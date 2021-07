Les démocrates progressistes se battent pour financer la police alors que le parti avance ⋆ .

C’est leur colline à financer.

Les démocrates progressistes sont contrariés par les propos du président Biden et des démocrates nationaux qui cherchent à éloigner le parti de la rhétorique anti-policière de 2020.

“Depuis les dernières élections, les modérés s’en éloignent”, a déclaré le sénateur Jabari Brisport au Post. Brisport – un socialiste – a averti qu’embrasser les flics entraînerait des conséquences de la part de ses camarades toujours agités.

“Je pense que l’embauche de plus de flics après avoir vu la plus grande manifestation que notre pays ait jamais vue contre la violence policière est extrêmement sourde et ne construit pas la base et nous fera probablement du mal aux élections de 2022”, a déclaré Brisport.

Au cours d’un été de violence en 2020, le financement de la police est devenu un cri de guerre pour les démocrates d’un océan à l’autre. À New York, le conseil municipal a adopté un budget réduisant d’un milliard de dollars le NYPD. Son unité d’infiltration anti-criminalité a été dissoute. Les législateurs de Lefty Minneapolis ont décidé de financer complètement leur département et (rapidement reculé à la suite d’une recrudescence de la criminalité).

Le sénateur de l’État de New York, Jabari Brisport, affirme que les démocrates modérés se sont distanciés des appels au financement des services de police. Hans Pennink pour NY Post L’administration Biden a demandé aux États d’investir des fonds de secours COVID-19 dans l’embauche de plus de policiers.Photo d’Oliver Contreras/UPI

Biden a toujours personnellement exprimé sa réserve à l’idée de financer la police et ces derniers jours, sa Maison Blanche a agi de manière agressive pour faire mourir et enterrer l’idée avant la mi-mandat de 2022.

“Ce n’est pas une question gagnante et les démocrates ne vont généralement pas faire campagne là-dessus”, a déclaré un initié démocrate de la Chambre à The Post. « Il y a ce que les militants veulent que nous fassions et ce que nous faisons réellement et nous allons mener des campagnes en fonction de ce que nous faisons réellement. »

L’activiste Hawk Newsome a qualifié le président Biden de «ségrégationniste» pour avoir demandé aux États d’utiliser des fonds de secours pour embaucher plus de flics.JC Rice pour NY Post

Dans une note de service de lundi, Team Biden a exhorté les dirigeants étatiques et locaux à utiliser une partie de leurs 350 milliards de dollars d’aide en cas de pandémie pour “mettre plus de policiers sur le coup” et a déclaré que les flics devraient être embauchés “au-dessus des niveaux d’avant la pandémie” dans les zones connaissant un augmentation de la criminalité liée aux armes à feu. En juin, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki, a vanté le financement accru de la police dans le plan de sauvetage américain.

Cela a été « voté par les démocrates il y a quelques mois à peine. Certains pourraient dire que l’autre partie était pour le financement de la police », a déclaré Psaki.

Le Mouvement national pour les vies noires a dénoncé le financement dans un communiqué comme « immoral » et une « gifle aux millions de personnes noires, brunes, asiatiques et LGBTQ+ qui ont élu cette administration ».

« Joe Biden veut embaucher plus de policiers parce qu’il est le même ségrégationniste qui s’est battu pour le Crime Bill. Il ne s’est jamais soucié de nous. Le travail de Kamala Harris était de nous arrêter et de nous mettre en prison », a ajouté Hawk Newsome, un ancien leader de Black Lives Matter à New York. « Ils nous ont encore une fois trompés.

La déclaration du directeur national de terrain de Movement for Black Lives a ensuite été supprimée du site Web.