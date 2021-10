Les démocrates ont retiré l’assurance-maladie pour tous – et c’est dommage

Les démocrates au Congrès et leurs partisans à l’intérieur du périphérique ont retiré de la table le payeur unique.

Au lieu de poursuivre l’assurance-maladie pour tous, ils recherchent des améliorations progressives de l’assurance-maladie, également connue sous le nom d’assurance-maladie pour certains.

Ils poursuivent également un payeur unique au niveau de l’État.

Les défenseurs nationaux de longue date du payeur unique, comme le Dr Anne Scheetz de l’Illinois Single Payer Coalition, se sentent trahis par les deux efforts.

Un groupe à payeur unique s’est-il prononcé contre Medicare for Some ?

« Il existe un nouveau groupe appelé National Single Payer », a déclaré le Dr Scheetz à Corporate Crime Reporter dans une interview le mois dernier. « Cela ne fait que commencer. Mais nous comprenons que les améliorations progressives de Medicare ne nous rapprocheront pas du payeur unique et nous comprenons également que travailler pour un payeur unique basé sur l’État ne nous rapprochera pas du payeur unique national.

«Aucun autre groupe national ne dit: pas d’incrémentalisme. Nous le disons depuis des années. Et c’est comme une trahison que de grands groupes se retournent contre ça. Nous disons depuis des années qu’on ne peut pas franchir un gouffre en deux bonds. Cela signifie que vous ne pouvez pas accéder à un payeur unique sans éliminer complètement le secteur de l’assurance maladie.

Pendant que nous menions l’interview, nous avons reçu un communiqué de presse de Public Citizen prouvant le point de vue du Dr Scheetz.

Il s’est ouvert avec ça :

« Le chef de la majorité au Sénat américain, Chuck Schumer (DN.Y.) et le président de la commission des finances du Sénat, Ron Wyden (D-Ore.) paquet final de réconciliation budgétaire, et Public Citizen et près de 80 autres groupes ont déclaré aujourd’hui dans une lettre aux législateurs.

Aucune mention de payeur unique.

« Voir ces grands groupes dire: oui, nous pouvons nous rapprocher du payeur unique en nous impliquant dans les négociations des démocrates avec le secteur de l’assurance maladie pour faire passer quelque chose ressemble à une trahison », a déclaré le Dr Scheetz. « Je sais qu’ils ne le voient pas de cette façon, mais c’est ainsi que certains d’entre nous le voient. »

« Le seul groupe qui n’est pas d’accord avec cela et qui l’appelle est ce nouveau groupe. Tous les groupes qui existent depuis longtemps le suivent. »

Quelle est la voie à suivre selon vous ?

« Je reconnais que la voie à suivre est en effet difficile. Je dirais que nous n’avons pas d’autre choix que de rester engagés les uns avec les autres. J’aimerais voir des débats ouverts sur la question des améliorations progressives par rapport à tout mettre en œuvre pour un payeur unique national. J’aimerais voir des débats publics sur le payeur unique d’État par rapport au payeur unique national. Nous n’avons pas encore vu cela. Avec ces débats, nous pouvons arriver à une meilleure compréhension des difficultés auxquelles nous sommes confrontés. Nous verrons que la voie du payeur unique de l’État et la voie incrémentielle peuvent sembler plus faciles, mais nous mèneront à des impasses. »

« Parler d’espoir face au désespoir auquel de nombreuses personnes sont confrontées lorsqu’elles perdent leur emploi, alors que les soins de santé grugent leur revenu disponible, menace même leur capacité à manger ou à nourrir leur famille ou à conserver leur logement. Nous n’abandonnons en aucun cas la solidarité. Il doit inclure chaque personne dans ce pays. Construire la solidarité est la chose la plus importante que nous puissions faire. Nous sommes tous là dedans. Et c’est la seule façon de surmonter le contrôle de l’entreprise sur nos vies.

Pourquoi Bernie Sanders accepterait-il une telle chose?

«Bernie Sanders est essentiellement un démocrate, même s’il se considère autrement. Il attire les gens qui se soucient passionnément du payeur unique et les laisse voter pour les démocrates. Je n’ai aucun moyen de connaître ses intentions. Mais c’est le poste qu’il occupe. Pourquoi il le fait – je suppose que c’est parce que la pression du peuple au pouvoir est plus forte que la pression que nous, le peuple, avons jusqu’à présent pu exercer pour le persuader de faire ce dont nous avons besoin.

« Et le problème est aggravé par les groupes qui soutiennent les soins de santé à payeur unique. Ils sont eux-mêmes disposés à soutenir Sanders, quoi qu’il fasse. La plupart de ces groupes ont soutenu le projet de loi de Sanders même lorsqu’il a exclu les soins de longue durée. Le PNHP en a pris note. L’Illinois Single Payer Coalition s’y est opposé. Healthcare Now l’a mentionné mais ne s’y est pas opposé.

« Les groupes à payeur unique devraient dire : vous n’obtenez rien de nous à moins que nous obtenions tout ce que nous voulons de vous. »

Y a-t-il quelqu’un au Congrès qui a résisté au statu quo et a exigé des audiences sur le payeur unique ?

« Je ne connais personne mais nous ne pouvons pas dépendre du Congrès pour cela. Il doit s’organiser parmi les gens. Faire pression sur le Congrès dans votre propre district est une bonne idée pour renforcer le pouvoir. Mais trouver des moyens de renforcer notre pouvoir en tant que peuple est beaucoup plus important que de traiter individuellement avec des membres du Congrès. On ne peut compter sur personne au Congrès pour défendre ce dont le peuple a besoin au lieu de céder aux exigences de la direction du parti. Il y a toutes sortes de raisons à cela—les gens veulent des nominations aux comités, les gens échangent des faveurs—vous appuyez ce projet de loi, je vais l’appuyer. Le leadership ne viendra pas des membres du Congrès. Et cela ne peut pas venir d’organisations qui pensent avoir un réel pouvoir auprès des membres du Congrès. C’est une illusion.

