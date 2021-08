Les démocrates veulent désespérément que la course du gouverneur de Virginie soit entièrement consacrée à Trump ⋆ 10z viral

Si vous demandez au candidat républicain au poste de gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin, contre qui il se présente aux élections de novembre de cette année, il vous répondra que c’est le démocrate Terry McAuliffe. Si vous posiez la même question à McAuliffe, il vous répondrait que c’est Donald Trump.

Depuis qu’il a obtenu l’investiture démocrate, McAuliffe est resté déterminé à évoquer régulièrement l’ancien président en campagne électorale. Plus récemment, l’ancien gouverneur a insinué qu’une victoire de Youngkin en Virginie signifierait un retour en arrière vers les années Trump.

« En novembre, la Virginie a le choix : continuons-nous d’avancer avec des politiques démocrates intelligentes ? Ou reculons-nous avec Glenn Youngkin et Donald Trump ? » a-t-il tweeté.

Le tweet de McAuliffe est l’un des nombreux que le candidat démocrate a envoyés ces dernières semaines pour tenter d’entraîner Trump dans la course.

Nous ne pouvons pas laisser Glenn Youngkin et Donald Trump faire reculer Virginia. Ensemble, nous allons les vaincre et faire avancer notre Commonwealth. Tous sur le pont ! pic.twitter.com/2vkE6LRodw – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 31 juillet 2021

Le président Biden a réussi à parvenir à un accord bipartite sur les infrastructures moins de 200 jours après le début de sa présidence. Trump n’a pas pu le faire en 4 ans. C’est ce qui arrive lorsque vous élisez un leader expérimenté avec des plans pour élever les gens. – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 29 juillet 2021

Donald Trump, un président raté et impopulaire à un mandat, ne peut tout simplement pas accepter le fait que le peuple de Virginie l’a rejeté DEUX FOIS. Il est donc de retour à ses MENSONGES électoraux 2020. Donald, êtes-vous assez courageux pour venir en Virginie faire campagne pour Glenn ? La troisième fois est un charme. pic.twitter.com/5BOrwLm8YH – Terry McAuliffe (@TerryMcAuliffe) 12 juillet 2021

Cependant, la stratégie claire de la campagne McAuliffe consistant à faire de la course tout autour de Trump n’est pas exclusive au candidat démocrate. À partir du moment où les électeurs primaires de Virginie ont choisi leurs candidats respectifs, les médias de gauche ont tenté de présenter le concours de 2021 comme un référendum sur l’héritage de l’ancien président.

« La course au poste de gouverneur de Virginie testera quel héritage politique a laissé un impact plus durable sur le Commonwealth : Donald Trump ou Terry McAuliffe », ont écrit Zach Montellaro et Maya King dans Politico. Le correspondant du New York Times, Jonathan Martin, a fait écho à des sentiments similaires, qualifiant Trump d’« ombre » qui plane sur les élections de novembre.

“Il y a une ombre lointaine et tellement familière qui s’étend sur le paysage politique de la Virginie qui pourrait avoir de profondes implications pour l’élection d’un nouveau gouverneur, un concours qui semble être la seule grande course compétitive dans le pays cet automne”, Martin a écrit. “L’ancien président Donald J. Trump ne sera pas sur le bulletin de vote en Virginie, mais son héritage politique le sera.”

Tous les yeux sur la Virginiehttps://t.co/4qLwjU176q – Jonathan Martin (@jmartNYT) 12 juin 2021

Pour ne pas être en reste, le président Joe Biden a décidé de se lancer dans l’action, le président apparaissant récemment lors d’un événement de campagne aux côtés de McAuliffe et se référant à Youngkin comme “un acolyte de Donald Trump – pour de vrai”.

“Je me suis présenté contre Donald Trump, et Terry aussi”, a déclaré Biden. “J’ai fouetté Donald Trump en Virginie, et Terry aussi.”

Alors que le message des démocrates lors de la course aux postes de gouverneur de 2017 visait à faire de l’élection un référendum sur la présidence de Trump, le livre de jeu de 2021 se concentre sur la définition de la course comme un référendum sur l’héritage de Trump. Compte tenu de la victoire électorale de Biden sur Trump dans l’État de 10 points l’année dernière et de la tendance continue vers la gauche du Commonwealth, il n’est pas surprenant que les démocrates choisissent de faire campagne sur « Orange Man Bad » plutôt que sur les problèmes auxquels la Virginie est confrontée.

“McAuliffe ne supporte pas les problèmes, alors il a recours à la division et aux jeux politiques”, a déclaré l’attaché de presse de Youngkin Macaulay Porter au Federalist. “Terry McAuliffe préférerait se présenter contre quelqu’un d’autre parce qu’il sait qu’il ne peut pas gagner sur son programme de gauche radicale.”

“Les Virginie sont fatiguées du même politicien malhonnête de 40 ans de carrière qui veut être dur dans le débat, mais qui n’acceptera pas un débat ce mois-ci dans l’une des grandes universités historiquement noires de Virginie”, a-t-elle ajouté.

Pendant ce temps, les sondages sur l’état de la course ont régulièrement montré que sans Trump à la Maison Blanche pour servir de bouc émissaire, l’avantage de McAuliffe sur Youngkin est pratiquement inexistant. Selon un récent sondage du Trafalgar Group, McAuliffe détient moins de 2 points d’avance sur Youngkin (46,8 à 45 %), ce qui correspond à la marge d’erreur de 2,87 % du sondage.

Une enquête JMC Analytics de juin a montré des résultats similaires, le cabinet de sondage notant que McAuliffe sous-performe largement Biden parmi les indépendants, les diplômés universitaires et les électeurs du marché des médias de Washington, DC.

McAuliffe et Youngkin s’affronteront aux urnes plus tard cette année, le mardi 2 novembre.

