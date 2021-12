Les démocrates s’appuient sur Pelosi et Hoyer sur les inquiétudes de la chaîne d’approvisionnement des vacances

Alors que les responsables continuent de travailler pour éliminer les arriérés de la chaîne d’approvisionnement au port de Los Angeles et au port de Long Beach, plusieurs membres du Congrès appellent les dirigeants de Washington à prendre des mesures supplémentaires pour remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement avant la saison des vacances.

Le représentant Josh Harder, D-Californie, a envoyé une lettre à la présidente de la Chambre Nancy Pelosi et au chef de la majorité à la Chambre Steny Hoyer la semaine dernière aux côtés de 22 autres représentants de l’Iowa, de la Pennsylvanie, du Michigan, du Nevada, du Minnesota, de l’Arizona, de New York, d’Hawaï, de Caroline du Nord, Connecticut, Géorgie, Illinois et New Jersey. Dans la lettre, les représentants ont appelé les dirigeants de la Chambre à envisager une législation supplémentaire visant à traiter spécifiquement les problèmes ayant une incidence sur les ports, le camionnage, le transport maritime et la fabrication.

« Alors que nos électeurs se réunissent pour la saison des vacances, il est impératif que le Congrès agisse pour répondre aux besoins de la nation par des mesures supplémentaires pour répondre spécifiquement à la chaîne d’approvisionnement et aux prix plus élevés qui en résultent pour les familles à travers le pays », a déclaré la lettre envoyée jeudi dernier. « Nous demandons respectueusement à la Chambre d’examiner rapidement les nombreux projets de loi rédigés par nos collègues de la Chambre qui soutiendront la fabrication nationale, les exportations agricoles et fourniront des solutions supplémentaires à la crise de notre chaîne d’approvisionnement. »

La demande fait suite à l’adoption de deux projets de loi récents – la loi bipartite sur l’investissement dans les infrastructures et l’emploi et la loi sur la reconstruction en mieux. Dans la lettre, les représentants ont déclaré que ces projets de loi sont des « étapes clés » pour remédier aux arriérés de la chaîne d’approvisionnement et réduire l’inflation, mais ont déclaré : « le Congrès doit faire plus. »

Harder, qui représente les électeurs de la vallée centrale de Californie, a déclaré que la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement est essentielle pour rendre sa région plus abordable pour les familles.

« Faire de la vallée un endroit abordable pour vivre et élever une famille ne pourrait pas être plus important en ce moment », a déclaré le représentant Harder dans un communiqué la semaine dernière. «À seulement trois semaines de Noël, nous devons faire plus pour maîtriser la chaîne d’approvisionnement, de sorte que ces prix scandaleux redescendent sur Terre.

« Chaque enfant mérite de se réveiller avec des cadeaux sous le sapin et chaque famille mérite de faire le plein sans se ruiner. Réparer notre chaîne d’approvisionnement dès que possible est un grand pas vers la réalisation de cet objectif. »

Bien que des goulots d’étranglement dans les ports subsistent, les responsables du port de Los Angeles et du port de Long Beach ont évoqué une amélioration des arriérés de compensation ces dernières semaines. Les ports, qui transportent environ 40% des importations de fret conteneurisé du pays, ont enregistré une baisse combinée de 37% du fret vieillissant sur les quais lundi, selon un communiqué de presse.

Cette réduction a incité les autorités cette semaine à retarder une fois de plus la mise en œuvre d’une « redevance de séjour des conteneurs », qui infligerait des amendes aux transporteurs maritimes pour les conteneurs d’expédition qui ont séjourné trop longtemps dans le port. Les amendes devaient initialement entrer en vigueur le 15 novembre, mais ont été continuellement repoussées en raison de l’amélioration de l’élimination des arriérés.

Mardi, 66 navires étaient au mouillage pour les deux ports, dont 35 porte-conteneurs, selon un rapport d’exploitation. Cela marque une amélioration significative par rapport au 15 novembre, lorsque 105 navires étaient ancrés ou dérivaient dans la baie de San Pedro, dont 82 étaient des porte-conteneurs.