Les démocrates mettent fin à l’impasse, House donne la victoire aux infrastructures de Biden

La Chambre a approuvé un ensemble de 1 000 milliards de dollars de projets routiers et autres projets d’infrastructure vendredi soir après que les démocrates ont résolu une impasse de plusieurs mois entre les progressistes et les modérés, remportant une victoire que le président Joe Biden et son parti était devenu de plus en plus soucieux de revendiquer.

La Chambre a adopté la mesure 228-206, provoquant des acclamations prolongées du côté démocrate soulagé de la chambre. Treize républicains, pour la plupart modérés, ont soutenu la législation tandis que six des membres les plus à gauche des démocrates, y compris les représentants. Alexandrie Ocasio-Cortez de New York et Cori Bush du Missouri — s’y est opposé.

L’approbation du projet de loi, qui créerait des légions d’emplois et améliorerait le haut débit, l’approvisionnement en eau et d’autres travaux publics, l’a amené sur le bureau d’un président dont les cotes d’approbation ont chuté et dont le parti nerveux a eu froid aux yeux des électeurs cette semaine. élections de l’année.

Les candidats démocrates au poste de gouverneur ont été défaits en Virginie et se sont imposés dans le New Jersey, deux États à tendance bleue. Ces revers ont rendu les chefs de parti – et les modérés et les progressistes – impatients de produire une législation percutante et de démontrer qu’ils savent comment gouverner. Les démocrates peuvent difficilement se permettre de paraître désemparés un an avant les élections de mi-mandat, ce qui pourrait permettre aux républicains de reprendre le contrôle du Congrès.

Dans cette image de House Television, les démocrates célèbrent à la Chambre le vendredi 5 novembre 2021 à Washington, après que la Chambre a approuvé un ensemble de 1 000 milliards de dollars de projets routiers et autres projets d’infrastructure après que les démocrates ont résolu une impasse de plusieurs mois entre progressistes et modérés, décrochant une victoire que le président Joe Biden et son parti étaient devenus de plus en plus soucieux de revendiquer. (Télévision de la maison via AP)

Le simple fait de libérer la mesure d’infrastructure pour l’approbation finale du Congrès était comme une poussée d’adrénaline pour les démocrates. Pourtant, malgré la victoire, les démocrates ont subi un revers lorsqu’ils ont reporté le vote sur un deuxième projet de loi encore plus important à plus tard ce mois-ci.

Cette mesure de 1,85 billion de dollars sur 10 ans visant à renforcer les programmes de santé, de famille et de changement climatique a été écartée après que des modérés ont demandé une estimation des coûts de la mesure tentaculaire au bureau du budget du Congrès non partisan. Le report a anéanti les espoirs que la journée produirait une victoire à deux coups pour Biden avec l’adoption des deux projets de loi.

Mais lors d’une percée en soirée négociée par Biden et les dirigeants de la Chambre, cinq modérés ont par la suite accepté de soutenir ce projet de loi si les estimations du CBO sont conformes aux chiffres préliminaires fournis par la Maison Blanche et les analystes fiscaux du Congrès. L’accord, dans lequel les législateurs ont promis de voter sur le projet de loi social et environnemental d’ici la semaine du 15 novembre, constituait une étape importante vers un vote à la Chambre qui pourrait finalement l’envoyer au Sénat.

« Dans des générations à partir de maintenant, les gens regarderont en arrière et sauront que c’est à ce moment-là que l’Amérique a remporté la compétition économique du 21e siècle », a déclaré Biden dans une déclaration écrite tôt samedi.

Le président et la première dame Jill Biden a retardé son intention de se rendre vendredi soir dans sa maison de Rehoboth Beach, dans le Delaware. Au lieu de cela, Biden s’est entretenu avec des dirigeants de la Chambre, des modérés et des progressistes, a déclaré un responsable de la Maison Blanche qui a décrit les conversations sous couvert d’anonymat.

représentant Pramila Jayapal, D-Wash., chef du Congressional Progressive Caucus, a déclaré que Biden avait même appelé sa mère en Inde, bien que l’on ne sache pas pourquoi.

« Ce n’était pas pour me corrompre, c’est à ce moment-là que tout a été fait », a déclaré Jayapal aux journalistes. Le législateur a déclaré que sa mère lui avait dit qu’elle « n’arrêtait pas de crier comme une petite fille ».

Dans une déclaration en deux phrases, les cinq modérés ont déclaré que si les estimations budgétaires sur le projet de loi sociale et environnementale posent des problèmes, « nous restons déterminés à travailler pour résoudre tout écart » pour l’adopter. Les cinq inclus Rep. Josh Gottheimer, DN.J., chef d’un groupe de centristes qui cet été a fait pression à plusieurs reprises sur le président de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., pour programmer des votes plus tôt sur le projet de loi sur les infrastructures.

En échange, les progressistes ont accepté de soutenir la mesure d’infrastructure, qu’ils avaient passé des mois en otage dans le but de faire pression sur les modérés pour qu’ils soutiennent la facture plus importante.

