Les démocrates utilisent des manigances électorales de 2020 pour gagner la Virginie cette année

La course au poste de gouverneur très disputée de Virginie n’est plus qu’à quelques jours, et avec le républicain Glenn Youngkin et l’ancien gouverneur démocrate Terry McAuliffe à égalité dans les sondages, la gauche professionnelle ne laisse rien au hasard. Une défaite de McAuliffe est largement considérée comme un indicateur pour les démocrates du Congrès à mi-parcours de 2022.

Alors, comment les démocrates prévoient-ils d’assurer une victoire de McAuliffe et un maintien ultérieur du pouvoir dans l’État et le Sénat américain ? En utilisant la même tactique qu’ils ont utilisée lors du concours national de 2020 : un vote par correspondance prodigieux et de faux efforts de vote populaire financés par des philanthropes et de riches gauchistes, une stratégie révélée par le cadeau du PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, au Center for Tech et Vie Civique (CTCL).

Et c’est une stratégie intelligente. Les électeurs de Joe Biden étaient deux fois plus susceptibles que les électeurs de Donald Trump de voter par correspondance en 2020, par exemple ; et nous connaissons l’effet des millions de Zuckerberg sur les élections de 2020. Le Capital Research Center est spécialisé dans l’exposition des militants derrière ces efforts. Voici ce que nous avons découvert sur le financement et les militants derrière eux.

Faire sortir le vote des démocrates

Vote Forward est l’un des groupes pour obtenir le vote (GOTV) inondant les Virginiens d’une lettre les suppliant pratiquement de voter tôt. Voici ma copie :

Vote Forward est ostensiblement non partisan – jusqu’à ce que vous regardiez son site Web original de 2018, qui se lit comme suit «Flip the House Blue: Envoyez des lettres à des électeurs improbables». Ailleurs, le groupe admet qu’il a été fondé pour envoyer des courriers «obtenir le vote» aux «communautés traditionnellement sous-représentées», code pour les circonscriptions à tendance démocrate.

Le New York Times a salué l’objectif de Vote Forward d’augmenter la participation démocrate une semaine seulement avant les élections de 2020. Une ancienne FAQ indique que bon nombre de ses campagnes « ciblent généralement les électeurs à faible propension qui, selon nous, sont susceptibles de voter pour les démocrates lorsqu’ils votent ».

En 2020, cet objectif était de 10 millions d’électeurs. Pour que cela se produise, Vote Forward a poursuivi le service postal américain, accusant le ministre des Postes Louis DeJoy, un candidat de Trump, de « saper[ing] La capacité de l’USPS à assurer la livraison à temps des bulletins de vote par correspondance» lors des élections de 2020. Les détails de leur règlement restent flous, mais l’USPS a accepté de livrer des bulletins de vote par correspondance à temps pour les élections spéciales de janvier en Géorgie, dont le résultat a finalement donné aux démocrates le contrôle du Sénat américain.

Comme de nombreuses organisations qui se présentent comme plus intéressées par le vote que par les résultats des élections, Vote Forward fait partie de la machine à voter de la gauche : un réseau massif d’organisations à but non lucratif GOTV interconnectées commandant des dizaines de millions de dollars, principalement offerts par des institutions ultra-riches comme Ford, Gates et les fondations Rockefeller.

Nous avons retracé plus de 600 000 $ versés à Vote Forward du Hopewell Fund, qui fait partie d’un réseau de « d’argent noir » de 731 millions de dollars géré par le cabinet de conseil Arabella Advisors à Washington, DC. Après avoir étudié ce réseau pendant des années, il est devenu clair pour nous que partout où Arabella est impliquée, on est sûr de trouver également les plus hauts responsables de la gauche.

Par exemple, le conseil d’administration de Vote Forward comprend Ezra Reese, partenaire de Perkins Coie et son spin-off dirigé par Marc Elias (Elias Law Group) « axé sur l’élection des démocrates, le soutien aux droits de vote et l’aide aux progressistes pour faire le changement » – un fait que vous ne trouvera pas de publicité sur le site Web du groupe « non partisan ». Perkins Coie est le cabinet d’avocats de choix de la gauche. Elias était l’avocat général de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016 et un agent partisan dont les relations passées incluent les efforts financés par George Soros pour abolir les lois sur l’identification des électeurs.

Un flot de bulletins de vote postal

En septembre, j’ai fait état d’une nouvelle vague de 2 millions de demandes d’inscription de Virginiens aux bulletins de vote par correspondance en 2021. Ces demandes n’ont pas été envoyées par les responsables des élections nationales ou locales, mais par des organisations à but non lucratif politiquement actives : le Voter Participation Center et Center for Informations de l’électeur (collectivement « le centre »). Une note interne détaille les spots qu’ils prévoyaient de couvrir le plus agressivement, dont beaucoup sont parallèles aux performances de Biden en 2020.

Le centre a explicitement ciblé la «nouvelle majorité américaine», un autre code pour les électeurs démocrates probables qu’ils définissent comme «les jeunes, les personnes de couleur et les femmes célibataires». Ce bloc contient 73 % de tous les électeurs non enregistrés à l’échelle nationale, c’est pourquoi les stratèges de gauche de l’Alliance pour la démocratie considèrent leur participation comme « centrale pour un succès progressif à long terme ».

L’IRS exige que toutes les organisations à but non lucratif soient officiellement non partisanes afin d’être exonérées d’impôt. Dans le cas du centre, l’impartialité prend la forme d’une feuille de vigne, comme l’explique le journaliste libéral Sasha Issenberg dans son livre de 2012, The Victory Lab : The Secret Science of Winning Campaigns : « Même si le groupe était officiellement non partisan, à des fins fiscales, il n’y avait aucun secret que le but de tous ses efforts était de générer de nouveaux votes pour les démocrates » (italique ajouté).

