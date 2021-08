Les démocrates veulent étendre l’assurance-maladie. Voici les écarts de couverture à connaître

Images de héros | .

Vous savez peut-être qu’une fois que vous atteignez l’âge de 65 ans, vous êtes admissible à Medicare. Ce qui surprend beaucoup de gens, disent les experts, c’est le coût.

Même si les législateurs démocrates du Congrès veulent étendre le programme d’assurance maladie pour couvrir les soins dentaires, la vision et l’audition dans le cadre de leur plan budgétaire de 3,5 billions de dollars, ce ne sont pas les seules choses exclues par Medicare. Et, il y a des coûts intégrés même lorsque vous avez une couverture pour un service, une procédure ou un autre besoin médical.

“La plupart des clients supposent que Medicare est gratuit et s’énervent parce qu’ils ont travaillé toute leur vie et ont cotisé au système”, a déclaré Elizabeth Gavino, fondatrice de Lewin & Gavino et courtier indépendant et agent général des régimes Medicare.

Plus de Personal Finance :

Comparer l’investissement forfaitaire à la moyenne du coût en dollars

Comment gérer l’assurance-maladie lorsque vous vivez à l’étranger

Ces activités estivales peuvent impacter votre situation fiscale

“Le [surcharges] sont encore plus surprenants pour les personnes à revenu élevé », a déclaré Gavino, faisant référence aux montants des primes supplémentaires que les bénéficiaires des tranches d’imposition plus élevées paient pour certaines parties de leur couverture Medicare (plus de détails ci-dessous).

Certains bénéficiaires à faible revenu peuvent profiter de programmes qui réduisent leurs coûts d’assurance-maladie. Pour ceux qui ne sont pas admissibles, cependant, payer de leur poche ou souscrire une assurance supplémentaire sont leurs options.

Voici les coûts communs à connaître pour vous préparer.

Les bases

L’assurance-maladie de base ou originale se compose de la partie A (couverture hospitalière) et de la partie B (soins ambulatoires). Pour vous inscrire, vous bénéficiez d’une période d’inscription initiale, comme on l’appelle, qui commence trois mois avant votre 65e anniversaire et se termine trois mois après (sept mois au total).

“Commencez vos recherches six mois plus tôt, au moins six mois avant d’avoir 65 ans”, a déclaré Danielle Roberts, cofondatrice de la société d’assurance Boomer Benefits.

La règle générale est qu’à moins que vous n’ayez une couverture admissible ailleurs, comme par le biais d’un grand employeur, vous encourez une pénalité pour inscription tardive si vous vous inscrivez après votre période d’inscription initiale. Cela équivaut à une prime mensuelle de base de la partie B supérieure de 10 % pour chaque période de 12 mois pendant laquelle vous auriez dû être inscrit mais ne l’avez pas été. Et ces sanctions sont à vie.

La partie D est la couverture des médicaments sur ordonnance. Et bien que ce soit facultatif, il s’accompagne également de pénalités d’inscription tardive si vous manquez de vous inscrire alors que vous auriez pu le faire.

Ces frais correspondent généralement à 1 % pour chaque mois au cours duquel vous auriez pu être inscrit mais que vous avez choisi de ne pas le faire (à moins que vous n’ayez une couverture admissible ailleurs). Vous paieriez cette pénalité aussi longtemps que vous aurez une couverture de la partie D.

Pendant ce temps, environ 40 % des bénéficiaires choisissent de recevoir leurs prestations des parties A et B via des plans d’avantages (partie C), qui sont proposés par des assureurs privés.

La plupart des plans Advantage incluent également la partie D et des extras tels que des soins dentaires ou visuels limités, ou des abonnements à un gymnase. Ils viennent généralement avec leurs propres quotes-parts et franchises qui peuvent différer de l’assurance-maladie de base. Cependant, ils offrent des maximums remboursables, ce que l’assurance-maladie d’origine n’offre pas.

Toute leur vie professionnelle, leur couverture avait une limite maximale et Medicare n’a pas cela. Danielle Roberts Co-fondateur de la compagnie d’assurance Boomer Benefits

Cela surprend beaucoup de gens, a déclaré Roberts.

