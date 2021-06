Les démocrates ‘essayent de nous faire oublier’ avec ‘la plus grande expansion du gouvernement’ depuis FDR ⋆ .

Le sénateur républicain de Floride Rick Scott a averti que les démocrates au Congrès « essaient de nous faire oublier » avec la « plus grande expansion du gouvernement » depuis le New Deal du président Franklin Delano Roosevelt.

“Les démocrates, ils prennent ce pays dans une direction très, très dangereuse”, a déclaré Scott lors d’un discours prononcé vendredi à la conférence de la coalition Foi et liberté. « Ils essaient de nous passer dans l’oubli. Vous regardez ces chiffres de ce qu’ils essaient de dépenser. Ils veulent nous taxer tous et nous prendre notre argent. Notre argent qui travaille dur.

« Ils poussent la plus grande expansion du gouvernement depuis le New Deal. Ils attaquent notre liberté religieuse, nos droits au deuxième amendement, ils saccagent notre histoire. Ils nous divisent par race, la couleur de notre peau. ils ne se lèveront pas [for] notre plus grand allié au Moyen-Orient, Israël. Ils embrassent le socialisme. Je pensais que nous avions battu la Russie, l’Union soviétique.

Scott a déclaré au public que les républicains ne gagneront pas s’ils “ne se présentent pas et ne se battent pas”.

“Ce que vous allez faire pour vous assurer de gagner va déterminer l’avenir de ce grand pays”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas de plan B. Il n’y a pas d’endroit où aller.”

Scott, président du Comité sénatorial républicain national, a critiqué S.1, la loi électorale fédérale des démocrates, la qualifiant de “Loi sur les politiciens corrompus”. Il s’intitule officiellement For the People Act.

“C’est une imposture”, a déclaré Scott. « Ce n’est rien d’autre qu’une grosse prise de pouvoir par les démocrates de Washington. Écoutez, les démocrates ne veulent pas d’élections libres et équitables. Ils veulent s’assurer que seuls les démocrates peuvent gagner – c’est une bonne élection dans leur esprit. »

Scott a fait valoir que les démocrates se sont engagés dans un “gros mensonge” en affirmant que tout effort des républicains pour réformer la loi électorale vise à “supprimer le vote”.

« Nous devons nous lever et dire : ‘Ils mentent’ », a-t-il déclaré. « L’identification des électeurs n’est pas raciste. C’est du bon sens. Empêcher la récolte des bulletins de vote ou les boîtes de dépôt qui ne sont pas sécurisées, ce n’est pas raciste. C’est du bon sens. Empêcher les immigrés clandestins de voter, ce n’est pas raciste. C’est du bon sens. La loi sur les politiciens corrompus des démocrates est une attaque contre des élections libres et équitables et érode les garanties de l’État qui maintiennent chacune de nos élections équitables afin que votre droit de vote individuel ne soit jamais, jamais dilué. Notre objectif est une participation maximale et zéro, pas certains, zéro fraude. »

Scott, membre de la commission sénatoriale du budget, a déclaré que les démocrates au Congrès essayaient de diviser les Américains par race avec leur rhétorique et leurs politiques.

« Tout ce dont les démocrates parlent maintenant est raciste, n’est-ce pas ? » dit Scott. «Maintenant, même l’obstruction systématique est raciste, même si le président Biden lorsqu’il était au Sénat, et de nombreux démocrates du Sénat, l’ont utilisé depuis toujours. L’année dernière, rappelez-vous, Tim Scott avait son projet de loi sur la réforme de la police. Ils ont utilisé l’obstruction systématique pour l’arrêter. Mais d’une certaine manière, maintenant c’est raciste.

« Écoutez, ces gens sont ridicules. Je pense qu’ils croient réellement que l’Amérique est raciste, et ils essaient clairement de l’enseigner à nos enfants. Ils veulent que tu nous divises par la couleur de notre peau. Ils ont tort, et ce n’est pas bon pour ce pays.

Scott faisait référence au soutien des démocrates du Sénat à l’élimination de l’obstruction législative, qui nécessite 60 voix pour qu’un projet de loi avance dans la chambre.