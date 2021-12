Les démocrates reviennent à un projet de loi électoral radical qui interdirait l’identification des électeurs

Le président Joe Biden a récemment prononcé une allocution devant les donateurs et les responsables du parti et a déclaré : « La lutte n’est plus seulement de savoir qui peut voter ou de faciliter le vote des personnes éligibles. Il s’agit de savoir qui compte le vote ; si votre vote compte du tout.

Biden parlait des modifications proposées aux élections américaines par les démocrates du Congrès qui abandonnent maintenant leur projet de loi Build Back Better de plusieurs billions de dollars au point mort et reviennent à une législation électorale radicale. Les démocrates effraient souvent leur base en formulant les problèmes électoraux en termes raciaux – ils affirment à tort que les républicains essaient de diluer le vote minoritaire et de revenir à une ère de lois Jim Crow – et présentent les projets de loi électoraux comme « protégeant les droits de vote », ce qui est un abus de langage complet. , étant donné que tout ce que fait ce projet de loi dégraderait de façon exponentielle la sécurité électorale et augmenterait catastrophiquement le potentiel de fraude.

La législation augmente la probabilité d’une élection contestée et devrait être rejetée catégoriquement, surtout compte tenu du chaos que ce pays a enduré après les élections de 2020. Les États-Unis disposent déjà des connaissances, des ressources et de la perspicacité technologique pour concevoir et déployer une architecture électorale sécurisée qui minimise le potentiel de fraude et inspire confiance dans les résultats des élections. Les politiques actuellement mises de l’avant ne feraient qu’empirer les choses, pas les améliorer.

Les démocrates font pression pour des modifications radicales de la loi électorale

La législation proposée par les démocrates du Congrès comprend de nombreuses dispositions générales. Cela obligerait les États à mettre en œuvre l’inscription automatique des électeurs, le vote anticipé, l’inscription le jour même et le vote par correspondance sans faute. Cela obligerait les États à autoriser la récolte des bulletins de vote, à interdire les lois sur l’identification des électeurs à l’échelle nationale et à limiter l’accès aux tribunaux fédéraux pour toute personne qui conteste une telle législation.

Cela obligerait les États à enregistrer automatiquement les personnes (pas nécessairement les « citoyens ») dont les noms figurent dans les bases de données gouvernementales (comme celles de la Social Security Administration, du Department of Motor Vehicles et du Federal Bureau of Prisons). Il interdirait les exigences de signature ou de notarisation des témoins pour les bulletins de vote par correspondance, empêcherait les fonctionnaires électoraux de vérifier l’éligibilité des électeurs et de supprimer les noms inéligibles des listes électorales, et étendrait la censure gouvernementale du discours et des activités politiques (y compris le discours en ligne).

Si elles étaient adoptées, les lois électorales extrêmes des démocrates provoqueraient un chaos généralisé qui ferait ressembler les retombées des élections de 2020 à une promenade dans le parc.

Cette prétendue « législation sur les droits de vote » violerait la Constitution en arrachant le contrôle des élections aux États et en fédéralisant nos élections. Le contrôle centralisé et descendant du processus par lequel les citoyens élisent les fonctionnaires qui les représentent est précisément le système que les pères fondateurs ont cherché à éviter dans leur formation prudente de l’Amérique.

Propositions erronées

La récolte des bulletins de vote a été abusée par des agents politiques partisans pendant des années et a été un vecteur de fraude. Bien que l’on puisse soutenir que cela pourrait potentiellement ajouter une couche de commodité au processus de vote, cette commodité ne devrait jamais se faire au détriment de la sécurité. L’utilisation de la récolte des bulletins de vote devrait être minime, voire totalement éliminée.

L’enregistrement le jour même facilite la fraude, car les fonctionnaires n’ont pas le temps de vérifier l’exactitude des informations d’enregistrement.

L’enregistrement automatique de n’importe quel nom dans une base de données gouvernementale garantit presque que les personnes inéligibles seront sur les listes électorales de l’État, noms que cette législation empêche d’être purgés.

Les lois sur l’identification des électeurs fournissent une couche de sécurité évidente. Ils sont soutenus par les trois quarts du pays, y compris les minorités (les Noirs sont favorables aux lois sur l’identification des électeurs à 69 %, les autres minorités à 82 %). De plus, contrairement à l’éclairage au gaz de beaucoup à gauche, ils ne diminuent pas la participation électorale.

Bien que la législation électorale des démocrates soit présentée comme une question de droits civiques qui augmenterait la sécurité de nos élections, tout n’est qu’un mensonge : tout ce qu’elle contient aggraverait les pires problèmes que nous ayons vus lors des dernières élections dans ce pays.

Si les élus veulent vraiment que les Américains évitent les escarmouches désagréables, prolongées et conflictuelles sur les résultats des élections, ce projet de loi est la dernière chose qu’ils adopteraient. Les élections ne valent que par la confiance que nous pouvons avoir dans leurs résultats.

Les politiciens devraient fournir des prescriptions politiques qui réduisent la capacité de fraude et se traduisent par un degré élevé d’assurance que nos élections sont sécurisées et administrées équitablement, seuls les votes légaux étant comptés. Ce projet de loi fait exactement le contraire.

Adrian Norman est un écrivain, commentateur politique et auteur du livre « L’art du vol : Exposing Fraud & Vulnerabilities in America’s Elections ». Vous pouvez le joindre quotidiennement sur Twitter : @adriannormandc.