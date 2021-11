Les démocrates s’apprêtent à censurer Gosar pour un dessin animé après ne pas avoir puni le pire de leur propre parti

Publicité



Les démocrates semblent avoir deux ensembles de règles et ils ne veulent qu’apparemment les faire respecter contre les républicains.

Les représentants démocrates ont dit des choses atroces sur l’État d’Israël, l’un des principaux alliés des États-Unis, et certains ont même fait allusion à la violence et n’ont pas été punis, mais il semble que les démocrates semblent punir le représentant républicain Paul Gosar pour un dessin animé, a rapporté le Daily Mail.

La Chambre votera aujourd’hui sur la censure du républicain Paul Gosar et sur sa suppression de ses tâches en commission après avoir publié une vidéo d’anime photo-shopée de lui tuant Alexandria Ocasio-Cortez.

Les démocrates demandent que le représentant de l’Arizona soit retiré du Comité de surveillance et de réforme et du Comité des ressources naturelles.

Il fait également face à la censure pour la vidéo de dessin animé publiée sur ses comptes Twitter et Instagram la semaine dernière le montrant en train de poignarder AOC dans le dos avant de se jeter sur Joe Biden avec la lame.

Les démocrates ont déclaré que les actions de Gosar équivalaient à menacer la vie d’un autre membre, qualifiant la vidéo de « donc au-delà des limites ».

Les républicains les ont avertis de faire attention à ne pas dicter la punition de ceux qui servent dans la minorité en raison du précédent que cela créera.

Si nous sommes réels, c’était une vidéo d’anime qui ne montrait presque rien, encore moins du sang. C’était symbolique de la lutte du représentant Gosar pour la nation contre les idées libérales qui pourraient faire des ravages.

Mais les démocrates s’en moquent. Ce qui les préoccupe, c’est d’exercer leur pouvoir malgré le fait qu’à maintes reprises, ils n’ont pas maintenu leur propre parti au même niveau.

Voici quelques exemples.

« Les frappes aériennes israéliennes tuant des civils à Gaza sont un acte de terrorisme. Les Palestiniens méritent d’être protégés. Contrairement à Israël, les programmes de défense antimissile, tels que Iron Dome, n’existent pas pour protéger les civils palestiniens », a déclaré le représentant Omar en mai, décrivant l’allié le plus fiable de notre nation comme un régime terroriste.

Les frappes aériennes israéliennes tuant des civils à Gaza sont un acte de terrorisme. Les Palestiniens méritent d’être protégés. Contrairement à Israël, les programmes de défense antimissile, comme Iron Dome, n’existent pas pour protéger les civils palestiniens. Il est déraisonnable de ne pas condamner ces attaques la semaine de l’Aïd. https://t.co/vWWQfMqBkT – Ilhan Omar (@IlhanMN) 10 mai 2021

Le rapport cité par Omar a omis l’affirmation d’Israël selon laquelle les frappes aériennes visaient des militants qui ont tiré des missiles sur Israël et que 11 terroristes du Hamas auraient été tués.

Puis elle a comparé Israël aux talibans et au Hamas.

« Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans », a déclaré le représentant Omar dans un tweet. « J’ai demandé [Secretary of State Antony Blinken] où les gens sont censés demander justice.

Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l’humanité. Nous avons vu des atrocités impensables commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l’Afghanistan et les talibans. J’ai demandé à @SecBlinken où les gens sont censés demander justice. pic.twitter.com/tUtxW5cIow – Représentant Ilhan Omar (@Ilhan) 7 juin 2021

Châtiment? Rien.

Un jour après qu’une frappe aérienne israélienne a détruit un immeuble de grande hauteur dans la bande de Gaza qui abritait les bureaux de l’Associated Press, la représentante de New York Alexandria Ocasio-Cortez a qualifié Israël d’« État d’apartheid ».

« Cela se fait avec le soutien des États-Unis. Je me fiche de la façon dont un porte-parole essaie de faire tourner ça. Les États-Unis ont opposé leur veto à l’appel de l’ONU au cessez-le-feu. Si l’administrateur Biden ne peut pas tenir tête à un allié, à qui peut-il tenir tête ? Comment peuvent-ils prétendre de manière crédible défendre les droits humains ? elle a dit.

Cela se fait avec le soutien des États-Unis. Je me fiche de la façon dont un porte-parole essaie de faire tourner ça. Les États-Unis ont opposé leur veto à l’appel de l’ONU au cessez-le-feu. Si l’administrateur Biden ne peut pas tenir tête à un allié, à qui peut-il tenir tête ? Comment peuvent-ils prétendre de manière crédible défendre les droits humains ? https://t.co/bXY99O3Wqp – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 15 mai 2021

« Les États d’apartheid ne sont pas des démocraties », a-t-elle déclaré.

Les États d’apartheid ne sont pas des démocraties. – Alexandrie Ocasio-Cortez (@AOC) 15 mai 2021

Châtiment? Rien.

Et puis il y a eu les commentaires de la représentante Maxine Waters lors du procès de l’ancien policier Derek Chauvin dans le meurtre de George Floyd.

« Je vais me battre avec toutes les personnes qui défendent la justice », a-t-elle déclaré aux journalistes juste avant le couvre-feu de 23 heures à Brooklyn Park, Minnesota, où Daunte Wright a été tué lors d’un affrontement avec la police. « Nous devons obtenir justice dans ce pays et nous ne pouvons pas permettre que ces meurtres continuent. »

Un journaliste a ensuite demandé à la représentante Waters ce qu’elle penserait si l’ancien officier Derek Chauvin était reconnu non coupable lors de son procès pour la mort de George Floyd.

«Nous devons rester dans la rue et nous devons devenir plus actifs, nous devons devenir plus conflictuels. Nous devons nous assurer qu’ils savent que nous sommes sérieux », a-t-elle déclaré.

Plus conflictuel ? Elle a fait cette déclaration alors qu’elle se tenait dans une ville où des manifestants ont bombardé la police de pierres et de bouteilles et ont incendié des entreprises.

Châtiment? Rien.

Épargnez-moi le faux outrage et la prise de perles. Il ne s’agit pas de normes morales ou d’incitation à la violence. C’est un jeu de puissance conçu pour attaquer un républicain parce qu’il le peut.