“Toute leur vie professionnelle, leur couverture avait une limite maximale à payer et Medicare n’a pas cela”, a-t-elle déclaré.

Les bénéficiaires restants s’en tiennent à l’assurance-maladie de base et l’associent souvent à un plan autonome de la partie D. Dans cette situation, à moins qu’ils n’aient un autre type de couverture (c’est-à-dire une assurance parrainée par l’employeur ou une couverture supplémentaire de Medicaid), l’option pour atténuer les frais remboursables est une politique Medigap.

Ces polices complémentaires, qui sont vendues par des assureurs privés, couvrent totalement ou partiellement certains aspects de partage des coûts des parties A et B, y compris la quote-part et la coassurance. Eux aussi limitent ce que vous paierez de votre poche chaque année.

Le coût

Tant que vous avez au moins 10 ans d’expérience professionnelle de cotisation au système, il n’y a pas de prime pour la partie A.

Cependant, en supposant que vous n’ayez pas d’assurance supplémentaire comme Medigap ou un plan Avantage (qui peut avoir un partage des coûts différent pour les séjours à l’hôpital), la partie A est assortie d’une franchise 2021 de 1 484 $.

Ce montant couvre les 60 premiers jours par période de prestations. Au-delà, des quotes-parts quotidiennes de 371 $ s’appliquent jusqu’au 90e jour. Tout ce qui dépasse les jours de «réserve à vie» à un taux quotidien de 742 $.

La prime mensuelle standard de la partie B pour 2021 est de 148,50 $, bien que les bénéficiaires ayant des revenus plus élevés paient plus (voir le graphique). De plus, il y a une franchise de 203 $. Une fois que vous rencontrez cela, vous payez généralement 20% des services couverts.

Zoom avant IconFlèches pointant vers l’extérieur

Les plans Advantage peuvent ou non avoir une prime en plus de ce que vous devez payer pour la partie B. De manière générale, plus la prime est basse, plus la franchise et les autres frais de partage sont élevés.

Pour les bénéficiaires qui souhaitent associer l’assurance-maladie de base à un plan Medigap, sachez que bien qu’un certain nombre d’entreprises proposent l’assurance, elles ne peuvent proposer des polices qu’à partir d’une liste d’environ 10 plans standardisés. Chacun se voit simplement attribuer une lettre : A, B, C, D, F, G, K, L, M et N.

Les primes, cependant, peuvent varier considérablement. Dans un code postal de Dallas, le coût le plus bas pour le plan G est de 99 $ par mois pour une femme de 65 ans et le plus élevé est de 242 $ par mois pour ce même consommateur, selon l’American Association for Medicare Supplement Insurance.

En ce qui concerne la couverture des médicaments sur ordonnance : les bénéficiaires à revenu plus élevé paieront plus pour la partie D, qu’ils obtiennent ces prestations par le biais d’un régime Avantage ou d’un régime autonome (voir le tableau).

Zoom avant IconFlèches pointant vers l’extérieur

Pour les jet-setters

Si vous prévoyez de voyager à la retraite, sachez que l’assurance-maladie de base ne couvre généralement pas les soins que vous recevez en dehors des États-Unis.

Si vous choisissez un plan Advantage, les urgences sont souvent couvertes dans le monde entier. Cependant, les soins de routine reçus à l’étranger peuvent ne pas l’être.

Il existe quelques polices Medigap qui incluent une couverture pour les urgences lors de voyages à l’étranger, avec un plafond à vie de 50 000 $.

Vous pouvez également vous renseigner sur les polices médicales de voyage spécifiquement destinées aux personnes de 65 ans et plus. Selon les spécificités de la couverture et votre âge, ces polices peuvent coûter environ 170 $ ou plus par voyage.

Bouts

L’assurance-maladie de base ne couvre généralement pas les soins de longue durée, qui sont essentiellement des soins non médicaux : une aide quotidienne pour les activités de la vie comme le bain et l’alimentation. Et, en plus de ne pas couvrir les soins dentaires, visuels et auditifs, Medicare ne couvre généralement pas l’acupuncture, la chirurgie esthétique ou les soins des pieds de routine.