Les démocrates visent à étendre l’assurance-maladie malgré l’insolvabilité imminente des fonds fiduciaires

C’est une situation qui semble incongrue : les démocrates du Congrès veulent étendre les prestations de Medicare alors qu’un fonds en fiducie qui soutient le programme fait face à l’insolvabilité.

En effet, certains législateurs républicains ont saisi ce problème imminent pour s’opposer à une proposition visant à ajouter une couverture dentaire, visuelle et auditive à Medicare. La disposition est incluse dans le plan de dépenses de 3 500 milliards de dollars sur 10 ans des démocrates qui élargirait le filet de sécurité sociale et lutterait contre le changement climatique, entre autres objectifs politiques.

“Les démocrates se lancent dans une nouvelle expansion imprudente de l’assurance-maladie – tout comme c’est à quelques années de la faillite”, a déclaré le représentant Kevin Brady, R-Texas, dans des remarques préparées lors d’une session du comité des voies et moyens de la Chambre jeudi alors que le débat commençait sur des portions du paquet législatif massif des démocrates.

En raison de la structure de l’assurance-maladie, l’ajout d’une couverture dentaire, visuelle et auditive aurait peu d’impact sur le fonds en fiducie qui devrait être insolvable à partir de 2026.

“En bref, nous parlons en grande partie de différents pots d’argent”, a déclaré David Lipschutz, directeur associé et avocat principal des politiques du Center for Medicare Advocacy.

Medicare compte environ 62,8 millions de bénéficiaires, dont la majorité ont au moins 65 ans ou plus. C’est l’âge auquel la plupart des Américains doivent s’inscrire à moins qu’ils ne rencontrent une exclusion (comme avoir une assurance maladie admissible ailleurs).

L’assurance-maladie de base comprend la partie A (assurance hospitalisation) et la partie B (couverture des soins ambulatoires). Il y a aussi la partie D, qui porte sur la couverture des médicaments sur ordonnance. Environ 44 % des bénéficiaires choisissent d’obtenir ces avantages par le biais d’un plan Avantage (partie C), une option offerte par les compagnies d’assurance privées qui peut inclure une couverture limitée pour les soins dentaires, la vue et l’audition.

En termes simples, c’est le fonds fiduciaire de la partie A qui fait face à un déficit à partir de 2026, selon le dernier rapport des fiduciaires. À moins que le Congrès n’intervienne avant cette date, le fonds ne serait en mesure de payer qu’environ 91 % des réclamations au titre de la partie A à partir de cette année-là.

Ce fonds fiduciaire tire la plupart de ses revenus des impôts dédiés payés par les employés et les employeurs.

En règle générale, les travailleurs paient 1,45 % via les retenues d’impôt sur les salaires (bien qu’un supplément de 0,9 % soit imposé sur les revenus supérieurs à 200 000 $ pour les contribuables célibataires ou 250 000 $ pour les couples mariés). Les employeurs contribuent également 1,45 % au nom de chaque travailleur. Les travailleurs indépendants paient essentiellement à la fois la part patronale et salariale.

L’élargissement des prestations en vertu de la partie B n’aurait aucun impact direct sur les problèmes de solvabilité auxquels est confronté le fonds en fiducie de l’assurance-hospitalisation de la partie A. Tricia Neuman Directeur exécutif du programme de la Kaiser Family Foundation sur la politique d’assurance-maladie

Pendant ce temps, la partie B – dont relèveraient les prestations élargies – est financée par les primes mensuelles payées par les bénéficiaires de Medicare ainsi que par les recettes générales du gouvernement fédéral. Il en va de même pour la partie D. Et chaque année, les primes et les allocations de revenus sont ajustées pour refléter les dépenses prévues et s’assurer qu’il n’y a pas de manque à gagner.

“L’extension des prestations au titre de la partie B n’aurait aucun impact direct sur les problèmes de solvabilité auxquels est confronté le fonds fiduciaire d’assurance-hospitalisation de la partie A”, a déclaré Tricia Neuman, directrice exécutive du programme de la Kaiser Family Foundation sur la politique Medicare.

Néanmoins, a-t-elle déclaré, l’ajout de soins dentaires, de vision et d’audition aurait un effet sur les dépenses globales de Medicare. Un rapport du Congrès de 2019, basé sur un projet de loi qui aurait ajouté ces avantages, a estimé le coût à 358 milliards de dollars.

Cependant, le plan de dépenses actuel des démocrates inclut également l’objectif de permettre à Medicare de négocier avec les fabricants de médicaments – ce qui est actuellement interdit – comme moyen potentiel d’aider à payer les avantages élargis.

“Les économies de médicaments sur ordonnance seraient utilisées pour compenser ces nouveaux coûts … mais il existe de nombreuses priorités de dépenses concurrentes pour les économies qui sont sur la table”, a déclaré Neuman.

Le paquet législatif massif des démocrates est dans les premiers stades d’être débattu. En plus d’ajouter des prestations Medicare, certains démocrates souhaitent inclure un âge d’éligibilité inférieur à Medicare (actuellement 65 ans).

Parmi les autres objectifs liés aux soins de santé, citons l’extension des subventions aux primes élargies pour l’assurance-maladie via le marché public de l’Affordable Care Act – désormais en vigueur pour 2021 et 2022 seulement – ​​et, dans les États qui n’ont pas étendu Medicaid, la couverture des personnes éligibles. .

Il reste difficile de savoir si la législation qui finira par être votée inclura tout ce qui est débattu – ou si les détails actuels de diverses dispositions finiront par être modifiés. Pour les prestations élargies de Medicare, la mesure de la Chambre mettrait en œuvre une couverture visuelle et auditive en 2022 et 2023, respectivement, tandis que les prestations dentaires ne commenceraient qu’en 2028.

“C’est le plus proche que nous ayons parcouru depuis la création du programme pour ajouter ces avantages”, a déclaré Lipschutz, du Center for Medicare Advocacy.

“On a le sentiment que si nous ne profitons pas de cette opportunité, une autre ne se présentera pas avant longtemps”, a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les problèmes d’insolvabilité avec le fonds d’affectation spéciale de la partie A, plusieurs options pourraient aider à résoudre le problème, a déclaré Neuman. Par exemple, Medicare pourrait réduire les paiements aux prestataires (hôpitaux, établissements de soins infirmiers qualifiés, etc.) ou aux plans Advantage. Ou encore, le partage des coûts pour les bénéficiaires — c’est-à-dire les franchises ou les quotes-parts — pourrait être augmenté.

Alternativement, des sources de financement supplémentaires pourraient être identifiées. Cela pourrait inclure de s’assurer que certains contribuables ne peuvent pas esquiver la taxe sur l’emploi de Medicare – qui a été proposée par les démocrates comme moyen d’augmenter les revenus – ou de rediriger d’autres taxes vers le fonds en fiducie.

“Aucune des options politiques n’est politiquement attrayante, mais à un moment donné, le Congrès devra aborder cette question pour s’assurer que les bénéficiaires peuvent obtenir les prestations auxquelles ils ont droit et que les prestataires sont payés”, a déclaré Neuman.