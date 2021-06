Les démocrates font pression pour interdire aux fournisseurs d’adoption financés par le gouvernement fédéral d’exclure les parents LGBTQ .

Les législateurs démocrates font pression pour l’adoption d’un projet de loi qui empêcherait les fournisseurs d’adoption de mettre en œuvre des lignes directrices qui excluent les parents lesbiens, gays, bisexuels, transgenres et queer (LGBTQ).

Le représentant Danny Davis et la sénatrice Kirsten Gillibrand ont officiellement réintroduit la loi Chaque enfant mérite une famille, qui interdirait «la discrimination sur la base de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’état matrimonial ou de la religion dans la fourniture de programmes et de services de protection de l’enfance en entités recevant un financement fédéral », selon un résumé officiel du projet de loi. La législation a été rebaptisée John Lewis Every Child Deserves a Family Act pour son précédent parrain, le regretté représentant démocrate de Géorgie, John Lewis.

Davis a déclaré que les enfants en famille d’accueil sont parmi les personnes les plus vulnérables de la société.

«Le gouvernement a la responsabilité unique de veiller à ce que chaque enfant placé en famille d’accueil trouve une famille aimante et affirmée, pas seulement la bonne, pas seulement les noirs, pas seulement les chrétiens, et pas seulement les hétéros», Davis , un démocrate de l’Illinois, a déclaré lors d’une conférence de presse sur le projet de loi organisé par l’organisation Family Equality. “Bien qu’il y ait une pénurie de parents d’accueil dans chaque État, plusieurs États autorisent les agences financées par les contribuables à refuser des parents autrement qualifiés et attentionnés en raison de leur religion, orientation sexuelle, identité de genre ou état matrimonial.”

Gillibrand a déclaré qu’aucun fournisseur d’adoption ne devrait être autorisé à refuser des parents en raison de leur religion, de leur état matrimonial ou de leur sexe.

«Il y a tellement de familles qui sont prêtes, disposées et en attente d’accueillir ces enfants chez elles, mais qui sont empêchées de le faire par des organisations qui discriminent les parents potentiels en fonction de leur orientation sexuelle, identité de genre, état matrimonial ou religion, et cela a changer », a-t-elle déclaré.

“Les organisations qui reçoivent l’argent des contribuables ne peuvent pas être autorisées à discriminer contre les parents d’accueil et adoptifs attentionnés et responsables”, a-t-elle ajouté. «Notre législation mettrait fin à cette politique discriminatoire scandaleuse, aiderait à donner à plus d’enfants un foyer aimant et créerait un système qui soutient le meilleur intérêt de nos enfants, parents d’accueil et parents adoptifs.»

Gillibrand a également déclaré que le projet de loi interdirait la thérapie de conversion dans les familles d’accueil.

« Notre projet de loi interdirait la discrimination contre les enfants et les jeunes dans les systèmes de placement familial sur la base de la religion, de l’identité de genre, de l’orientation sexuelle et interdirait les pratiques néfastes comme la thérapie de conversion dans les familles d’accueil », a-t-elle déclaré. «C’est particulièrement important parce que les jeunes LGBTQ sont surreprésentés dans les familles d’accueil. Notre législation exigerait la collecte de données sur les jeunes et les familles LGBTQ afin que nous puissions mieux surveiller ces tendances et ces problèmes, et elle établirait un centre de ressources national dédié aux jeunes LGBTQ en famille d’accueil au sein du département du HHS.

Le démocrate de New York a fait valoir que le projet de loi était attendu depuis longtemps.

“Je crois que tout le monde a le droit d’avoir une famille aimante et solidaire et cette législation nous aidera à faire de ce droit une réalité pour plus de parents et plus d’enfants”, a-t-elle déclaré.