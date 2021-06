Les démocrates envisagent un stratagème budgétaire pour les dépenses d’infrastructure alors que le programme de Biden fait face à des obstacles .

Le programme législatif ambitieux du président Joe Biden fait face à une bataille difficile au Sénat américain, mais les dirigeants démocrates ont une fenêtre limitée pour utiliser une manœuvre budgétaire familière autour de l’obstruction systématique pour adopter un grand projet de loi sur les infrastructures.

Le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale Joe Manchin a annoncé dimanche qu’il s’opposait à HR 1, le vaste projet de loi sur la réforme des élections fédérales approuvé par la Chambre dirigée par les démocrates. Le projet de loi est soutenu par la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Le projet de loi, intitulé For the People Act, entraînerait un changement radical du pouvoir d’établir des règles électorales des législatures des États au Congrès. Le pouvoir de prescrire « les heures, les lieux et les modalités de la tenue des élections pour les sénateurs et les représentants » est accordé aux législatures des États par la clause électorale de la Constitution, sous réserve uniquement du pouvoir du Congrès de modifier ces règles reconnues dans la clause subordonnée suivante.

HR 1 crée une commission de redécoupage non partisane et exige l’inscription automatique des électeurs avec une disposition de retrait pour les individus. La législation ferait du jour des élections un jour férié pour les employés fédéraux et interdirait aux États d’imposer des restrictions à la capacité d’un électeur de voter par la poste. Avant la pandémie de COVID-19, les électeurs de nombreux États devaient fournir une excuse pour obtenir un bulletin de vote par correspondance.

En vertu du projet de loi, les super PAC seraient tenus de divulguer publiquement leurs donateurs, et les petits dons allant jusqu’à 200 $ aux candidats au Congrès participants seraient assortis d’un financement public à un ratio de 6-1. Les dispositions de financement public du projet de loi devraient coûter environ 3,2 milliards de dollars sur 10 ans, selon le Congressional Budget Office.

Pour que le projet de loi soit adopté par le Sénat, chaque démocrate à la chambre devrait voter pour éliminer l’obstruction législative qui exige un seuil de 60 voix pour que les projets de loi avancent. Sans l’obstruction systématique, le projet de loi aurait besoin de 50 voix démocrates et du vice-président Kamala Harris comme vote décisif pour être adopté.

“La vérité, je dirais, est que le vote et la réforme électorale qui se font de manière partisane garantiront pratiquement que les divisions partisanes continuent de s’approfondir”, a écrit Manchin dans une chronique d’opinion. «Dans cet esprit, certains démocrates ont de nouveau proposé d’éliminer la règle de l’obstruction systématique du Sénat afin d’adopter la loi For the People avec uniquement le soutien des démocrates. Ils ont tenté de diaboliser l’obstruction systématique et d’ignorer commodément à quel point cela a été essentiel pour protéger les droits des démocrates dans le passé.

Manchin et le sénateur démocrate de l’Arizona Kyrsten Sinema s’opposent à l’élimination de l’obstruction législative.

Contrairement à Sinema, le sénateur démocrate de l’Arizona, Mark Kelly, n’a pas pris publiquement position sur l’obstruction systématique. Le Parti démocrate de l’Arizona a officiellement appelé Sinema et Kelly à soutenir l’élimination de la pratique consacrée.

En avril, le Comité sénatorial républicain national a critiqué Kelly pour ne pas avoir pris position sur la question.

“Le DC Darling Mark Kelly a ‘étudié’ sa propre position sur l’obstruction systématique depuis près d’un an, mais il ne peut toujours pas donner de réponse directe”, a déclaré la porte-parole du NRSC, Katharine Cooksey. « Il ne fait que retarder l’inévitable. Mark Kelly ne peut pas tenir tête aux démocrates de Washington qui ont financé sa campagne – nous savons tous qu’il soutiendra l’abolition de l’obstruction systématique. Une fois de plus, Mark Kelly prouve à quel point il est facile pour lui d’ignorer les électeurs de l’Arizona et de se replier sur les groupes d’intérêts d’extrême gauche et la direction démocrate à Washington.

Malgré la probabilité de survie de l’obstruction systématique, une décision du parlementaire du Sénat a permis aux démocrates du Congrès d’utiliser la réconciliation budgétaire automatique pour adopter un projet de loi massif sur les infrastructures. Les démocrates ont utilisé cet outil budgétaire comme moyen d’éviter l’obstruction systématique et d’adopter l’American Rescue Plan Act de 1,9 billion de dollars, le deuxième plus grand projet de loi de relance de l’histoire des États-Unis, sans aucun vote républicain. Manchin et Sinema ont fini par voter en faveur de la législation. Biden l’a promulguée en mars.

La décision signifie que les dirigeants démocrates du Congrès ont la possibilité de regrouper les points de l’ordre du jour de Biden qui ont un impact sur le budget fédéral, tels que les dépenses d’infrastructure, dans un fourre-tout législatif complet. Plus tôt cette année, un président de comité démocrate a prévu que le paquet résultant serait un “sac à main” pour les principales priorités législatives démocrates.

Cependant, c’est peut-être leur dernier coup cette année pour utiliser la réconciliation. Plus tôt ce mois-ci, le parlementaire du Sénat a décidé que la réconciliation budgétaire était destinée à être réservée aux « circonstances extraordinaires ». L’opinion formulée en termes généraux était une vérification de la réalité pour les démocrates qui espéraient utiliser la réconciliation comme un outil de routine pour contourner l’obstruction systématique et s’emparer d’un pouvoir législatif largement libre au Sénat, malgré la division 50-50 de l’organe.

Biden a proposé environ 4 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses dans le cadre de son programme d’infrastructure, qui comprend le plan américain pour l’emploi de 2 000 milliards de dollars et le plan familial américain de 1 800 milliards de dollars. Les propositions n’ont pas encore été rédigées dans une législation formelle.

Manchin et Sinema ont été impliqués dans des négociations bipartites sur les infrastructures, mais aucun accord n’a été trouvé avec la Maison Blanche. Selon Politico, « si Manchin et Sinema signent tous deux l’accord bipartite mais que les républicains finissent par reculer, les conseillers de la Maison Blanche pensent qu’ils seront alors dans une bien meilleure position pour convaincre les deux sénateurs de rejoindre un paquet réservé aux démocrates qui se déplace à travers le Sénat via le budget réconciliation.”