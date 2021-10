Les démocrates sont presque parvenus à un accord sur un projet de loi sur les dépenses sociales qui est une version allégée des priorités du président Joe Biden et prévoient de voter sur ce projet ainsi qu’un projet de loi sur les infrastructures au cours de la semaine à venir, a déclaré dimanche la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi.

« Je pense que nous y sommes à peu près maintenant », a déclaré le président Pelosi lorsqu’on lui a demandé si un accord serait conclu avant le départ du président pour l’Europe vendredi.

WASHINGTON, DC – 28 AVRIL: le président américain Joe Biden enlève son masque facial avant de s’adresser à une session conjointe du Congrès sous le regard de la vice-présidente Kamala Harris (à gauche) et de la présidente de la Chambre, la représentante américaine Nancy Pelosi (D-CA) à la Chambre chambre du Capitole des États-Unis, le 28 avril 2021, à Washington, DC. À la veille de son 100e jour au pouvoir, Biden a parlé de son plan pour relancer l’économie et la santé de l’Amérique alors qu’elle continue de se remettre d’une pandémie dévastatrice. Il a prononcé son discours devant 200 législateurs et autres représentants du gouvernement invités au lieu des 1600 invités normaux en raison de la pandémie de COVID-19 en cours. (Photo de Chip Somodevilla/.)

« Nous avons 90 % de la facture acceptée et écrite. Nous n’avons que quelques-unes des dernières décisions à prendre », a déclaré le président Pelosi sur « L’état de l’Union » de CNN.

La présidente Nancy Pelosi a déclaré que les démocrates étaient «presque là» sur un accord sur un projet de loi sur le filet de sécurité sociale qui permettrait également au projet de loi bipartite sur les infrastructures d’aller de l’avant. « Je pense que nous avons à peu près un accord maintenant », a-t-elle déclaré à @jaketapper. « … Je pense que nous y sommes à peu près maintenant. pic.twitter.com/i5OG4SzAGN – État de l’Union (@CNNSotu) 24 octobre 2021

La réunion du petit-déjeuner de dimanche au domicile du président Biden dans le Delaware a été annoncée après avoir eu lieu et a donné certains des problèmes complexes qui doivent être résolus, ont déclaré des sources à .. Mais plusieurs heures après que la réunion a été rendue publique, il n’y avait aucun mot sur les progrès réalisés, le cas échéant. Mais les sénateurs Schumer et Manchin se réunissent pour finaliser certains détails. « Je suis optimiste que nous pouvons le faire », a déclaré le président Pelosi.

Pelosi refuse de prononcer le nom de Trump sur l’état de l’Union de CNN, « Attention, juste pour rappeler quel est son nom était président et que les républicains étaient au pouvoir. » pic.twitter.com/3xsW7ILAV7 – Sarah Reese Jones (@PoliticusSarah) 24 octobre 2021

Lorsqu’on lui a demandé si les votes sur les deux projets de loi auraient lieu dans la semaine à venir, Pelosi a répondu : « C’est le plan. »

Lien source