Les démocrates prévoient un corps civil pour le climat de «millions» payés au moins 15 $ de l’heure .

Un groupe de démocrates fait pression pour la création d’un corps civil pour le climat qui pourrait employer « des millions » de jeunes à un minimum de 15 dollars de l’heure afin de lutter contre le changement climatique.

« J’étais fier d’être aux côtés de la députée Ocasio-Cortez cette année alors que nous réintroduisions le Green New Deal et que nous présentions également notre nouveau Civilian Conservation Corps, car cette législation est une voie vers de nouveaux emplois dans notre pays, des emplois syndicaux pour les jeunes », a déclaré Sen. Ed Markey (D-Mass.) a déclaré lors d’une conférence de presse axée sur l’inclusion du Civilian Climate Corps dans le projet de loi de réconciliation budgétaire à l’épreuve de l’obstruction systématique que les démocrates sont en train de rédiger.

Les recrues du corps envisagé “peuvent, grâce aux programmes d’apprentissage, non seulement avoir un emploi, mais avoir une carrière dans la lutte contre cette crise climatique et une voie d’accès à l’éducation, une voie pour eux de rembourser leurs prêts étudiants ou d’aller à l’université”, Market ajoutée.

Le président Biden et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, ont approuvé la création d’un Civilian Climate Corps sur le modèle du Civilian Conservation Corps, un programme d’aide aux travaux publics de l’ère du New Deal.

“J’utilise mon pouvoir en tant que chef de la majorité pour m’assurer que le Civilian Climate Corps sera inclus dans le paquet de réconciliation, et je me battrai pour obtenir le CCC le plus audacieux possible”, a déclaré Schumer. “Ensemble, nous allons travailler pour en faire une réalité forte, audacieuse et si importante.”

Le cadre de réconciliation budgétaire totalise actuellement environ 3,5 billions de dollars. Il comprend une partie importante du programme « Construire en mieux » de Biden, y compris le pré-K universel, le collège communautaire sans frais de scolarité et le soutien à la garde d’enfants pour les contribuables qui remplissent certaines conditions de revenu.

Le Civilian Climate Corps “remettrait des millions de personnes au travail à court terme, mais il mettrait des millions de personnes sur la voie de carrières intelligentes face au climat”, a déclaré Markey. Il a souligné que « 15 $ de l’heure doivent être notre plancher, pas notre plafond, et nous devons nous assurer que nous soutenons la santé, la garde d’enfants et la formation professionnelle transformationnelle et les avantages éducatifs dont chaque famille de notre pays a besoin. »

Ocasio-Cortez a demandé au public d’imaginer que trois mois après l’autorisation d’un Civilian Climate Corps « un quart de million de jeunes étaient employés dans un travail digne ».

« Et si cela entraînait des améliorations et des performances record pour contenir nos incendies de forêt à travers le pays ? » a suggéré le représentant progressiste de New York. « Et si cela entraînait la création de dizaines de milliers de nouveaux sentiers dans nos forêts nationales et notre service des parcs ? Et si je vous disais que ce n’est pas quelque chose que nous devons imaginer faire, mais c’était en fait le dossier du Civilian Conservation Corps original en 1938 ?

Ocasio-Cortez a déclaré que le Civilian Conservation Corps n’est pas une « chimère » ou « une grande vision progressiste » qui est irréaliste.

“Aujourd’hui, nous parlons à la fois du Green New Deal et d’un Civilian Climate Corps qui reconnaît le fait que notre crise climatique nécessite aujourd’hui une mobilisation pacifique, mais à l’échelle du temps de guerre afin de lutter contre la crise climatique”, a-t-elle déclaré. “Il ne s’agit donc pas seulement de le faire, il s’agit de le faire en grand.”

Le corps climatique vise à faire avancer l’agenda économique de la gauche, ainsi que le changement environnemental, a révélé Ocasio-Cortez. “La façon dont nous allons lutter contre la crise climatique n’est pas seulement avec la science, mais c’est aussi avec notre structure économique”, a-t-elle déclaré. «Nous pouvons lutter contre cela avec une économie équitable et en créant un Climate Corps, qui garantit non seulement un salaire minimum de 15 $, mais étend également les mêmes avantages éducatifs que nous devrions donner à nos enseignants et à nos autres travailleurs de la fonction publique. Cela devrait mettre les gens sur la bonne voie, et avec le projet de loi du sénateur Markey et moi-même, 1,5 million de personnes sur la voie de bons emplois syndiqués.