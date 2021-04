Les démocrates n’arrivent pas à arrêter l’audit des votes en Arizona et ne publieront pas d’obligations de 1 million de dollars ⋆ .

Plus tôt dans la journée, nous avons rendu compte de l’audit en cours dans le comté de Maricopa, qui a débuté aujourd’hui. Les démocrates ont intenté une action en justice pour faire arrêter l’audit et on leur a dit qu’ils devraient déposer une obligation de 1 million de dollars pour couvrir tout coût supplémentaire. Selon un tweet de Jeremy Duda, les démocrates ne publieront pas le lien, ce qui permet à l’audit de se poursuivre.

«La pause est terminée. @azdemparty ne publiera pas la caution de 1 million de dollars exigée par un juge afin d’arrêter le @ArizonaAudit pour le week-end afin qu’il puisse s’assurer que les lois régissant la confidentialité des bulletins de vote et les informations d’inscription des électeurs sont respectées. »

La pause est terminée. @azdemparty ne publiera pas la caution de 1 million de dollars exigée par un juge afin d’arrêter le @ArizonaAudit pour le week-end afin qu’il puisse s’assurer que les lois régissant la confidentialité des bulletins de vote et les informations d’inscription des électeurs sont respectées. https://t.co/i6pfmGzDzm – Jeremy Duda (@jeremyduda) 23 avril 2021

National File a rendu compte du procès des démocrates contre l’audit, «Le juge de la Cour supérieure du comté de Maricopa, Christoper Coury, a déclaré que l’audit médico-légal de tous les 2,1 millions de bulletins de vote 2020 du comté de l’Arizona, qui a commencé vendredi, devrait être temporairement interrompu à partir de vendredi à 17 heures. jusqu’à 12 h le lundi. Coury a déclaré qu’il aimerait connaître les politiques et procédures en place pour confirmer que l’audit est légal et légitime, à la suite d’un procès intenté jeudi soir par les démocrates d’État… »

«Cependant, la Cour a également confirmé qu’il aimerait que les démocrates investissent 1 million de dollars afin d’arrêter l’audit, pour financer toute augmentation potentielle des coûts qui résulterait de l’arrêt temporaire. Au moment de la rédaction de cet article, les démocrates n’avaient pas répondu s’ils étaient prêts à payer l’argent, ce qui signifie qu’il n’est pas clair si l’arrêt aura effectivement lieu ou non. Kory Langhofer, un avocat du Sénat de l’Arizona, a demandé que tout arrêt soit reporté, afin que le Sénat ait une chance de faire immédiatement appel de la décision du juge Coury.

La sénatrice d’État Wendy Rogers a tweeté au sujet de la décision des juges plus tôt dans la journée. “Seulement si les démocrates paient l’obligation de 1 million de dollars.”

Seulement si les démocrates paient l’obligation de 1 million de dollars.https: //t.co/UDWSZomzcL – Wendy Rogers (@WendyRogersAZ) 23 avril 2021

L’avocat des démocrates de Roopali Desai a déclaré que le parti ne mettrait pas la caution. Cela met alors fin à cette tentative des démocrates d’arrêter l’audit médico-légal. Nous verrons s’ils essaient à nouveau, d’une manière ou d’une autre, d’interférer avec la vérification.

Restez à l’écoute de Media Right News pour plus d’informations et de mises à jour.

Derniers articles par Kay Williamson (tout voir)

Lien source