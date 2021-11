Les démocrates sont sur le point de laisser à nouveau les immigrés de côté

La Chambre pourrait bientôt voter sur le projet de loi de réconciliation budgétaire de 1,75 billion de dollars des démocrates, avec des dispositions visant à protéger les immigrants sans papiers vivant aux États-Unis contre l’expulsion et à soulager les longs arriérés de visas.

Mais comme bon nombre des propositions d’immigration des dernières décennies, ces nouvelles solutions d’immigration critiques semblent peu susceptibles de devenir une loi. Alors pourquoi cette dernière série de propositions de réforme de l’immigration est-elle probablement vouée à l’échec ? Deux raisons : à cause de la structure du Sénat et parce que, en matière d’immigration, les questions d’identité ont remplacé la politique.

Le public américain n’a jamais été aussi favorable à l’immigration, un tiers disant qu’elle devrait être augmentée. En 1986, la dernière fois que le Congrès a adopté un projet de loi majeur sur la réforme de l’immigration, seulement 7 % des Américains ont soutenu l’augmentation des niveaux d’immigration. Et des réformes plus étroites, telles que des protections élargies pour les personnes sans papiers déjà aux États-Unis, se sont avérées bénéficier d’un soutien majoritaire.

Mais malgré cette croissance du soutien public, la Chambre et le Sénat n’ont pas été en mesure de parvenir à un accord bipartite sur l’immigration depuis des décennies. Bien que des projets de loi complets sur la réforme de l’immigration aient été adoptés dans une chambre en 2007 et 2013, ils ont finalement échoué dans l’autre. Et tandis que la Chambre a adopté une législation bipartite portant sur des problèmes d’immigration plus étroits au cours des deux dernières années, ces projets de loi n’ont pas encore gagné du terrain au Sénat.

Cela a conduit à une insistance démocrate pour essayer d’utiliser le processus de réconciliation budgétaire pour lutter contre l’immigration, ce qui contournerait le besoin de soutien républicain. Jusqu’à présent, ces efforts ont échoué. Mais les démocrates n’y ont pas encore renoncé.

Dans le cadre de leur programme de dépenses sociales et climatiques, connu sous le nom de Build Back Better Act (BBB), les démocrates ont initialement cherché à créer une voie vers la citoyenneté pour des millions d’immigrants sans papiers vivant aux États-Unis. Ce plan a été rejeté par la parlementaire du Sénat Elizabeth MacDonough, qui est chargée de déterminer ce qui peut et ne peut pas être adopté via la réconciliation budgétaire.

La réconciliation permet aux projets de loi d’être adoptés au Sénat à la majorité simple – que les démocrates disposent d’une voix – mais pour qu’une disposition soit incluse dans un paquet de réconciliation, elle doit avoir un impact « plus qu’accessoire » sur le budget. Une voie vers la citoyenneté, a déclaré MacDonough, serait un « changement de politique énorme et durable qui éclipse son impact budgétaire ». Les démocrates ont ensuite proposé de donner aux personnes entrées illégalement aux États-Unis avant 2010 une voie vers des cartes vertes. MacDonough a également annulé ce plan.

Cela a conduit au plan C des démocrates. En vertu de la dernière version du projet de loi, les immigrés sans papiers bénéficieraient d’une protection temporaire contre l’expulsion grâce à ce qu’on appelle la « libération conditionnelle » pendant une période de cinq ans. Ceux qui sont arrivés aux États-Unis avant 2011, au nombre d’environ 7 millions, pouvaient demander une autorisation de travail renouvelable de cinq ans.

Le projet de loi permettrait également de récupérer des millions de cartes vertes qui n’ont pas été utilisées depuis 1992. En vertu de la loi actuelle, toutes les cartes vertes attribuées non émises à la fin de l’année deviennent indisponibles pour l’année suivante. En 2021, les États-Unis n’ont pas délivré quelque 80 000 cartes vertes en raison de retards de traitement, et ces cartes sont désormais perdues.

