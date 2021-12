Les démocrates poussent la pandémie permanente de COVID à poursuivre le « grand assaut du gouvernement » contre l’Amérique : Pete Hegseth

L’animateur de « Fox News Primetime », Pete Hegseth, accuse les démocrates « défaillants » d’avoir tenté de capitaliser sur COVID en créant une panique et en exploitant la pandémie.

PETE HEGSETH: Omicron n’est même pas encore arrivé, et les démocrates resserrent déjà leur emprise sur le pouvoir exécutif. D’abord vient l’état d’urgence, puis qu’arrive-t-il ensuite ? Y a-t-il plus de verrouillages à venir? Qu’en est-il des mandats de masque ou de nouvelles exigences en matière de vaccins pour tout le monde ?

Nous vous avons dit hier soir que les démocrates utilisaient leur livre de jeu COVID 2019 pour créer une nouvelle panique ici en 2021. Et avec les élections de mi-mandat de 2022 qui approchent à grands pas, pourquoi les démocrates ne dépoussiéreraient-ils pas leur fidèle guide électoral 2020.

Combien de temps avant de voir la pression accrue pour encore plus de vote par correspondance ? Vote universel par correspondance. Aucune identification d’électeur n’est nécessaire ni même autorisée. Nancy Pelosi a nommé sa priorité absolue HR1 [For the People Act of 2021], un projet de loi de vote, pour une raison. Ça s’est si bien passé la dernière fois, n’est-ce pas ? Pour eux.