La présidente de la Chambre Nancy Pelosi, D-Calif., accompagnée du House Majority Whip James Clyburn, DS.C., à gauche et du chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer D-Md. s’adresse aux journalistes au Capitole à Washington, le vendredi 5 novembre 2021, alors que la Chambre examine le programme de politique intérieure du président Joe Biden de 1,85 billion de dollars et en croissance. (Photo AP/José Luis Magana)

La journée a marqué une rare détente entre les ailes modérées et progressistes des démocrates qui, espèrent les dirigeants du parti, se poursuivra cet automne. Les factions rivales ont passé ces dernières semaines à s’accuser mutuellement de compromettre le succès de Biden et du parti en exagérant leurs mains et en exprimant une profonde méfiance les unes envers les autres.

Mais vendredi soir, Jayapal a suggéré qu’ils travailleraient ensemble pour aller de l’avant.

« Laissez-moi vous dire que nous allons nous faire confiance parce que le Parti démocrate est ensemble sur ce point. Nous sommes unis sur le fait qu’il est important pour nous de faire aboutir les deux projets de loi », a-t-elle déclaré.

L’accord a été conclu après que la Maison Blanche a publié une déclaration de Biden exhortant explicitement les démocrates à soutenir les deux projets de loi. « Je suis convaincu qu’au cours de la semaine du 15 novembre, la Chambre adoptera le Build Back Better Act », a-t-il déclaré.

Lorsque les chefs de parti ont annoncé tôt dans la journée que la mesure sociale et environnementale serait retardée, les plans brouillés ont jeté un nouveau voile sur le parti.

Les démocrates ont lutté pendant des mois pour tirer parti de leur contrôle de la Maison Blanche et du Congrès en faisant avancer leurs principales priorités. Cela a été difficile, en partie à cause de la faible majorité des démocrates, avec des divisions internes amères forçant les dirigeants de la Chambre à manquer plusieurs délais de vote auto-imposés.

« Bienvenue dans mon monde », a déclaré Pelosi aux journalistes, ajoutant: « Nous ne sommes pas une fête de verrouillage. »

Les progressistes exigeaient depuis longtemps que les deux projets de loi massifs soient votés ensemble pour faire pression sur les modérés pour qu’ils soutiennent la mesure sociale plus large et plus large.

La journée des démocrates est devenue tumultueuse tôt après qu’une demi-douzaine de modérés ont demandé l’estimation des coûts du CBO du vaste ensemble d’initiatives en matière de santé, d’éducation, de famille et de changement climatique avant de voter pour cela.

Les chefs de parti ont dit que cela prendrait des jours ou plus. Mais avec le vote retardé de vendredi et les législateurs quittant la ville pour une semaine de pause, ces estimations budgétaires devraient être prêtes au moment où un vote aura lieu.

La représentante Pramila Jayapal, D-Wash., présidente du Congressional Progressive Caucus, émerge alors que le groupe se réunit à huis clos après que la direction démocrate a brusquement reporté un vote attendu de la Chambre sur une mesure sociale et environnementale de 1,85 billion de dollars, au Capitole à Washington, Vendredi 5 novembre 2021. (AP Photo/J. Scott Applewhite)

La mesure d’infrastructure a autorisé le Sénat en août avec un soutien bipartite. Le paquet fournirait des sommes énormes pour les autoroutes, les transports en commun, le haut débit, les aéroports, les eaux potables et usées, les réseaux électriques et d’autres projets.

Mais il est devenu un pion dans la longue lutte pour le pouvoir entre progressistes et modérés. Tôt vendredi, Jayapal a déclaré que le comité mixte non partisan de la Maison Blanche et du Congrès sur la fiscalité avait fourni aux législateurs toutes les informations fiscales nécessaires pour le projet de loi général. Elle a suggéré que les progressistes s’opposeraient au projet de loi sur les infrastructures à moins que les deux mesures ne soient votées ensemble.

Mais cela a changé après que les deux factions démocrates sont parvenues à leur accord.

L’adoption à la Chambre du paquet social et environnemental l’enverrait au Sénat, où il fait face à certains changements et à plus de drames démocrates. C’est principalement à cause des demandes de Sens. Joe Manchin de Virginie-Occidentale et Kyrsten Sinema de l’Arizona pour contenir les coûts de la mesure et freiner ou abandonner certaines de ses initiatives.

Les modérés ont forcé les dirigeants à réduire la mesure d’environ 2 100 pages à environ la moitié de sa taille initiale de 3 500 milliards de dollars. Les républicains s’y opposent car trop coûteux et dommageable pour l’économie.

Le paquet fournirait à un grand nombre d’Américains une aide pour payer les soins de santé, élever des enfants et s’occuper des personnes âgées à domicile. Le paquet fournirait 555 milliards de dollars d’allégements fiscaux encourageant une énergie plus propre et des véhicules électriques. Les démocrates ont ajouté ces derniers jours des dispositions rétablissant un nouveau programme de congé familial payé et des permis de travail pour des millions d’immigrants.

Une grande partie du coût du paquet serait couverte par des impôts plus élevés sur les Américains les plus riches et les grandes entreprises.

Êtes-vous abonné aux podcasts du Grio, Chère Culture ou Agir ? Téléchargez nos derniers épisodes maintenant!

TheGrio est maintenant sur Apple TV, Amazon Fire et Roku. Téléchargez theGrio dès aujourd’hui !