Le projet de loi permet également à certaines personnes qui attendent de recevoir une carte verte depuis au moins deux ans de payer des frais supplémentaires pour contourner certaines limitations annuelles et par pays et devenir des résidents permanents des années, voire des décennies, plus tôt qu’elles ne l’auraient fait autrement. . Et le projet de loi préserve les cartes vertes pour les gagnants du visa de diversité des pays à faible taux d’immigration aux États-Unis qui ont été empêchés d’entrer dans le pays en raison des interdictions de voyager de l’ère Trump et de la pandémie.

Ces dispositions, bien qu’elles ne prévoient pas une réforme structurelle désespérément nécessaire du système d’immigration, fourniraient une assurance tant attendue à de nombreux immigrants sans papiers qui se sont enracinés aux États-Unis et davantage de possibilités d’immigration légale à un moment où le pays pourrait utiliser plus de travailleurs étrangers. . Les dispositions sont également très appréciées : un récent sondage de Data for Progress a révélé que 75 % des électeurs, dont une majorité de républicains, les soutiennent.

Néanmoins, ils peuvent être sur le billot.

Les immigrés ont installé des centaines de pancartes de cartes vertes symbolisant leur demande de citoyenneté américaine devant le Capitole le 13 octobre.Paul Morigi/. for Communities United for Status and Protection

La proposition d’immigration des démocrates se heurte à des obstacles potentiels au Sénat

À la Chambre, les représentants Jesus « Chuy » Garcia, Adriano Espaillat et Lou Correa ont fait pression pour que les réformes de l’immigration soient incluses dans le plan de réconciliation. Mais même si elles sont finalement couronnées de succès, les dispositions se heurtent à deux obstacles importants au Sénat : les principaux modérés et le parlementaire.

Le sénateur modéré Kyrsten Sinema a annoncé la semaine dernière qu’elle soutenait les dispositions actuelles, mais il n’y a pas encore de mot du sénateur Joe Manchin, qui a exprimé son scepticisme quant à la question de l’immigration dans le projet de loi. Comme les démocrates du Sénat ont besoin de chaque vote dans leur caucus, si Manchin refusait de soutenir les dispositions, ils seraient effectivement morts.

MacDonough n’a pas encore pesé sur le dernier plan. Mais étant donné qu’elle a rejeté à deux reprises les précédentes propositions d’immigration des démocrates, elle pourrait le faire à nouveau. Expliquant pourquoi elle a rejeté la proposition des démocrates sur la voie de la citoyenneté en septembre, MacDonough a écrit que l’impact de la législation l’emportait de loin sur ses conséquences budgétaires, ce qui la rend inappropriée à inclure dans un projet de loi de réconciliation.

« C’est à tout point de vue une nouvelle politique d’immigration large », a-t-elle déclaré. « Les raisons pour lesquelles les gens risquent leur vie pour venir dans ce pays – pour échapper aux persécutions religieuses et politiques, à la famine, à la guerre, à la violence indicible et au manque d’opportunités dans leur pays d’origine – ne peuvent pas être mesurées en dollars fédéraux. »

Elle a également affirmé que, si elle autorisait les démocrates à adopter la mesure par la réconciliation, cela pourrait être utilisé comme précédent pour justifier la révocation du statut juridique de tout immigré dans les futurs projets de loi sur la réconciliation.

Les partisans de l’inclusion de l’immigration dans la réconciliation ont affirmé que MacDonough pourrait adopter une approche différente en ce qui concerne le plan C, en partie parce qu’il ne crée pas de nouvelles protections juridiques permanentes qui n’étaient pas auparavant autorisées par le Congrès. Mais son opinion de septembre suggère qu’elle s’oppose à toute utilisation de la réconciliation qui a des conséquences de grande envergure pour les immigrés.

« Personne ne peut être catégoriquement sûr de ce qu’elle va faire. Mais il y a assez à son avis pour suggérer qu’elle pensera que c’était une trop grande portée de la réconciliation », a déclaré Muzaffar Chishti, chercheur principal au Migration Policy Institute, un groupe de réflexion non partisan.

