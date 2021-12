Le contributeur de Fox News, David Webb, a mis en garde contre la complaisance républicaine lors des élections de mi-mandat de 2022 jeudi sur « Hannity ».

« Les démocrates ne sont pas déprimés simplement parce qu’il semble qu’ils vont perdre la Chambre », a déclaré Webb à l’hôte invité Pete Hegseth.

« Je pense que le Parti républicain ne devrait pas se concentrer uniquement sur le Congrès », a-t-il déclaré. « Regardez les élections nationales et locales. … [O]nos systèmes électoraux sont régis par les chambres basses des états. C’est ce que dit la Constitution. Mettons ces lois en place. Arrêtons cette perversion de notre système électoral. »

Webb a convenu avec ses collègues contributeurs de Fox News Tammy Bruce et Tomi Lahren que l’ancien président Donald Trump sera probablement le candidat présidentiel du GOP en 2024.

« [O]Seul Trump peut affronter le monstre que nous avons vu émerger encore pire du gouvernement fédéral », a déclaré Bruce. « [President Biden’s administration] a été une bénédiction pour le peuple américain de comprendre pourquoi Donald Trump est la seule personne qui peut remettre ce pays sur pied. »

Cependant, « sans chambres basses, sans sièges inférieurs, il ne pourra pas gouverner efficacement s’il gagne en 2024 », a déclaré Webb.

A la veille des élections de mi-mandat de 2022, « qu’est-ce que [Democrats are] vraiment miser sur le fait que le peuple américain est stupide », a déclaré Lahren.

« Mais ce qu’ils ne comprennent pas, c’est que le peuple américain n’est pas stupide », a-t-elle poursuivi. « On va à l’épicerie, on va à la pompe à essence. On voit que ce pays se transforme en un gigantesque incendie de bennes à ordures. »

Biden a tweeté mercredi qu’« un analyste » a décrit son « bilan économique de première année » comme « le plus fort … de tous les présidents au cours des 50 dernières années ».

Bruce a qualifié le tweet de Biden de « signal que [Democrats] eux-mêmes refusent de reconnaître la catastrophe qui est, à première vue, évidente. »

À l’approche de la mi-mandat, Webb a déclaré qu’outre la variante omicron, les préoccupations concernant la sécurité, la sécurité des frontières, le deuxième amendement et l’éducation détermineront les décisions de vote.

Il s’est demandé s’il y avait « assez de démocrates croisés… [and] crossover indépendants » qui votera rouge en 2022.