Les démocrates n’ont aucun plan pour lutter contre l’inflation immobilière

L’inflation a pris le devant de la scène, et la Maison Blanche veut désespérément que son projet de loi de signature soit la solution.

Mercredi, le Bureau of Labor Statistics a annoncé qu’en octobre, sa principale mesure de l’inflation avait enregistré une augmentation de 6,2%, « la plus forte augmentation sur 12 mois depuis la période se terminant en novembre 1990 ». La réponse officielle a été de faire valoir que le plan Build Back Better, le programme de dépenses sociales du président Biden, est la voie à suivre pour lutter contre l’inflation. Cette ligne n’est pas nouvelle.

« Si votre principale préoccupation en ce moment est l’inflation, vous devriez être encore plus enthousiaste à propos de ce plan », a déclaré Biden en juillet.

Mercredi, les journalistes du Washington Post ont noté que le message de la Maison Blanche sur la lutte contre l’inflation n’avait pas changé et que la baisse des prix pour des choses comme le logement, les médicaments sur ordonnance et la garde d’enfants était « la meilleure réponse aux pressions inflationnistes ».

Mais un élément de l’argumentation de la Maison Blanche mérite un examen plus approfondi : l’idée que ses investissements prévus dans le logement aideront à lutter contre l’inflation. Fin octobre, la Maison Blanche a publié la dernière version du plan Build Back Better. Sous le titre « Réduire les coûts, réduire les pressions inflationnistes et renforcer la classe moyenne », il a souligné ses investissements dans le logement.

Au cours de la pandémie, les prix des maisons ont grimpé en flèche; le problème sous-jacent est simplement qu’il n’y a pas assez de logements pour les personnes qui en ont besoin (en particulier dans les endroits où les gens ont besoin de vivre pour leur travail). Cette crise d’approvisionnement oblige un nombre croissant de personnes à enchérir sur un petit nombre de logements disponibles, augmentant ainsi les prix.

Mais tous les « investissements dans le logement » ne sont pas créés égaux. En règle générale, il existe deux manières de s’attaquer à une crise d’abordabilité : 1) Vous travaillez pour rendre l’article lui-même moins cher (politiques du côté de l’offre), ou 2) Vous donnez plus d’argent aux gens pour pouvoir s’offrir l’article (côté demande Stratégies).

Les deux ont leur place dans l’élaboration des politiques. Mais si vous poursuivez des politiques du côté de la demande lorsque vous êtes confronté à une pénurie massive d’approvisionnement, vous finissez par augmenter les prix, pas les diminuer. Et la nation est confrontée à une pénurie estimée à 3,8 millions d’unités.

La Maison Blanche estime que, sur 10 ans, son plan «permettra la construction, la réhabilitation et l’amélioration de plus d’un million de logements abordables». Les mots « réhabilitation » et « amélioration » font beaucoup de travail ici ; le nombre de nouveaux logements abordables qui seront effectivement créés n’est probablement qu’une petite fraction de ce nombre.

Bien qu’une partie de l’argent soit consacrée à la construction de nouvelles maisons, le projet de loi contient également des subventions pour l’accession à la propriété et la location. Dans le vide, ça sonne bien ! Mais étant donné que l’offre de logements abordables est au plus bas, les subventions pourraient exercer une pression à la hausse sur les prix, d’autant plus qu’il faudra probablement beaucoup plus de temps pour que les maisons soient construites que pour débourser les subventions.

Ceci est particulièrement préoccupant pour les locataires à faible revenu qui ne reçoivent pas les subventions au logement — dans une étude, l’augmentation des bons a fait augmenter les loyers de 16 % en moyenne, et « a causé [an] Augmentation de 8,2 milliards de dollars du loyer total payé par les non-bénéficiaires à faible revenu tout en n’offrant qu’une subvention de 5,8 milliards de dollars aux bénéficiaires.

Mais, surtout, la raison pour laquelle les loyers augmentent pour les locataires à faible revenu dans ces situations est que la subvention vient sans augmenter l’offre de logements à faible revenu. Les deux doivent être accomplis ensemble afin d’atteindre réellement l’objectif d’abordabilité.

La Maison Blanche le sait. En juin, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a écrit une note à l’intention du Congrès sur la question, déclarant : « De manière critique, l’administration Biden-Harris entreprend un changement historique dans la politique américaine du logement en se concentrant sur les contraintes d’offre et la disponibilité de logements abordables, y compris les unités locatives multifamiliales.