Malgré les appels à annuler – ou même à licencier – la parlementaire, les démocrates ont clairement indiqué qu’ils prévoyaient de se conformer à sa décision. Comme l’a déclaré le sénateur démocrate Bob Menendez lors d’un appel à la presse en septembre, « Le parlementaire est le dernier mot de ce qui est et n’est pas autorisé en vertu des règles ».

Le Congrès n’a pas adopté de législation majeure sur l’immigration depuis deux décennies

Ces obstacles signifient que la réforme de l’immigration semble s’avérer une fois de plus insaisissable. Les experts disent que c’est parce que l’immigration est passée d’une question de politique à une question d’identité, et qu’à mesure que ce changement se produisait, le fonctionnement du Congrès a radicalement changé.

Chishti a déclaré que le débat sur l’immigration était auparavant principalement axé sur des idées : « L’immigration est-elle bonne pour le pays ou non ? Quel type d’immigration est bon pour le pays – hautement qualifié, peu qualifié ? Avons-nous besoin de plus de financiers ou de plus d’infirmières ? »

Et il y avait des partisans de l’immigration – et des sceptiques – dans les deux parties. Par exemple, les syndicats prônaient des politiques d’immigration restrictives, bien que cela ait changé dans les années 2000. Les républicains soucieux des affaires ont reconnu les avantages économiques de l’immigration. Désormais, le débat est plus identitaire. Il a également gagné en importance électorale, les électeurs le classant comme le troisième problème le plus important auquel le pays est confronté après le coronavirus et l’économie dans un sondage Harvard CAPS-Harris plus tôt cette année.

« L’immigration est une question de culture et de race. Il s’agit de la perception des gens sur la façon dont l’immigration change notre pays », a déclaré Chishti. « C’est beaucoup plus émotionnel.

Ce qui a également changé, c’est le recours du Congrès à l’obstruction systématique. À l’époque où le projet de loi de 1986 a été adopté, vous pouviez « compter d’une part le nombre de fois où l’obstruction systématique a été invoquée », a déclaré Chishti. Maintenant, si une majorité au Sénat ne soutient pas la législation, elle n’est même pas prise en considération.

Cela rend difficile, mais peut-être pas impossible, de parvenir à un consensus autour de l’immigration.

Si leurs efforts pour inclure l’immigration dans le projet de loi de réconciliation échouent, les démocrates n’auront peut-être pas une autre chance de poursuivre leurs priorités politiques avant la mi-mandat de l’année prochaine – et cela suppose qu’ils maintiennent le contrôle des deux chambres du Congrès, un scénario qui est très douteux. Un congrès républicain peut ne pas être du tout intéressé par la réforme de l’immigration, surtout s’il a l’intention d’utiliser l’immigration comme arme électorale contre l’administration Biden et le parti démocrate.

Peu importe qui contrôle le Congrès en 2023, il pourrait y avoir de la place pour un compromis sur des réformes plus étroites du système d’immigration légale liées à l’économie, selon Theresa Cardinal Brown, directrice générale de l’immigration et de la politique transfrontalière au Bipartisan Policy Center.

Un sondage Bipartisan Policy Center-Morning Consult réalisé en mai a révélé que, à travers l’éventail politique, les gens étaient plus susceptibles d’être prêts à faire des compromis sur les questions de « fournir des visas aux immigrants soutenant l’économie américaine là où les entreprises ne peuvent pas trouver de travailleurs américains » et » fournir des visas aux immigrants qui investissent dans la recherche et l’innovation pour la croissance future de l’économie américaine.

Bien que ces questions ne représentent pas les principales priorités de l’une ou l’autre des parties en matière d’immigration, les aborder pourrait avoir des impacts corollaires importants. La création de nouvelles voies légales pour les travailleurs étrangers pourrait atténuer l’immigration non autorisée à la frontière sud et également ouvrir des opportunités pour les immigrants sans papiers vivant déjà aux États-Unis d’obtenir un statut légal.

« Si nous légalisons tout le monde dans le pays demain, nous aurons toujours le même système en place qui les a rendus sans papiers », a déclaré le cardinal Brown. « Que faisons-nous avec la personne suivante ? À moins que nous ne réparions notre système d’immigration légale, nous continuerons d’être dans cette position. »