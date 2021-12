L’éditeur fédéraliste Ben Domenech a appelé mardi à un « bilan » pour la nouvelle année, exhortant les Américains à « exiger plus de notre nation, de nos voisins et de nous-mêmes » et de rejeter le chaos, la criminalité et les abus de pouvoir flagrants qui sont devenus monnaie courante.

En réfléchissant sur les meilleures histoires de 2021, l’animateur de « Fox News Primetime » a livré un monologue d’ouverture passionné encourageant les téléspectateurs à retrouver leur sentiment de « normal » après des années de politiques perturbatrices d’extrême gauche.

« Il est temps, en cette semaine de clôture, de faire le point sur tout ce que nous avons appris cette année, les fraudes qui ont été révélées, les maux que nous avons appris à haïr et les vérités que nous avons apprises sur qui nous sommes et qui nous espérons être », dit Domenech. « Une année qui a commencé avec la promesse que nous pouvions maintenant revenir à la normale et s’est terminée avec une horrible possibilité que tout cela, tout ce terrible, soit normal maintenant. »

TOPSHOT – Le président Biden et le vice-président Kamala Harris saluent les supporters. (Photo par OLIVIER DOULIERY/. via .) ( OLIVIER DOULIERY/. via .)

Domenech a décrit les faits marquants de l’année, y compris la guerre entre les parents et les systèmes scolaires, le fossé croissant entre la classe d’élite et le peuple américain, l’augmentation des taux de criminalité à la suite des politiques de réforme de la libération sous caution d’extrême gauche et les horribles « vérités » » exposée par une pandémie qui continue de faire rage dans diverses parties du monde.

DOMENECH : BIDEN DOUBLANT LES POLITIQUES QUI NE FONCTIONNENT PAS

« C’était une année où les affaires judiciaires étaient au centre de la discussion nationale. Kyle Rittenhouse, Derek Chauvin, Jussie Smollett, Ghislaine Maxwell. pesez sur le mandat anticonstitutionnel de Joe Biden en matière de vaccin et décidez si, malgré le régime juridique dominant de longue date du meurtre de nourrissons, la question de l’avortement sera enfin renvoyée au peuple. »

Les histoires dominantes de l’année ont toutes été « vendues au peuple sous un faux discours de tolérance, de gentillesse et d’amour », a déclaré Domenech, réprimandant les politiciens de gauche pour avoir agi avec la conviction que « tant que le message est que vous vous souciez, il peu importe que vos politiques ruinent des vies, détruisent des moyens de subsistance et détruisent de grandes villes américaines. »

« Que 2022 soit l’année où nous disons assez, pas plus. » l’hôte a déclaré. « Lorsque nous exigeons plus de notre nation, de nos voisins et de nous-mêmes, les choses ne peuvent pas continuer comme elles sont. Ce n’est pas la nouvelle normalité », a-t-il déclaré. « Nous refusons de le laisser faire. Parce que nous sommes éveillés et nous ne dormirons pas jusqu’à ce que les comptes soient rendus. »