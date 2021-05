Les démocrates ont perdu la bataille contre la commission anti-émeute du Capitole ; Voici leur prochain coup d’échecs – RedState ⋆ .

Après leur échec dévastateur à lancer une nouvelle enquête du Congrès sur l’assaut du 6 janvier contre le Capitole des États-Unis, les démocrates vont de l’avant et cherchent d’autres moyens d’exploiter l’événement. Mais, leur « plan B » sera-t-il aussi efficace que le plan d’origine ?

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, ainsi que les démocrates de la Chambre, s’engagent à mener leurs propres enquêtes du Congrès sur l’émeute du 6 janvier. The Hill a rapporté que ce processus “inclurait probablement la création d’un comité restreint axé uniquement sur la violence ce jour-là – et tout rôle que l’ancien président Trump a joué dans son incitation”.

Les démocrates avaient averti qu’ils prendraient cette mesure si les républicains refusaient de se joindre à leur enquête fictive, qui était apparemment conçue pour être une enquête de type 11 septembre sur les événements du 6 janvier. Après que les républicains du Sénat eurent fait obstruction à l’établissement de la commission, les démocrates ont fulminé, pleurniché et pleuré sur leur perte. (REGARDER: Les démocrates se plaignent de la mort de leur commission anti-émeute du Capitole)

Le représentant Jamie Raskin (D-MD) a déclaré à The Hill:

Utiliser l’obstruction systématique pour dissimuler la vérité sur le 6 janvier est un abus de pouvoir scandaleux qui devrait mettre un terme immédiat et attendu à l’obstruction systématique. En attendant, nous devrons maintenant aller de l’avant sans le Sénat pour trouver comment créer l’enquête impartiale et objective sur les événements et les causes du 6 janvier que l’Amérique mérite.

“C’est choquant que le GOP ait maintenant étendu le territoire du Big Lie pour couvrir également le 6 janvier”, a-t-il ajouté. “Ils ne peuvent évidemment pas gérer la vérité.”

Les démocrates de la Chambre n’ont pas encore indiqué comment ils prévoient de procéder à leur enquête. Cependant, les démocrates du Sénat pourraient avoir un plan sur la façon de procéder.

De la Colline :

Le chef de la majorité au Sénat, Charles Schumer (DN.Y.) a laissé ouverte la possibilité que le Sénat tente à nouveau d’adopter une loi pour lancer une enquête externe. Mais Pelosi a également fortement laissé entendre qu’elle créerait un comité spécial dédié à l’exploration de l’attaque du Capitole, tout comme elle l’a fait avec d’autres problèmes importants, tels que le changement climatique et la réponse du gouvernement fédéral à la pandémie de coronavirus.

Bien qu’ils n’aient pas encore indiqué comment ils prévoient de continuer à utiliser l’émeute comme un bâton politique, on peut être certain que les démocrates mettront bientôt en œuvre une nouvelle stratégie. Cependant, il semble clair à quiconque prête attention que toute tactique choisie sera clairement une tentative de sauver le plus possible du problème.

Lorsque les démocrates de la Chambre lanceront leur propre enquête sur la question, cela remettra immédiatement en question les résultats qu’ils sont sûrs de trouver – ou de fabriquer. La meilleure chance d’étendre leur exploitation de l’émeute était une commission bipartite pour éviter l’apparence de motivation politique et avoir au moins une patine de crédibilité. Une enquête dirigée par les démocrates suscitera certainement des accusations de partisanerie, et à juste titre.

Même l’article de The Hill a reconnu que “toute enquête du Congrès sur le 6 janvier risque de donner l’impression que le processus sera partisan et que les conclusions seront rejetées par les électeurs conservateurs”. Mais ce qu’ils ne veulent pas admettre, c’est que ce ne seront pas seulement les électeurs conservateurs qui verront cela pour l’escroquerie partisane que c’est.

À ce stade, il semble que les démocrates – et leurs amis proches et alliés des médias militants – aient officiellement exploité cette chose pour tout ce qu’elle vaut. Ils feraient mieux de trouver rapidement un autre moyen de se distraire des échecs et de l’agenda radical de Biden, s’ils savent ce qui est bon pour eux.