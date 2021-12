Les démocrates en panique «hypersonique» à mi-parcours et 2024: Ingraham

Les démocrates se dirigent vers une fin semblable à « Thelma et Louise », a déclaré Laura Ingraham dans le monologue d’ouverture de vendredi de « The Ingraham Angle ».

« L’ancienne fête de FDR et JFK ressemble maintenant plus à la fête de Thelma et Louise », a déclaré l’animateur, faisant référence au film policier de 1991. Comme ses personnages principaux, « les démocrates se dirigent à toute vitesse vers le bord de la falaise », a-t-elle déclaré.

ÉCONOMIE BIDEN « EN PLEIN ESSOR » ? ‘THE FIVE’ BLAST LIBÉRAL MEDIA, DEMS POUR UNE COUVERTURE D’INFLATION PLATEFORME

Ingraham a rapporté que le Parti républicain avait une avance à deux chiffres sur les démocrates lors du scrutin générique de mi-mandat pour la première fois dans l’enquête économique CNBC All-America.

Avec une cote d’approbation du président Biden à 41 % et sa cote d’approbation économique en baisse de 19 %, Ingraham a noté que les résidents des banlieues « aiment les rues sûres, une économie forte et une frontière forte ».

Elle a cité un sondage qui a révélé que « les problèmes les plus importants pour les électeurs sont l’inflation [and] immigration. Les démocrates ont bombardé chacun d’eux », a-t-elle ajouté.

L’animateur de Fox News a poursuivi en affirmant que le vice-président Harris met la gauche « entre le marteau et l’enclume », la qualifiant de « femme non qualifiée, inintelligente et antipathique comme [the] favori présomptif » si Biden ne se présente pas pour sa réélection.

Le secrétaire aux Transports Pete Buttigieg met les démocrates « dans des problèmes encore plus graves », avec une perte prévue de 11 points de pourcentage contre l’ancien président Trump s’il se présentait en 2024.

« C’est ce qui se passe lorsque vous placez la diversité avant le mérite », a déclaré Ingraham. « Le talent et l’expérience l’emportent toujours. »

« La leçon pour les républicains est évidente : la politique de Trump a fonctionné. Il n’y a pas de retour à l’ancienne guerre perpétuelle, aux frontières ouvertes, aux visions mondialistes d’antan », a-t-elle poursuivi.

Ingraham a déclaré que les républicains devraient « [U]dévoiler un nouveau contrat du 21e siècle avec l’Amérique — réduire les impôts de la classe moyenne, relancer l’industrie pétrolière et gazière grâce à l’exploration, secouer l’éducation, faire progresser les petites entreprises [and] redynamiser la fabrication américaine. »