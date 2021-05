Les démocrates se bousculent pour obtenir un soutien au projet de loi électorale partisan “ Power-Grab ”

Les démocrates se bousculent pour trouver un soutien à leur projet de loi de refonte électorale de 800 pages qui éliminerait la possibilité pour les États de se protéger contre les modifications qui ont été militarisées lors des élections de 2020, telles que des options de vote par courrier élargies et des lois laxistes sur l’identification des électeurs.

Appelé à tort «For The People Act of 2021», le projet de loi est clairement partisan. Non seulement il a passé la Chambre des représentants sans aucun soutien du GOP, mais de nouveaux rapports suggèrent que des sponsors de gauche tels que le Sixteen Thirty Fund ont injecté au moins 2 millions de dollars dans l’adoption de HR 1 et d’autres lois de gauche pour de futurs programmes démocrates.

Les républicains n’ont pas hésité à s’opposer au projet de loi. En mars, les représentants du GOP et les sénateurs ont critiqué le projet de loi comme une «prise de pouvoir» orchestrée par les démocrates résolus à «donner à l’uni-parti dans le marais le pouvoir, à financer les politiciens avec l’argent des contribuables et à empêcher l’utilisation des lois d’identification des électeurs». Les républicains disent que «la prise de contrôle par un seul parti de notre système politique», comme l’a appelé le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, est inutile et carrément injuste car elle étend des privilèges de vote spéciaux aux migrants illégaux et aux personnes dont les bulletins de vote n’arrivent pas le jour du scrutin.

Certains démocrates ont également exprimé leur malaise face à la législation générale. Le sénateur Joe Manchin de Virginie-Occidentale, qui ne sera pas présent à la réunion des démocrates sur HR 1 jeudi en raison d’un voyage avec la Première Dame Jill Biden en Virginie-Occidentale, a déclaré qu’il ne voterait pas oui sur la législation dans son état actuel.

«Je ne soutiens pas cela tel quel. Je pense que c’est trop large et que nous n’avons aucun soutien bipartisan. Le pays est plus divisé aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été », a déclaré Manchin.

Un sondage de février montre que les électeurs de l’État d’origine de Manchin, en Virginie-Occidentale, s’opposent largement à la prise de pouvoir électorale et espèrent qu’elle ne passera pas. Ces chiffres pourraient influencer si Mandchin décide d’aller contre ses électeurs pour servir les intérêts démocrates.

Manchin s’oppose également à la suppression de l’obstruction systématique, une option proposée par certaines organisations progressistes et législateurs afin de faire adopter le projet de loi de révision.

