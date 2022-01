Les démocrates « veulent un État à parti unique » : Hawley

Le sénateur Josh Hawley, R-Mo., a affirmé que les démocrates « veulent un État à parti unique » jeudi lors d’une interview sur « Fox News Primetime ».

L’animateur de Fox Lawrence Jones a commencé l’interview en soulignant un tweet de l’ancien avocat de la campagne d’Hillary Clinton, Marc Elias, dans lequel il a prédit une « discussion sérieuse » sur l’utilisation d’une loi obscure de l’ère de la guerre civile pour disqualifier les républicains des élections de mi-mandat de cette année.

11 SEPTEMBRE LES COMPARAISONS ABONDENT À L’ANNIVERSAIRE DE L’ÉMEUTE DU CAPITOLE : « COMME RETOURNER AU PENTAGONE APRÈS LE 11 Septembre »

« Ma prédiction pour 2022 : avant les élections de mi-mandat, nous aurons une discussion sérieuse sur la question de savoir si les membres individuels de la Chambre républicaine sont disqualifiés par la section 3 du 14e amendement pour siéger au Congrès », a tweeté Elias en décembre.

Jones a demandé à Hawley de réagir aux commentaires d’Elias.

« Vous parlez d’une atteinte à la démocratie pour ce démocrate[ic] Parti pour essayer de dire au peuple américain que les conservateurs et les républicains ne peuvent pas être sur le bulletin de vote », a déclaré Hawley à Jones. « Cela montre vraiment ce qu’ils veulent. Ils veulent un État à parti unique. C’est ce qu’ils veulent, et ils veulent faire taire tous ceux qui ne sont pas d’accord avec eux. »

« Mais ce n’est pas l’Amérique », a-t-il poursuivi. « Cela a déjà été essayé dans notre histoire. Cela n’a pas réussi, et cela ne va pas réussir maintenant. »

Le FBI CHASSE TOUJOURS JAN. 6 SUSPECTS, PIPE BOMBER UN AN PLUS TARD

Hawley a frappé les démocrates pour avoir armé l’émeute du Capitole de l’année dernière « comme excuse pour s’en prendre aux citoyens respectueux des lois et mettre fin au discours [they] n’aime pas. »

« C’est tout simplement anti-américain, et c’est ce que cette administration essaie de faire », a-t-il ajouté.

Hawley a fait valoir que le FBI harcelait des milliers d’Américains qui n’étaient pas impliqués dans l’émeute, pour avoir simplement exercé leur droit de protester au titre du premier amendement.

« C’est un droit constitutionnel de participer à des manifestations politiques pacifiques », a-t-il déclaré. « [As for] les… dizaines de milliers de personnes qui sont venues à Washington le 6 janvier dernier et qui ont maintenant été harcelées par le FBI, ont vu des gens frapper à leur porte et les menacer – c’est fou et c’est faux. Il est mal de s’en prendre à des citoyens respectueux des lois qui s’engagent dans leurs droits constitutionnels. »

Hawley a noté que les Américains rejetaient le programme des démocrates, qu’ils blâmaient pour la flambée de la criminalité à l’échelle nationale, la hausse de l’inflation et les dépenses incontrôlables.

« Ils rejettent tout cela », a-t-il déclaré. « Les démocrates le savent. Et en novembre, je pense que le peuple américain aura son mot à dire. »