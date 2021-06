Les démocrates sont-ils désormais des super-héros ? CNN veut qu’ils sauvent la démocratie 10z viral

Seuls les démocrates peuvent sauver la démocratie. N’aviez-vous pas entendu ? La correspondante nationale de Yahoo News, Brittany Shepherd, a rejoint mardi la salle de presse de CNN pour discuter de la manière dont le parti envisage de le faire. Et non, ce n’est pas une employée de la DNC. Ça sonne juste comme ça. Shepherd a noté que les républicains ont trop peur de faire quoi que ce soit sur la question, «alors maintenant c’est carrément sur les démocrates. ”

L’animateur Jim Sciutto, citant la partie de l’interview de l’ancien président Obama, Anderson Cooper, où les deux ont discuté de la façon dont les républicains sapent la démocratie, s’est demandé :

Shepherd a commencé par exprimer sa frustration que les républicains refusent d’accepter le principe selon lequel la démocratie elle-même est en jeu :

Selon Shepherd, la Maison Blanche est d’accord avec cette évaluation : « La Maison Blanche se rend donc compte qu’il n’y a rien que les républicains ne feront avant les élections de mi-mandat pour réparer ce gâchis, franchement et donc maintenant c’est carrément sur les démocrates et ils pensent en les mêmes termes dont Obama et Anderson parlent, les droits de vote, les urnes sont le seul moyen de changer peut-être ce qui s’est passé au Congrès en élisant plus de démocrates.

En tant que parti minoritaire, les républicains veulent également se concentrer sur l’agenda de Biden et 2022, alors bien sûr, ils ne sont pas intéressés à jouer le jeu des médias en parlant sans arrêt de 2020, surtout quand ils disent que le sort de la démocratie dépend de la question de savoir si les démocrates sont réussi à faire avancer leur agenda.

Voici une transcription de l’émission du 8 juin :

CNN

Salle de presse de CNN avec Poppy Harlow et Jim Sciutto

10 h 06 HE

JIM SCIUTTO : Obama n’est pas le seul à décrire l’environnement actuel comme une menace pour le système démocratique de la nation. Le président Biden a fait de même, tout comme d’autres législateurs démocrates, d’ailleurs, certains législateurs républicains également. Je me demande simplement, à votre avis, qui, compte tenu de la gravité de ces avertissements parmi les démocrates, fournit le leadership pour répondre à cela. Je veux dire, si c’est cela la vraie crise et le défi de cette démocratie, que font les démocrates à ce sujet ? Qui ouvre la voie ?

BRITTANY SHEPHERD: Eh bien, clairement, Jim, ce leadership ne vient pas du Parti républicain. Lorsque vous parlez à des sources républicaines, des membres du personnel, vous dites bien : « Les démocrates portent des allégations assez graves contre vous. Vous êtes un lâche, sans colonne vertébrale, laissant filer la démocratie, en ne parlant pas. Ils disent regardez ce qui est arrivé à Liz Cheney, regardez ce qui est arrivé à Brian Kemp ce week-end. Il se fait huer de sa propre circonscription et ils disent qu’ils craignent non seulement pour 2020, mais pour la carrière politique au sens large. Donc, la Maison Blanche se rend compte que les républicains ne feront rien avant les élections de mi-mandat pour réparer ce gâchis, franchement et maintenant c’est carrément sur les démocrates et ils pensent dans les mêmes termes qu’Obama et Anderson parlent, les droits de vote , les urnes sont le seul moyen de changer peut-être ce qui s’est passé au Congrès en élisant plus de démocrates. Et c’est pourquoi sur le terrain, les démocrates et les progressistes, pas seulement chez Joe Manchin et Krysten Sinema, mais à la Maison Blanche pour ne pas avoir baissé les bras parce qu’ils pensent que c’est le seul moyen de contourner essentiellement un problème qu’ils jugent urgent. Parce qu’Obama a dit dans cette interview, vous savez, il sent qu’il vit dans un monde différent de celui de Trump. Et c’est certainement vrai. Mais dans cette réalité, 73 millions de personnes ont voté pour Trump. Je crois que le chiffre est d’environ 60% des républicains pensent que Trump a été court-circuité d’une manière ou d’une autre pour les élections. C’est la réalité. Ce n’est pas un bug de ce qui se passe maintenant. Cela doit donc vraiment se passer dans la législation, du moins c’est ainsi que la Maison Blanche y pense.