Les démocrates et la Maison Blanche attaquent le CBO pour avoir marqué les coûts permanents sur 10 ans du projet de loi sur les dépenses de Biden

Les démocrates et la Maison Blanche attaquent le Congressional Budget Office pour avoir évalué les coûts permanents sur 10 ans du projet de loi de dépenses du président Joe Biden après que la Chambre a adopté sa version avec plusieurs dates d’expiration pour les nouveaux programmes de prestations fédérales à l’intérieur du projet de loi.

L’estimation initiale du CBO concernant la version de la Chambre des représentants de la législation était qu’elle ajouterait 367 milliards de dollars au déficit. Malgré l’estimation du CBO, la Chambre dirigée par les démocrates a adopté la législation.

Les dirigeants républicains ont ensuite demandé au CBO d’évaluer le coût permanent de la version de la Chambre sur une période de 10 ans, en supposant que le Congrès autoriserait à nouveau les nouveaux programmes de prestations établis dans le projet de loi, tels que l’aide universelle à la maternelle et à la garde d’enfants. Le CBO a constaté que la législation sans les dates d’expiration des démocrates ajouterait près de 3 000 milliards de dollars aux déficits sur 10 ans.

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a déclaré que l’estimation des coûts sur 10 ans du CBO est « un faux score du CBO qui n’est pas basé sur le projet de loi sur lequel quiconque vote ».

La présidente du Congressional Progressive Caucus, Pramila Jaypal, une démocrate de Washington, a critiqué le CBO pour avoir publié l’estimation des coûts du projet de loi permanent.

« Les scores CBO sont obsolètes pour commencer en termes de quoi et comment ils évaluent », a-t-elle écrit sur Twitter. « De nombreuses nouvelles idées sans données économiques pour aider à générer un score ne sont jamais notées avec précision. Économies futures, y compris. les réductions de la pauvreté, le bien-être de la planète, ne se comptent pas.

« En plus de cela, si vous dites maintenant au CBO qu’il ne devrait pas marquer en fonction de ce qui est dans le projet de loi, mais d’une hypothèse de ce qui se passera si tous les programmes du projet de loi sont prolongés pendant une certaine période, cela renverse toute crédibilité des scores . C’est un score fictif.

Jaypal a fait valoir que la législation entraînerait des économies sur une période allant jusqu’en 2041, se référant aux recettes fiscales estimées des augmentations des taux d’imposition sur les sociétés et les particuliers fortunés dans le paquet. La Maison Blanche estime que la législation, telle qu’elle est actuellement rédigée, réduirait le déficit de 112 milliards de dollars.

Cependant, l’analyse du Comité pour un budget fédéral responsable montre que les « compensations » de recettes fiscales dans la législation ne suffisent pas à couvrir les coûts de ses nouveaux programmes de dépenses, la poursuite du crédit d’impôt pour enfants élargi, la levée de la déduction fiscale nationale et locale. plafond, et des dégrèvements fiscaux pour l’achat de voitures électriques.

L’analyse des coûts du CRFB correspond au score du CBO de l’impact budgétaire du projet de loi sur 10 ans. Le CRFB a constaté que la poursuite des programmes de la législation entraînerait l’ajout de 3,2 billions de dollars à la dette du pays.

« Le Build Back Better Act s’appuie sur un nombre important de politiques à court terme et de temporisations arbitraires pour réduire son coût, ce qui augmente la possibilité de prolongations financées par le déficit dans les années à venir », a écrit le CRFB dans son analyse. « Un paquet plus robuste et fiscalement responsable ne s’appuierait pas sur ces gadgets pour atteindre la neutralité du déficit. »