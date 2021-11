Les démocrates ne savent pas si Biden se représentera en 2024, bien qu’il ait dit qu’il chercherait à se faire réélire

Publiquement, Joe Biden a déclaré son intention de se représenter à la prochaine élection présidentielle. Malgré cela, il y a eu des rumeurs au sein de la sphère politique démocrate selon lesquelles le moment venu, il se retirerait et laisserait un autre candidat se présenter à la place. Les raisons de cette rumeur incluent son âge avancé, ses notes tièdes en tant que président et la possibilité de perdre la majorité à la maison lors des élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Même parmi ces murmures, un membre anonyme de la campagne Biden insiste sur le fait qu’« il a dit aux gens en privé qu’il prévoyait de se présenter. Nous serons prêts pour cela. De nombreux autres commentateurs conviennent que la candidature de Biden pour 2024 n’est pas un hasard et qu’il sera le candidat définitif pour les prochaines élections. Pour cette raison, aucun autre démocrate n’a même laissé entendre qu’il pourrait vouloir entrer dans la course, attendant plutôt de voir ce que Biden décidera de faire dans les années à venir lorsque les élections se rapprocheront.

La discussion est devenue plus animée à la lumière de la baisse du nombre de sondages de Biden. Alors que certains soutiennent qu’il serait le meilleur candidat pour vaincre Trump si l’ancien président se présente à nouveau, d’autres pensent que les notes de Biden montrent qu’il ne pourra peut-être pas gagner contre Trump une deuxième fois.

Dans un récent sondage Hill-HarrisX, 61 % des personnes interrogées ont déclaré qu’elles préféreraient que Biden se retire pour laisser un autre candidat se présenter en 2024, tandis que seulement 24 % ont déclaré qu’il devrait définitivement se représenter. Cependant, malgré ce que dit toute enquête ou les rumeurs entendues, le seul qui pourra finalement prendre la décision sera Biden lui-même.

Twitter a eu quelques réflexions :

Que diriez-vous de le laisser faire le travail du mandat pour lequel nous l’avons élu et de vous en préoccuper lorsque cela deviendra pertinent ? – BobbysAngels#1 🌊 (@1Bobbysangels) 18 novembre 2021

C’est dans 3 ans. Merci de vous concentrer sur le présent. – Janell Zech (@JazziJLZ) 18 novembre 2021

Il ne se représentera pas en 2024 et n’a jamais eu l’intention de se représenter en 2024. Il prétend se présenter pour ne pas être considéré comme un président boiteux. C’est le seul moyen de faire adopter son programme au Congrès. – Caren White (@CarensOpinions) 18 novembre 2021

Nous sommes en 2021… Je ne veux pas savoir s’il court ou non en 2024. Ce ne sont que des potins dont nous n’avons pas besoin pour le moment. Découper! – Arriadna🍁🍃🍂🇺🇸 (@Arriadna) 19 novembre 2021

Il vient de livrer une facture presque unique. On dirait plus que la messagerie est un problème, et les médias en sont une énorme partie. – lamantin (@oceaniaearth) 18 novembre 2021