Le centre a envoyé 15 millions de demandes de vote par correspondance en 2020 et enregistré 4,6 millions de nouveaux électeurs. Time attribue aux efforts d’enregistrement partisans du centre le rôle central de la «campagne fantôme qui a sauvé les élections de 2020» pour Biden. Il n’est pas surprenant que le centre soit fortement financé par le Service Employees International Union (SEIU), l’AFL-CIO, le Sierra Club, la League of Conservation Voters et la Tides Foundation.

Zuck Bucks continuera-t-il?

Nous avons été parmi les premiers à rendre compte en profondeur de la façon dont le milliardaire Zuckerberg et le peu connu Center for Tech and Civic Life (CTCL) ont dépensé 350 millions de dollars pour privatiser efficacement les élections de 2020 dans les États du champ de bataille, contribuant ainsi à la participation de Biden au nom de COVID. -19 « soulagement ».

Du jour au lendemain, les revenus de cette petite organisation à but non lucratif ont augmenté de plus de 12 000 %, passant de 2,8 millions de dollars grâce à l’injection de liquidités de Zuckerberg, alimentant sa façade «non partisane», «charitable» auprès des responsables des élections et aidant les démocrates à participer précisément aux endroits dont Biden avait besoin pour remporter la présidence.

Dans neuf États, nos données montrent que les subventions de CTCL ont systématiquement ignoré les comtés de Trump en faveur de grands endroits à tendance démocrate comme Philadelphie, le comté de Maricopa et Houston, tous essentiels à la victoire de Biden. En Géorgie, par exemple, les comtés de Biden étaient deux fois et demie plus susceptibles de recevoir un financement CTCL que les comtés de Trump.

Virginia a reçu près de 4 millions de dollars en Zuck Bucks, dont plus d’un tiers sont allés au comté peuplé de Fairfax pour « soutenir le vote anticipé en personne » et « voter par courrier ». Le comté de Fairfax a été le plus grand nombre de votes de Biden dans l’État et est le pivot de la stratégie de McAuliffe.

Près de 970 000 $ ont été payés pour un « soutien en personnel temporaire » pour renforcer l’agence électorale du comté de Fairfax. Cela peut sembler anodin, mais comme l’a récemment écrit l’expert du CTCL William Doyle sur ce site, ce financement « a soutenu l’infiltration des bureaux électoraux par des militants rémunérés du Parti démocrate ».

[CTCL] financé des « navigateurs de vote » autoproclamés dans le Wisconsin pour « aider les électeurs, potentiellement à leur porte d’entrée, à répondre aux questions, à aider au traitement des bulletins de vote … et à assister aux signatures des bulletins de vote par correspondance », et une agence de recrutement temporaire affiliée à Stacey Abrams appelée « Happy Faces ‘ comptant les voix au milieu du chaos de la nuit des élections dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Le comté de Fairfax a demandé une prolongation de sa subvention CTCL en janvier, mais a finalement rendu ses 187 709 $ restants en avril, m’a dit le porte-parole Brian Worthy. À sa connaissance, le comté n’a pas demandé une autre subvention pour les élections de 2021. C’est un bon début, mais pour préserver l’intégrité de nos élections, Zuck Bucks doit être banni. Aucune exception.

Il n’y a pas de moyen plus rapide de détruire ce qui reste de confiance que les Américains ont dans leurs élections qu’en les donnant au plus offrant. Le financement privé des élections nous ramènerait aux pires barons voleurs du XIXe siècle, lorsque de riches machines politiques remportaient les élections en achetant des fonctionnaires et en intimidant les électeurs. Cela présente également des opportunités pour les intérêts étrangers de manipuler notre politique et de saper la souveraineté américaine.

On ne sait pas combien d’argent CTCL reste en Virginie ou si le groupe a continué à faire des subventions ici. La ville voisine de Fairfax rapporte 14 175 $ de fonds CTCL restants pour les élections de 2021.

CTCL a été étonnamment muet à propos des élections en cours, compte tenu de la forte publicité des subventions à durée indéterminée aux comtés de Géorgie en janvier. Il est possible que des dizaines d’exposés, des centaines d’articles de presse critiques, une rafale d’interdictions d’État de Zuck Buck et une enquête de républicains furieux du Congrès aient fait taire les gauchistes qui dirigent CTCL.

Ou peut être pas. Une récente déclaration de CTCL qualifie les poursuites contre son programme de subventions de « frivoles » et son financement « équitable », en particulier dans les petits comtés avec de petits budgets électoraux.

La gauche d’aujourd’hui a cyniquement adopté Zuck Bucks par réflexion à court terme, estimant comme NPR que « l’argent privé du PDG de Facebook a sauvé les élections de 2020″. C’est une main perdante. Les Américains peuvent voir que les mêmes gauchistes qui ont maintenant embrassé la ploutocratie criaient hier encore « mangez les riches » et « abolissez les milliardaires ». Près d’une douzaine d’États ont déjà interdit les Zuck Bucks et des groupes de base dirigent un mouvement national pour auditer les élections de 2020 et sauver le pays.

Les gauchistes pensaient que le pays ignorerait leurs indiscrétions désespérées, affirmant – comme le fait CTCL – que la folie des dépenses sans précédent de Zuckerberg a fait de 2020 « l’élection la plus sûre de l’histoire des États-Unis ». Nous en saurons encore plus en décembre, lorsque CTCL publiera son formulaire IRS 990 au public. Si les révélations à venir sont quelque chose comme les observateurs s’y attendent, cette affirmation vieillira à peu près aussi bien que le lait.

Hayden Ludwig est un chercheur d’investigation pour le Capital Research Center à Washington, DC.