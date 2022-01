Les démocrates utilisent le 6 janvier comme « arme politique partisane »

Après l’attaque de l’an dernier contre le Capitole des États-Unis, Kevin McCarthy a dit toutes les bonnes choses. Mais ensuite, il est allé à Mar-a-Lago et a eu un entretien avec Donald Trump.

Après cette réunion, le membre du Congrès californien a fait tout ce qu’il pouvait pour arrêter les enquêtes sur cette journée. Lorsqu’un panel bipartite a été proposé, McCarthy a tenté de le saboter en nommant les négateurs des élections Jim Banks et Jim Jordan. Mais cette semaine, McCarthy a affirmé que c’étaient les démocrates qui essayaient d’utiliser 1/6 comme arme politique.

Le chef de la minorité de la maison a écrit dans une lettre aux républicains : « Comme nous l’avons dit depuis le début, les actions de ce jour-là étaient illégales et aussi mauvaises que possible. Notre Capitole ne devrait jamais être compromis et ceux qui ont enfreint la loi méritent de faire face à des répercussions juridiques et à une pleine responsabilité. »

McCarthy a poursuivi: «Malheureusement, un an plus tard, le parti majoritaire ne semble pas plus près de répondre à la question centrale de savoir comment le Capitole a été laissé si mal préparé et ce qui doit être fait pour que cela ne se reproduise plus jamais. Au lieu de cela, ils l’utilisent comme une arme politique partisane pour diviser davantage notre pays. »

