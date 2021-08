Les démocrates qui font pression pour des mandats de masque scolaire viennent de se heurter à un énorme problème – RedState ⋆ .

in

Pour les personnes qui prétendent valoriser la science, les partisans de gauche des mandats de masque scolaire semblent certainement déterminés à ignorer les données révélant que le fait d’obliger les élèves à porter des couvre-visages en classe ne fait pas grand-chose pour arrêter la propagation du COVID-19 parmi les enfants. En effet, la plupart à gauche continuent de vanter les avantages des masques, même si la science ne soutient pas leurs affirmations. Mais tous à gauche ne sont pas prêts à minimiser la science réelle de la question.

Dans un article écrit pour le New York Magazine, qui n’est pas exactement un bastion de la pensée de droite, l’auteur David Zweig affirme que la prétendue science soutenant l’imposition de mandats de masque n’est pas aussi solide que la gauche voudrait nous le faire croire. Pour commencer, il a évoqué une étude à grande échelle menée par les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) qui a analysé la propagation du COVID-19 dans les écoles.

Zweig écrit :

Quelques grands organes de presse ont couvert sa sortie en réitérant brièvement le résumé de l’étude : que le fait de masquer les enseignants alors non vaccinés et d’améliorer la ventilation avec plus d’air frais étaient associés à une incidence plus faible du virus dans les écoles.

Cependant, le résumé a omis un facteur important :

La distanciation, les modèles hybrides, les barrières en classe, les filtres HEPA et, plus particulièrement, l’obligation de masquer les élèves se sont tous avérés ne pas avoir d’avantage statistiquement significatif. En d’autres termes, ces mesures ne pouvaient pas être considérées comme efficaces. L’auteur souligne des résultats similaires trouvés dans des pays européens tels que l’Irlande, le Royaume-Uni, la France, l’Italie et d’autres. Chacune de ces nations n’a pas obligé les enfants à porter des masques faciaux. L’article note qu’« il n’y a aucune preuve de plus d’épidémies dans les écoles de ces pays par rapport aux écoles aux États-Unis »

Encore plus intéressant est le fait que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fourni des conseils concernant le port de masques qui sont en conflit avec les recommandations du CDC et a constaté que forcer les étudiants à porter des masques peut en fait avoir un effet néfaste sur leur développement.

L’auteur s’est entretenu avec plusieurs scientifiques et professionnels de la santé pour obtenir plus d’informations sur l’efficacité des mandats de masques scolaires et a demandé pourquoi le résumé exclurait les données mettant en doute leur affirmation selon laquelle les masques empêchent la propagation du virus. Ils ont indiqué que l’exclusion des données faisait partie d’une pratique familièrement appelée « tirage de fichiers », qui se produit lorsque les chercheurs enterrent des informations qui ne « produisent pas de résultats statistiquement significatifs ».

Vinay Prasad, professeur agrégé à l’Université de Californie, Département d’épidémiologie et de biostatistique de San Francisco, a expliqué à Zweig que l’échec de l’étude à démontrer l’efficacité des masques « est une conclusion importante et d’un grand intérêt ». Il a fait valoir que cette information « aurait dû être incluse dans le résumé ».

L’auteur a demandé à une multitude d’experts et de professionnels de la santé de fournir des preuves montrant que le port du masque était une mesure valable pour ralentir la propagation du coronavirus. Il a écrit:

Au cours de plusieurs semaines, j’ai également correspondu avec de nombreux experts – des épidémiologistes, des spécialistes des maladies infectieuses, un immunologiste, des pédiatres et un médecin publiquement actif dans les questions liées à COVID – leur demandant les meilleures preuves qu’ils connaissaient de ces exigences de masque sur les élèves ont été efficaces. Personne n’a été en mesure de trouver un ensemble de données aussi robuste que les résultats de la Géorgie, c’est-à-dire une grande étude de cohorte examinant directement les effets d’une exigence de masque.

Le problème avec les données que ces personnes ont fournies à Zweig est que chacune d’entre elles n’a mesuré la propagation du virus que parmi les enfants qui portaient des masques en classe. Aucun d’entre eux ne comprenait de groupe témoin analysant la propagation chez les enfants qui ne portaient pas de masques. Par conséquent, il n’y avait aucun moyen pour ces études particulières de montrer de manière définitive comment le virus s’est propagé entre les deux groupes afin que les données puissent être comparées les unes aux autres.

Lloyd Fisher, président de la section du Massachusetts de l’American Academy of Pediatrics, a noté qu’il est « important pour les enfants de voir les expressions faciales de leurs pairs et des adultes qui les entourent afin d’apprendre les signaux sociaux et de comprendre comment lire les émotions ».

Les experts et professionnels de la santé dont Zweig discute dans son article ne sont pas les seuls à repousser l’idée que les masques faciaux sont bénéfiques pour les enfants.

Le professeur Neeraj Sood, professeur et vice-doyen à la recherche à l’USC Price School of Public Policy et le professeur Jay Bhattacharya, professeur de médecine à l’Université de Stanford ont publié un article dans le registre OC dans lequel ils affirmaient que le fait que les enfants portent des masques faciaux en classe pourrait entraver leur développement. Ils écrivent:

Les avantages des masques dans la prévention des maladies graves ou des décès dus au COVID-19 chez les enfants sont infiniment petits. En même temps, ils perturbent l’apprentissage et la communication en classe. Ils peuvent être partiellement efficaces pour protéger les adultes du COVID, mais depuis quand est-il éthique de charger les enfants au profit des adultes ?

Les auteurs soulignent également que même pour les enfants infectés, le taux de survie est d’environ 99,99 %.

À la lumière de ces informations, il est clair que ce sont les démocrates et l’extrême gauche qui sont les négateurs de la science – du moins en ce qui concerne le port du masque. L’idée que le CDC supprimerait les informations démontrant que leur récit concernant les masques pour enfants manque de mérite est révélatrice. La réalité est claire : le CDC et la gauche veulent que vos enfants portent des masques, qu’ils travaillent ou non. Sinon, pourquoi cacheraient-ils ces informations ?

Leur décision de mentir sur l’impact du port du masque amène une autre question : à quoi bon faire porter des masques aux enfants alors qu’il est établi qu’ils ne diminuent pas la propagation du coronavirus ? Il ne fait aucun doute que les personnes qui poussent ces mandats ne le font pas pour sauver des vies. Mais ce qui n’est pas clair, c’est qui profite de ces mandats inutiles. Mais nous le saurons probablement bien assez tôt.