Les démocrates essaient de blâmer la mort du défilé LGBT sur DeSantis et échouent 10z viral

À la suite d’un accident de voiture lors d’un défilé LGBT en Floride ce week-end, des militants et des journalistes de gauche n’ont pas tardé à rejeter la faute sur le gouverneur Ron DeSantis, qualifiant l’incident d’acte de « terrorisme » contre les LGBT américains avant les faits concernant l’affaire ont été rendus publics.

L’épisode s’est produit samedi, lorsqu’un homme de 77 ans conduisant un camion Dodge blanc a heurté de manière inattendue plusieurs piétons à l’approche de la Stonewall Pride Parade à Wilton Manors, en Floride. Une personne a été tuée dans l’incident, tandis qu’une autre a été grièvement blessée.

Le maire de Fort Lauderdale, Dean Trantalis, a publié une déclaration sur les lieux de l’accident, affirmant prématurément que l’incident était une «attaque terroriste» contre les Floridiens LGBT.

“Il s’agit d’une attaque terroriste contre la communauté LGBT”, a-t-il déclaré. « C’est exactement ce que c’est. A peine un accident. C’était délibéré, c’était prémédité et c’était ciblé contre une personne en particulier. Heureusement, ils ont raté cette personne, mais malheureusement, ils ont frappé deux autres personnes.

À la suite d’une enquête menée par le service de police de Fort Lauderdale (FLPD), la police a toutefois confirmé par la suite que le conducteur – qui participait au défilé – avait accéléré accidentellement. Selon CBS Miami, “la police a déclaré que le conducteur souffrait de maladies l’empêchant de marcher pendant toute la durée du défilé, c’est pourquoi il a été choisi pour être le véhicule de tête”. Les agents ont également effectué un test sur le terrain DUI, qui n’a montré aucun signe de déficience.

Trantalis n’est guère le seul démocrate à politiser préventivement l’incident. Plusieurs militants démocrates de premier plan et personnalités des médias n’ont pas perdu de temps pour tenter d’imputer la tragédie au gouverneur républicain Ron DeSantis, citant la législation anti-émeute récemment signée par le gouverneur comme la cause première.

“Wilton Manors, c’est ce qui se passe lorsque vous adoptez un projet de loi qui encourage les gens à écraser les manifestants avec leur voiture”, a tweeté le militant démocrate Chris Hahn. « Ron DeSantis et le reste du GOP de Floride ont du sang sur les mains. #DeathSantis. Hahn a depuis supprimé le tweet et publié une correction et des excuses.

L’écrivain de gauche Lesley Abravanel s’est également rendu sur Twitter, comparant le gouverneur de Floride au dictateur nord-coréen Kim Jong-Un et qualifiant l’incident de « Charlottesville part 2 », en référence apparente à la violence raciale qui a eu lieu dans la ville de Virginie en août 2017.

“2 touchés par un camion, 1 tué à #Prideparade à Wilton Manors manquant de peu @DWStweets”, a-t-elle déclaré. « Le terrorisme domestique légalisé par bigot #KimJongRon #DeathSantis. Charlottesville, partie 2. #RemoveRon #Florida #Floriduh “Abravanel a reconnu plus tard que l’incident n’était pas lié au terrorisme, tout en qualifiant DeSantis de ” bigot “.

Comme nous le savons maintenant, l’incident tragique de la nuit dernière au défilé #Pride de Wilton Manors n’était pas du terrorisme domestique. Mais l’environnement toxique créé par les lois d’un fanatique comme @GovRonDeSantis et l’encouragement de la terreur de Trump ont alimenté le régime de Turd Reich et #GQP l’ont rendu tout à fait plausible https://t.co/ltgMncEyB6 – Lesley Abravanel (@lesleyabravanel) 20 juin 2021

L’attachée de presse de DeSantis, Christina Pushaw, a noté le désir des médias de placer la politique avant l’exactitude de l’incident.

« En tant que Floridiens, nous devrions nous rassembler pour pleurer les pertes de vie et prier pour le rétablissement de ceux qui ont été blessés », a-t-elle déclaré au Federalist. «Mais au lieu de cela, un responsable local a fait des remarques prématurées, imprudentes et incendiaires qui étaient inspirées par la politique et non par des faits. Cette désinformation s’est instantanément propagée dans les médias d’entreprise sans les tentatives les plus élémentaires de vérification des faits, car trop de journalistes privilégient le « premier » plutôt que l’exactitude. »

Pushaw a également déclaré qu’elle n’était pas surprise par l’amplification que le mensonge avait reçue sur Twitter, affirmant que “chaque fois que le hashtag ‘DeathSantis’ est à la mode, c’est le résultat direct du mensonge des médias au sujet du gouverneur DeSantis”.

“Cette politisation honteuse d’un accident tragique est le dernier exemple du refus des médias de laisser les faits entraver leurs récits”, a-t-elle déclaré.

DeSantis a été informé de la question samedi soir et s’est entretenu avec le shérif local sur le terrain, selon Pushaw.