Cela ressemble beaucoup moins à un changement historique maintenant.

La contrainte majeure à la construction de logements dans les endroits où les gens le demandent le plus, ce sont les lois de zonage. Ces lois restreignent les types de maisons qui peuvent être construites et où, et réglementent la taille des maisons au point que les maisons plus petites ou « de démarrage » deviennent incroyablement rares. Par exemple, une loi exigeant que les terrains ne soient pas inférieurs à 4 000 pieds carrés signifie que les maisons de départ (moins de 1 400 pieds carrés) sont illégales. L’histoire derrière ces lois est compliquée, mais elles sont essentiellement un moyen pour certains propriétaires de bloquer le changement dans leurs communautés et, dans leur forme originale, elles étaient un outil de ségrégationnistes.

Au-delà même des petites maisons unifamiliales, il est illégal dans la plupart des États-Unis de construire des duplex ou de petits immeubles d’appartements qui pourraient faire baisser le coût du logement. La Maison Blanche a reconnu à plusieurs reprises ce problème, mais dans le projet de loi Build Back Better, les démocrates ont métaphoriquement levé la main, abrogeant la responsabilité de la force motrice de la flambée des prix des maisons.

La meilleure façon de s’attaquer à ce problème aurait été de lier les dollars du cadre d’infrastructure bipartite à la réforme du zonage. Le professeur de droit de l’Iowa, Greg Shill, a suggéré de lier les dollars d’autoroute existants à la réforme du zonage, en disant qu’« il n’y a aucune raison pour que les Iowans subventionnent une autoroute de la Silicon Valley à SF alors que la vallée rend illégale la construction de maisons de moins de 1 million de dollars ».

Essentiellement, si la Californie veut des dollars fédéraux pour construire des autoroutes ou des transports en commun, elle devra réformer des politiques telles que les minimums de stationnement et la taille minimale des lots pour l’obtenir. Au lieu de cela, les États reçoivent de l’argent du gouvernement fédéral pour construire des réseaux de transport qui empêchent une grande partie du public américain de les utiliser.

Le gouvernement fédéral a pris en otage le financement des autoroutes pour d’autres raisons dans le passé – notamment la loi de 1984 sur l’âge minimum de consommation d’alcool, qui « exige que les États interdisent aux personnes de moins de 21 ans d’acheter ou de posséder en public des boissons alcoolisées comme condition de l’État d’accueil. fonds routiers. Le président Ronald Reagan a également conditionné les dollars des autoroutes à l’établissement d’une limite de vitesse minimale nationale ; cela a été abrogé plus tard, et une étude montre qu’il peut avoir coûté plus de 12 500 vies.

Si les démocrates veulent sérieusement s’attaquer à l’inflation immobilière, ils devraient investir de l’argent réel pour inciter les États à tenir les localités responsables. Les États contrôlent en dernier ressort la politique de zonage locale ; La Californie, par exemple, a récemment interdit le zonage réservé aux familles unifamiliales dans tout l’État.

« Le zonage d’exclusion est un produit de la loi de l’État, et si nous pouvons amener les États à y remédier par le biais d’incitations financières, je pense que cela pourrait conduire à un réel changement au niveau local », Phil Tegeler, directeur exécutif du groupe de défense des droits civiques Pauvreté. et Race Research Action Council, a déclaré Vox plus tôt cette année. « Les gouvernements locaux n’ont aucune autorité inhérente qui ne leur est pas accordée par le gouvernement de l’État. »

À défaut, les démocrates nationaux devraient, comme l’a suggéré Paul Williams, membre du Jain Family Institute et expert en logement, supprimer « tous les petits programmes de jouets et subventions à l’accession à la propriété et verser cet argent dans le Fonds d’affectation spéciale pour le logement pour les nouvelles constructions ».

Mais peut-être que les démocrates ne veulent pas vraiment arrêter l’inflation immobilière. Dans sa déclaration sur les chiffres de l’inflation de mercredi, Biden a vanté que « la valeur des maisons est en hausse », comme preuve que la reprise économique progresse. C’est une fenêtre sur la nature confuse de l’élaboration de la politique américaine du logement que le gouvernement ne peut pas décider s’il est intéressé à faire baisser le prix des maisons ou à les augmenter.