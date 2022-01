Les démocrates harcèlent le 6 janvier pour pousser le mensonge selon lequel le GOP menace la démocratie: Ingraham

Laura Ingraham a décrit le plan en trois étapes que la gauche suit pour vendre le récit selon lequel le Parti républicain menace la démocratie dans le monologue d’ouverture de mardi de « The Ingraham Angle ».

Les démocrates ont « décidé de se présenter sur une seule chose : le 6 janvier », a déclaré Ingraham. « Maintenant, à moins que Trump et d’autres ne soient menottés, la démocratie telle que nous la connaissons prendra fin. »

TRUMP ANNULE JAN. 6 CONFÉRENCE DE PRESSE, PRENDRA LA PAROLE À JAN. 15 ARIZONA RALLY AU LIEU

À cette fin, la gauche suit un plan en trois étapes, commençant par « relâcher[ing] les chiens des médias », a déclaré Ingraham. Sa deuxième étape consiste à « présenter toute future victoire électorale du GOP comme une preuve que la démocratie est en péril ».

La troisième étape du plan consiste à « changer les règles », a-t-elle ajouté.

En ce qui concerne la première étape, Ingraham a noté le souvenir des médias libéraux grand public du 6 janvier, comme le récent article d’opinion du New York Times, « Every Day Is Jan. 6 Now ».

Ingraham s’est moqué de la deuxième étape du plan consistant à présenter les victoires républicaines comme antidémocratiques.

« Le parti opposé aux blocages, aux mandats COVID et à notre dépendance continue à l’égard du régime chinois brutal – c’est le parti tyrannique », a-t-elle déclaré. « Bien essayé. »

La troisième étape de la gauche, pour « changer les règles », a une nouvelle action, avec Ingraham affirmant que l’avocat Marc Elias « flotte en fait la possibilité d’utiliser déjà une obscure loi de l’ère de la guerre civile pour disqualifier tout candidat républicain qui a remis en question les élections de 2020 résultats. »

« Mais cela nécessiterait d’établir que ces individus ont soutenu une insurrection réelle », a ajouté Ingraham.

Les politiciens de gauche ont également préconisé la récolte des bulletins de vote, le vote par correspondance, le vote anticipé, aucune exigence d’identification des électeurs et la modification de l’obstruction systématique.

Le représentant Ro Khanna, D-Calif., dont les constituants incluent Big Tech dans la Silicon Valley, a déclaré: « Nous devons faire beaucoup mieux en termes de réglementation sur la désinformation et la désinformation. »

« Donc, le parti de la démocratie, mesdames et messieurs, vous venez de l’entendre », a répondu Ingraham. « Ils vont vous laisser dire ce que vous voulez tant que cela ne les contredit en aucune façon. »

L’animateur a noté l’ironie d’un parti anti-américain qui a diffamé les États-Unis en se présentant comme un « [defender] de la démocratie américaine. »

« Ils n’ont pas peur de perdre la démocratie », a-t-elle conclu. « Ils ont peur de perdre le pouvoir. … C’est un gros mensonge, et c’est conçu pour vous effrayer. »