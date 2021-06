Les démocrates ne peuvent contourner le GOP que sur un projet de loi cette année, selon les règles parlementaires du Sénat ⋆ 10z viral

Le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D-NY) vante les réalisations législatives des démocrates du Sénat lors d’une conférence de presse au Capitole des États-Unis à Washington, DC, le 25 mars 2021. (Jonathan Ernst/Pool/.)

Le parlementaire du Sénat a rendu une nouvelle décision qui permettrait effectivement aux démocrates d’utiliser la réconciliation budgétaire automatique une fois de plus cette année pour contourner les républicains et faire avancer le programme progressiste du président Biden.

La parlementaire sénatoriale Elizabeth MacDonough a statué qu’une révision de la résolution budgétaire 2021 ne peut pas être automatiquement renvoyée par la commission sénatoriale du budget, selon The Hill. Cela signifie que les démocrates auraient besoin d’au moins un républicain du panel du 11-11 pour voter avec eux s’ils souhaitent recourir à la réconciliation à plusieurs reprises avant la fin de la session législative en octobre.

La décision, rendue vendredi, signifie effectivement que le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer (D., NY) ne pourra utiliser la réconciliation qu’une fois de plus cette année pour adopter les politiques radicales de Biden avec une majorité simple au lieu des 60 voix requises par le L’obstruction du Sénat.

La décision signifie que les démocrates ne seront pas en mesure de diviser le plan américain pour l’emploi de 2,3 billions de dollars, le plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars et les propositions du président visant à étendre l’assurance-maladie et à réduire le prix des médicaments sur ordonnance en packages de réconciliation séparés. Au lieu de cela, tout devra être réuni dans un seul paquet de réconciliation budgétaire afin de progresser avec un vote à la majorité simple.

Alors que les projets de loi de réconciliation sont limités aux questions budgétaires et ont historiquement été limités à un par exercice, les démocrates espéraient adopter plusieurs projets de loi de réconciliation chaque année sous prétexte de réviser la résolution budgétaire existante.

Cependant, MacDonough a maintenant décidé que pour réviser une résolution budgétaire, la mesure doit passer par le comité et avoir des votes d’amendement au sol – rendant le processus de révision d’un budget aussi long que d’en créer un nouveau, selon Bloomberg. Le parlementaire sénatorial a également statué qu’il doit y avoir une raison légitime et non politique pour une révision, telle qu’un nouveau ralentissement économique.

Les démocrates ne peuvent désormais créer plusieurs véhicules de réconciliation sur la base de la résolution budgétaire 2021 ou de la résolution budgétaire 2022 que s’ils peuvent persuader un républicain de la commission budgétaire de voter pour réviser le budget.

La décision rend plus probable que les démocrates poursuivront un nouveau budget fiscal 2022 pour contourner les républicains si les négociations sur les infrastructures échouent, selon Bloomberg.

La nouvelle survient alors que Biden a déclaré mardi que juin “devrait être un mois d’action à Capitol Hill” et que, bien que les experts à la télévision puissent se demander pourquoi il n’a pas fait plus pour faire passer ses priorités législatives, c’est parce qu’il “n’a qu’une majorité de effectivement quatre voix à la Chambre et une égalité au Sénat avec deux membres du Sénat qui votent davantage avec mes amis républicains », faisant probablement référence aux sénateurs Joe Manchin (D., W. Va.) et Kyrsten Sinema (D., Arizona.).

Lors d’un point de presse mercredi, l’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a tenté de réécrire les propos de Biden, affirmant que le président ne commentait que les experts télévisés.

« Je peux vous dire que parfois ces conversations peuvent être simplifiées à l’extrême. La télévision n’est pas toujours faite pour des conversations complexes sur l’élaboration des politiques », a-t-elle déclaré. “Ce que le président a simplement dit, c’est que son seuil, son test décisif n’est pas de se mettre d’accord sur chaque détail de chaque problème et il ne le fait pas avec le sénateur Sinema et le sénateur Manchin.”

“Il pense qu’il existe une opportunité de travailler ensemble pour progresser et trouver des terrains d’entente même si vous avez des points de désaccord”, a déclaré Psaki.

Cependant, les républicains ont critiqué Biden et son parti pour avoir peu travaillé avec le GOP pour trouver un terrain d’entente. Les démocrates ont utilisé la réconciliation budgétaire plus tôt cette année pour adopter le plan de réponse COVID-19 du président avec une majorité simple et sans le soutien des républicains.

“Il sait bien qu’il a servi 36 ans au Sénat que parfois ce n’est pas une ligne droite vers la victoire ou le succès, parfois cela prend plus de temps et il est ouvert à de nombreuses voies à suivre”, a-t-elle déclaré. “Je ne pense pas qu’il avait l’intention de transmettre autre chose qu’un petit commentaire sur les experts télévisés.”

Elle a ajouté que ses commentaires ne transmettaient pas une nouvelle position sur l’obstruction systématique, malgré un journaliste notant que Biden avait essentiellement accusé les deux démocrates modérés de faire obstacle à son programme.

« Son point de vue sur l’obstruction systématique continue d’être qu’il devrait y avoir une voie à suivre pour les démocrates et les républicains pour faciliter le vote, pour faire avancer les progrès pour le peuple américain. Cette position n’a pas changé », a-t-elle déclaré.

