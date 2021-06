Les démocrates sont furieux que le DOJ de Trump ait obtenu les données des législateurs d’Apple

Les législateurs démocrates demandent une enquête sur le ministère de la Justice (DOJ) de l’administration Trump et son utilisation d’assignations à comparaître pour obtenir des métadonnées d’appareil appartenant à au moins deux membres du Congrès. Ils disent que c’est une attaque inquiétante contre la séparation des pouvoirs, le principe de garder les opérations des pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif généralement séparés les uns des autres.

Les appels à la surveillance font suite à un rapport du New York Times révélant que le DOJ a demandé à Apple de remettre les dossiers de plusieurs personnes associées au House Intelligence Committee – y compris le représentant Adam Schiff, le représentant Eric Swalwell, leur personnel et leur famille, dont l’un était un mineur – au milieu d’une enquête sur des personnes ayant divulgué des informations classifiées. Alors que la saisie de ces données a eu lieu en 2017 et 2018, une ordonnance du DOJ a empêché Apple d’informer les représentants jusqu’au mois dernier, lorsqu’ils ont reçu une notification par e-mail de la société. Maintenant, les membres seraient en train de faire la course pour recueillir plus de détails auprès d’Apple sur la portée de l’assignation du DOJ.

Que le ministère de la Justice ait recherché les données téléphoniques privées des législateurs américains à leur insu est remarquable et dérangeant. Alors que des détails sont encore en train d’émerger, l’échange crée un précédent inquiétant quant à la capacité de l’exécutif à obtenir les dossiers numériques des législateurs ainsi que le rôle des entreprises technologiques dans le respect de ces ordonnances. L’attention s’est maintenant tournée à la fois vers Apple et le DOJ, et cela a suscité des inquiétudes quant à la manière dont chacun aborde les demandes controversées du gouvernement en matière de données sensibles.

On ne sait pas quelles données Apple a réellement transmises. Apple n’a pas répondu à la demande de commentaire de Recode.

Pourtant, les démocrates sont indignés, qualifiant la saisie de ces données « d’attaque » contre la séparation des pouvoirs. Ils disent que les citations à comparaître constituaient une surveillance gouvernementale dangereusement large déployée au service des intérêts politiques du président de l’époque, Donald Trump.

“Le président Trump a demandé à plusieurs reprises et de manière flagrante que le ministère de la Justice exécute sa volonté politique et a essayé d’utiliser le ministère comme un bâton contre ses opposants politiques et les membres des médias”, a déclaré le représentant Schiff à Recode dans un communiqué. “Il est de plus en plus évident que ces demandes ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd.”

L’inspecteur général du ministère de la Justice, Michael Horowitz, a annoncé vendredi qu’il entamerait un examen des actions de l’agence sous l’administration Trump et examinerait “si de telles utilisations, ou les enquêtes, étaient fondées sur des considérations inappropriées”. Le sénateur Ron Wyden a également promis de présenter une législation visant à « réformer[ing] l’abus des ordonnances de bâillon » et accroître la transparence de la surveillance gouvernementale.

Des entreprises comme Apple transmettent fréquemment les données des utilisateurs lorsque les agences gouvernementales le demandent. Voici comment Sara Morrison de Recode l’a expliqué l’année dernière.

Selon ce que recherchent les forces de l’ordre, il se peut qu’elles n’aient pas du tout besoin de posséder physiquement votre appareil. De nombreuses informations sur votre téléphone sont également stockées ailleurs. Par exemple, si vous sauvegardez votre iPhone sur iCloud d’Apple, le gouvernement peut l’obtenir auprès d’Apple. S’il a besoin de voir dans quels DM vous vous êtes glissé, les forces de l’ordre peuvent contacter Twitter. Tant qu’ils passent par les canaux légaux appropriés et établis pour l’obtenir, la police peut mettre la main sur à peu près tout ce que vous avez stocké en dehors de votre appareil. Vous avez des droits ici. Le quatrième amendement vous protège contre les perquisitions et saisies illégales, et une disposition de l’Electronic Communications Privacy Act de 1986 (ECPA) dicte ce que les forces de l’ordre doivent obtenir pour obtenir les informations. Il peut s’agir d’une assignation à comparaître, d’une ordonnance du tribunal ou d’un mandat, selon ce qu’il recherche. (WhatsApp explique bien cela dans sa FAQ.) Une section de l’ECPA, connue sous le nom de Stored Communications Act, indique que les fournisseurs de services doivent avoir ces ordres avant de pouvoir fournir les informations demandées aux forces de l’ordre. Mais, en supposant que le gouvernement ait les bons documents, vos informations sont très faciles à obtenir.

Sur le site Web de transparence d’Apple axé sur les États-Unis, la société affirme qu’elle peut recevoir des demandes gouvernementales liées à l’identifiant d’appareil d’une personne, des identifiants financiers, des données client liées aux informations de compte et des données client demandées en cas d’urgence. Dans le cas de l’enquête du DOJ sur les fuites, Apple a remis des métadonnées et des informations de compte, selon le Times.

« Ces demandes de données privées des législateurs sont d’autant plus inquiétantes qu’elles menacent la séparation des pouvoirs. Mais le problème est bien plus important », a déclaré l’avocat principal de l’ACLU, Patrick Toomey, à Recode dans un e-mail. « Le gouvernement saisit les informations sensibles d’un grand nombre de personnes chaque année, souvent sans aucun préavis aux personnes concernées. »

Les entreprises technologiques ont un certain pouvoir lorsqu’elles reçoivent ce genre de demandes. Ils peuvent essayer de rejeter une demande gouvernementale comme étant invalide, bien qu’ils ne le fassent souvent pas. Apple affirme qu’entre janvier et juin 2020, la société a fourni des données dans 82 % des cas lorsqu’une agence gouvernementale a demandé des informations d’identification sur un appareil particulier. Les entreprises technologiques peuvent également essayer de lutter contre un ordre de bâillon. Dans ce cas, un ordre de bâillon semblait rester en place.

C’est préoccupant. Dans le même temps, la saisie de ce type de données est un sombre rappel que des entreprises comme Apple continuent de détenir de grandes quantités de données d’utilisateurs et qu’elles peuvent être légalement obligées de les remettre au gouvernement sans qu’un utilisateur ne le sache jamais.