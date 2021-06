Les démocrates peuvent annuler la réforme fiscale du GOP, adopter le budget de 6 000 000 $ de Biden avec réconciliation: expert ⋆ .

Les démocrates sont en mesure d’utiliser la réconciliation budgétaire pour amender le projet de loi de réforme fiscale du GOP afin d’augmenter les impôts ainsi que pour adopter le budget proposé par le président Biden de 6 000 milliards de dollars pour l’exercice 2022, selon l’expert en budget fédéral Marc Goldwein.

Les démocrates utilisaient auparavant la réconciliation pour éviter l’obstruction législative et adopter le plan de sauvetage américain de 1,9 billion de dollars de Biden lors d’un vote de ligne de parti. Les démocrates du Sénat ont une faible majorité de 50-50 avec le vice-président Kamala Harris comme vote décisif.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, a entamé le processus de réconciliation des propositions de dépenses de Biden avec le sénateur du Vermont Bernie Sanders, président du comité sénatorial du budget. Schumer a déclaré mardi que le projet de loi de réconciliation intégrerait les éléments du plan américain pour l’emploi de 2,25 billions de dollars de Biden et du plan américain pour les familles de 1,8 billion de dollars qui sont exclus de tout cadre d’infrastructure bipartite.

Une étude récente a conclu que le plan américain pour les familles proposé par Biden coûterait environ 700 milliards de dollars de plus que ne le prévoit la Maison Blanche.

La demande de budget de 6 000 milliards de dollars de Biden pour l’exercice 2022 représente les nouvelles dépenses qui seraient créées par le plan pour les emplois et les familles de Biden, a expliqué Goldwein, vice-président principal et directeur principal des politiques au Comité pour un budget fédéral responsable. Il a déclaré que toutes les recettes fiscales de la proposition budgétaire seraient affectées aux nouvelles dépenses fédérales.

“Ils ont définitivement ce budget de l’exercice 2022 disponible pour la réconciliation, donc pas de problème, pas de difficulté, pas d’obstacles, à part obtenir, vous savez, 50 voix pour faire au moins un autre projet de loi de réconciliation en utilisant le budget de l’exercice à venir”, a déclaré Goldwein. Juste les nouvelles mercredi.

Des négociations bipartites ont lieu autour des infrastructures, et un cadre pour un projet de loi potentiel est en cours d’examen par la Maison Blanche. Schumer a déclaré mardi que le cadre bipartite ne va pas assez loin sur le changement climatique. Le sénateur démocrate Edward Markey du Massachusetts, sponsor du Green New Deal, a exprimé la même inquiétude quant à un éventuel accord bipartite.

“Je pense qu’il y a beaucoup de gens, peut-être tout le monde dans notre caucus, qui pense que c’est un bon début, mais cela ne fait pas assez”, a déclaré Schumer. “Et c’est pourquoi nous avons besoin d’un paquet de réconciliation, d’une résolution budgétaire, qui va au-delà de ce qui est dans le projet de loi, et je pense que presque tout le monde le comprend.”

Le plan d’emploi de Biden contient des améliorations des infrastructures de transport physiques et des dépenses d’énergie verte, qui, selon le président, visent à créer des emplois syndicaux.

Les législateurs progressistes veulent qu’un paquet d’infrastructures inclue un investissement important dans le train à grande vitesse. Mercredi, la sénatrice Kirsten Gillibrand (DN.Y.), la représentante Alexandria Ocasio-Cortez (DN.Y.) et la représentante Seth Moulton (D-Mass.) ont appelé à un financement fédéral qui pourrait financer la construction d’un haut -train à grande vitesse qui relie Albany à New York.

