Les démocrates viennent de rendre permanent un programme de bien-être massif contre le COVID ⋆ .

Lorsque le gouvernement prend de l’expansion pendant une situation d’urgence, il recule rarement entièrement une fois la crise passée. Le dernier exemple de ce principe intemporel vient des législateurs de Capitol Hill qui cherchent à rendre permanentes les allocations de chômage «temporaires» en cas de pandémie suralimentée.

«Les démocrates sur la Colline poussent le président Biden à proposer une augmentation permanente des prestations de chômage offertes pendant la pandémie», rapporte Fox News. «Ils font pression pour que les normes fédérales soient modifiées dans le cadre d’un programme de lutte contre la pauvreté que Biden devrait annoncer la semaine prochaine.»

Voici la trame de fond.

Le Congrès a adopté une mesure «temporaire» étendant les prestations de chômage à de nouvelles catégories de personnes et ajoutant un supplément fédéral hebdomadaire (premier 600 $, maintenant 300 $) en plus des prestations existantes au niveau de l’État. Cela signifie que de nombreux travailleurs peuvent gagner plus en bénéficiant de l’aide sociale qu’en retournant au travail.

Le résultat a été exactement ce que l’économie de base prévoyait: un chômage prolongé et une crise de l’embauche. Une enquête récente a révélé que plus de 40% des petites entreprises ont du mal à pourvoir les postes vacants. Des millions de personnes touchent des allocations de chômage tandis que 7,4 millions d’emplois restent ouverts.

Vérification régulière de l’état actuel du marché du travail… pic.twitter.com/pPq6zbCiah – Dan Nunn (@danyay) 15 avril 2021

Dans un exemple particulièrement sauvage de cette tendance nationale flagrante, une franchise McDonald’s offrait littéralement 50 $ aux gens juste pour se présenter à une entrevue – et ne pouvait toujours pas obtenir suffisamment de candidats!

Le gouvernement «crée vraiment une incitation à ne pas travailler en ce moment», a déclaré le propriétaire de la franchise à Business Insider. «Et comment blâmez-vous quelqu’un? Vous pouvez gagner plus d’argent avec le chômage [than from working]. »

Si ce système de chômage ultra-généreux – dont on nous avait promis qu’il serait «temporaire» – est maintenu à perpétuité, on peut s’attendre à ce que le dysfonctionnement du marché du travail devienne la nouvelle norme.

Vous aimez cette histoire? Cliquez ici pour vous inscrire au FEE Daily et recevoir des nouvelles du marché libre et des analyses comme celle-ci du correspondant politique Brad Polumbo dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine.