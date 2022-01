Les démocrates et les médias ont détruit la vraie leçon du 6 janvier

Dans mon bureau, je garde une copie de la première page du Wall Street Journal du 6 janvier 2021. « MOB STORMS CAPITOL », titre le titre sur une grande photo de personnes escaladant un mur à l’extérieur du Capitole des États-Unis. En dessous se trouvent des photos d’un homme en sweat à capuche assis à la tête de la chambre du Sénat américain et des policiers pointant leurs armes sur une foule essayant d’entrer dans la chambre de la Chambre.

Je garde le journal car, comme la plupart des Américains, j’ai été choqué et perturbé par les événements du 6 janvier. Cette journée semblait, et semble toujours, historique. Pas, comme la presse corporative et les dirigeants démocrates voudraient nous le faire croire, historique comme l’incendie du Capitole des États-Unis par les Britanniques en 1814, ou comme le 11 septembre.

Mais il y avait néanmoins quelque chose de choquant à propos du 6 janvier qui le distinguait des émeutes beaucoup plus violentes et généralisées de Black Lives Matter qui ont fait rage tout au long de l’été et de l’automne 2020. Ce n’était pas seulement parce qu’une foule a fait irruption dans le Capitole des États-Unis, de partout, mais parce que c’était une sorte d’aboutissement. Nous avons tous vu des foules violentes se révolter et brûler nos villes et quartiers pendant des mois, tandis que les dirigeants élus, pour la plupart démocrates, ne faisaient rien (et dans certains cas encourageaient activement les foules).

Ainsi, le 6 janvier ressemblait à une récolte – comme si c’était ce qui se produit inévitablement lorsqu’une société laisse des foules violentes parcourir des villes et des villages sans rien faire. Finalement, les gens ordinaires ont l’idée qu’il est normal d’exprimer leurs griefs politiques de cette façon, et ils agissent en conséquence.

Le problème est que la violence politique est incompatible avec une république constitutionnelle comme la nôtre. Cela ne peut pas être toléré. Le Washington Post a récemment publié un sondage montrant que 34% des Américains pensent maintenant que la violence contre le gouvernement peut être justifiée dans certaines circonstances, une forte augmentation par rapport aux sondages précédents qui posaient la même question.

Il devrait être à 100 pour cent. Les Américains instruits dans la Déclaration d’Indépendance devraient connaître le droit à la révolution : qu’un peuple libre a le droit – un devoir, même – de se révolter contre un régime tyrannique et d’établir un nouvel ordre politique, en menant une guerre de révolution si besoin est. Dans des conditions de tyrannie, bien sûr, la violence contre le gouvernement est justifiée. Mais ce n’est probablement pas ce que ces 34 pour cent voulaient dire.

À moins de révolution, la violence politique dans une société libre devrait être absolument interdite. Lorsqu’il apparaît, il doit être écrasé par une force écrasante. C’est ce qui aurait dû se passer le 6 janvier, et aussi ce qui aurait dû se passer dans les villes du pays au cours des mois qui ont précédé.

Les émeutiers du 6 janvier, quoi qu’ils aient pu dire avant ou depuis, n’organisaient pas une révolution. Ils prenaient d’assaut un bâtiment, organisaient une manifestation de masse et en faisaient un spectacle. Les foules étant ce qu’elles sont, cependant, les choses sont devenues incontrôlables.

Dans le chaos qui a suivi, une femme non armée a été abattue par un policier. Quelques personnes sont décédées de conditions médicales préexistantes. Une femme a apparemment fait une overdose. Les législateurs ont été précipités hors de leurs chambres. Le Capitole était envahi.

Pourtant, de toute évidence, la grande majorité de ceux qui se sont retrouvés à l’intérieur du bâtiment n’avaient aucune idée des violents affrontements qui ont rendu leur entrée possible. Ils se sont simplement promenés à l’intérieur, prenant des selfies et regardant autour de eux avec des sourires sur leurs visages. Certaines séquences vidéo montrent des policiers et des gardes de sécurité laissant entrer des gens. Des milliers d’autres sur le terrain du Capitole ce jour-là n’ont même découvert l’infraction que plus tard, grâce à des articles de presse.

En d’autres termes, le Capitole n’a pas été « saccagé ». Il n’y a pas eu d’« insurrection » ni de « tentative de coup d’État ». Ce n’était pas une « attaque terroriste ». Ce genre de langage, utilisé avec avidité par la gauche et déployé avec suffisance par trop à droite, est une perversion intentionnelle de ce qui s’est passé. C’est de la propagande sensationnelle, utilisée à des fins fondamentalement politiques, et elle a aggravé une situation bien pire qu’elle ne devait l’être.

En fait, tout ce qui s’est passé depuis le 6 janvier est à certains égards pire que ce qui s’est passé ce jour-là – pas pour les familles qui ont perdu des êtres chers, bien sûr, mais pour la nation dans son ensemble. Ce qui aurait dû être une leçon de choses et un récit édifiant sur ce qui se passe lorsque vous fermez les yeux sur la violence politique et les troubles civils – cela finit par devenir endémique et l’autre partie l’utilise aussi – a plutôt été transformé en un gourdin.

Au lieu d’admettre que leur soutien tacite aux émeutes du BLM aurait pu ouvrir la porte à l’émeute du Capitole, les démocrates et les médias ont décidé de regrouper tous les républicains avec les émeutiers du 6 janvier. Ils confondent maintenant des réformes électorales d’État plutôt banales dirigées par le GOP avec la soi-disant «insurrection», comme si les législateurs dûment élus qui élaborent des lois n’étaient pas différents des foules prenant d’assaut les barrières policières.

Ce n’est pas seulement un argument absurde, c’est aussi délétère pour le pays car il banalise ce qui s’est passé. Si chaque républicain est un « insurrectionnel » à cause du 6 janvier, comme le prétendent les démocrates et les médias, alors le 6 janvier n’a pas dû être un gros problème. Nous n’avons pas besoin de nous en préoccuper outre mesure ou d’en tirer des leçons.

Mais c’est la solution de facilité. Nous devons apprendre quelque chose à partir du 6 janvier, et cela commence par comprendre que les démocrates et leurs courtisanes médiatiques n’ont en fait aucun problème avec la violence politique. Ils la soutiennent, en fait, tant que la violence sert leur agenda politique.

Ils ont prouvé que tout au long de 2020, alors que dans le seul but de nuire à la candidature de Trump à la réélection, ils ont encouragé la violence de masse et les émeutes dans tout le pays. Pour autant qu’ils soient maintenant obsédés par la violence du 6 janvier, les démocrates ont eu du mal à nous expliquer à l’été 2020 que la destruction de biens n’est pas vraiment de la violence, et que les émeutes sont acceptables si elles sont faites pour les bonnes raisons.

Ce qu’ils n’ont pas réalisé mais qu’ils auraient dû comprendre, et ce que nous, en tant que pays, devons comprendre, c’est que la violence politique dans une république engendre plus de violence politique, et finalement elle devient incontrôlable. C’est la vraie leçon du 6 janvier, et malheureusement pour nous tous, elle a été complètement perdue dans une mer de mensonges, de lissages pharisiens et de propagande flagrante.

John Daniel Davidson est rédacteur en chef à The Federalist. Ses écrits ont été publiés dans le Wall Street Journal, la National Review, le Texas Monthly, The Guardian, First Things, la Claremont Review of Books, le New York Post et ailleurs. Suivez-le sur Twitter, @johnddavidson.