“Le train à grande vitesse connecte les gens aux opportunités, crée des emplois syndiqués et aide la planète”, a écrit Ocasio-Cortez sur Twitter. « Notre demande en matière d’infrastructure est simple : pour chaque dollar que les États-Unis investissent dans l’infrastructure automobile, mettons 1 $ dans le rail. »

Le plan familial de Biden est axé sur ce que les dirigeants démocrates appellent «l’infrastructure humaine», qui comprend la pré-maternelle universelle, les congés familiaux payés, un collège communautaire sans frais de scolarité et un soutien financier pour la garde d’enfants.

Selon une récente décision parlementaire du Sénat, les démocrates ont une chance de plus d’utiliser la réconciliation budgétaire automatique, ce qui signifie que leur projet de loi de réconciliation pourrait sortir de la commission sénatoriale du budget avec une égalité 11-11.

Les projets de loi de réconciliation « ne font pas l’objet d’obstruction systématique et la portée des modifications est limitée, ce qui confère à ce processus de réels avantages pour l’adoption de mesures budgétaires et fiscales controversées », lit-on dans un rapport du Center on Budget and Policy Priorities sur le processus budgétaire fédéral.

La loi de réforme fiscale du GOP en 2017 prévoyait des réductions générales du taux d’imposition sur le revenu et abaissait le taux d’imposition des sociétés à 21%. Biden cherche à augmenter le taux d’imposition des sociétés ainsi que la tranche supérieure de l’impôt sur le revenu. Si les démocrates adoptent les augmentations d’impôts proposées par Biden dans le projet de loi de réconciliation, Goldwein a déclaré que les revenus paieraient les nouveaux plans de dépenses de Biden, mais qu’aucun de ces revenus ne réduirait le déficit.

“Donc, la dette va en fait augmenter plus rapidement, pas plus lentement”, a-t-il déclaré.

La proposition de budget de Biden devrait créer un déficit de 1,8 billion de dollars. Au-delà du budget de 6 000 milliards de dollars de Biden pour l’exercice 2022, Goldwein a souligné qu’il s’inquiétait des avantages promis non financés de la sécurité sociale et de l’assurance-maladie.

“Ce qui m’inquiète le plus, c’est que la situation budgétaire sous-jacente est totalement insoutenable avec la sécurité sociale, Medicare, Medicaid, qui croît bien plus vite que les revenus”, a déclaré Goldwein. «Et le président prend toutes les augmentations d’impôts les plus faciles, vous savez, toutes les augmentations d’impôts sur les riches et les entreprises et les utilise pour de nouvelles dépenses, ce qui signifie qu’elles ne sont pas disponibles pour financer, vous savez, notre déficit sous-jacent.

« Ce n’est donc pas tant que je crains que le plan du président ne soit pas viable. C’est que je crains qu’il ne superpose un nouveau plan à une situation budgétaire insoutenable et qu’il utilise plutôt une grande partie de la réduction potentielle du déficit pour payer de nouvelles dépenses.

Goldwein a décrit ce que les dirigeants démocrates du Congrès sont censés faire en vertu des règles de réconciliation budgétaire.

« Ce qu’ils sont censés faire, c’est rédiger un budget complet qui exprime toute l’intention de leur programme au cours de l’année », a-t-il expliqué. « Et puis, ils peuvent avoir des instructions de rapprochement pour faciliter ce budget. C’est ce qu’ils sont censés faire. Mais tout ce qu’ils ont à faire, pour que cela soit accéléré, c’est d’avoir les instructions de rapprochement. Le reste, ils pourraient choisir de sauter, et ils violent effectivement la loi budgétaire ou l’esprit de la loi budgétaire, mais cela n’a pas vraiment d’importance. Il n’y a aucun recours pour eux qui ne font pas un vrai budget.

Just the News a contacté le bureau de Sanders avec des questions sur ses plans pour le projet de loi de réconciliation budgétaire, mais n’a pas reçu de réponse.

Le bureau de la sénatrice de Caroline du Sud Lindsey Graham, membre de premier plan du comité du budget, n’était pas disponible pour commenter la réconciliation.