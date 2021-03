Les démocrates voient le changement ⋆ 10z viral

Le sénateur Ed Markey (D., Mass.) Lors d’une audition à Capitol Hill en 2019 (Joshua Roberts / .)

De nombreux démocrates du Sénat qui appellent maintenant à des modifications de l’obstruction législative ont exprimé des points de vue différents sur le seuil de 60 voix lorsque les démocrates se sont retrouvés en minorité au cours des six dernières années.

En avril 2017, 61 sénateurs des deux partis ont écrit une lettre au chef de la majorité d’alors, Mitch McConnell (R., Ky.), Puis au chef de la minorité Charles E. Schumer (D., NY), leur demandant «de se joindre à nous pour s’opposer à tout un effort pour restreindre les droits et prérogatives existants des sénateurs afin de s’engager dans un débat complet, vigoureux et prolongé alors que nous examinons un projet de loi devant cet organe à l’avenir.

La lettre est venue alors que les républicains exerçaient «l’option nucléaire» pour nommer Neil Gorsuch à la Cour suprême malgré un flibustier démocrate, et que le président Trump exhortait à plusieurs reprises McConnell à supprimer le seuil de 60 voix pour toute législation.

Mais parmi les 26 signataires démocrates qui siègent toujours au Sénat, la grande majorité semble désormais susceptible de ne pas tenir compte de leur raisonnement passé – reflétant la pensée du président Joe Biden, qui a souscrit jeudi au sentiment que l’obstruction systématique est une «relique de Jim Crow». après avoir soutenu pendant des années qu ‘«il s’agit de compromis et de modération».

Sénateur Sherrod Brown (D., Ohio)

ALORS (mars 2019): refuse de faire une déclaration sur la modification de l’obstruction systématique tout en explorant une course à la présidentielle, en disant: «Je n’y ai pas encore vraiment réfléchi, désolé.»

MAINTENANT (octobre 2020): dit à l’Atlantique: «Nous devons éliminer l’obstruction systématique. Je ne sais pas s’il fait l’unanimité, mais je n’ai parlé à personne qui dit ‘Je ne veux pas le faire.’ »

Sénatrice Amy Klobuchar (D., Minn.)

ALORS (février 2017): «Quand vous regardez le passé, quand les démocrates étaient aux commandes, nous étions inquiets, eh bien, que se passerait-il si les républicains étaient aux commandes, maintenons ce seuil de 60 voix en place», a expliqué Klobuchar. «Et c’est un précédent de longue date, tant le candidat du président, les candidats d’Obama, a obtenu plus de 60 voix. Et c’est le seuil.

MAINTENANT (mars 2021): dit à Mother Jones qu’elle «se débarrasserait de l’obstruction systématique» pour le projet de loi électorale démocrate HR 1 et qu’elle «a favorisé la réforme de l’obstruction systématique pendant longtemps».

Le sénateur Cory Booker (D., NJ)

ALORS (janvier 2019): «Nous ne devrions rien faire pour gâcher la force de l’obstruction systématique. C’est l’un des facteurs distinctifs de ce corps », a déclaré Booker. «Et je pense qu’il est bon d’avoir le pouvoir de l’obstruction systématique.»

« Si Mitch McConnell, Paul Ryan, Donald Trump au cours des deux dernières années avaient complètement dominé, ils n’auraient pas simplement changé de politique, ce qui est bien, ils auraient blessé les gens de ma communauté », a-t-il expliqué dans une apparition à Pod Save America. .

MAINTENANT (mars 2021): affirme que «pour le bien de nos populations vulnérables. . . l’obstruction systématique doit être réformée.

Sénatrice Kirsten Gillibrand (D., NY)

ALORS (janvier 2019): rejoint également Pod Save America pour une séance de questions-réponses au milieu de sa propre campagne présidentielle moyenne de 2020 et abat le bombardement au nom du bipartisme – «Si vous n’avez pas encore 60 voix, cela signifie simplement que vous n’avez pas vous n’avez pas fait assez de plaidoyer et vous devez travailler beaucoup plus dur. »

MAINTENANT (janvier 2021): «Je suis d’avis que nous devrions éliminer l’obstruction systématique malgré tous les risques», explique-t-elle, en mettant le fardeau aux républicains «de voir s’ils sont prêts à négocier de bonne foi et prêts à le faire. ne pas retenir les choses de bon sens et ne pas avoir beaucoup de votes de ligne de parti. Si c’est possible, alors peut-être pouvons-nous gouverner avec l’obstruction systématique.

Le sénateur Bob Casey (D., Pa.)

ALORS (juin 2016): se joint aux démocrates pour obstruer la majorité du GOP pour qu’elle vote sur le contrôle des armes à feu.

Rejoindre le #filibuster pour soutenir @ChrisMurphyCT et exiger une action sur des réformes des armes à feu de bon sens. Regardez en direct: https://t.co/Tz96MJegSR #ENOUGH – Sénateur Bob Casey (@SenBobCasey) 15 juin 2016

MAINTENANT (mars 2021): admet que «des changements majeurs à l’obstruction systématique pour quelqu’un comme moi n’auraient pas été à l’ordre du jour, même il y a quelques années. Mais le Sénat ne fonctionne plus comme avant. Casey n’a pas dit quand, exactement, le Sénat a cessé de fonctionner.

Sénatrice Dianne Feinstein (D., Californie)

ALORS (18 mars 2021): révèle à National Review qu’elle n’était même pas «allée aussi loin dans ma réflexion» en évaluant comment les actions des républicains du Sénat pourraient changer d’avis. «Je sais juste que les votes ne sont pas là pour le faire», a-t-elle déclaré.

MAINTENANT: (19 mars 2021): renverse sa position un jour plus tard, affirmant dans un communiqué que si «les républicains continuent d’abuser de l’obstruction systématique en exigeant des votes cloturés, je suis prêt à changer la façon dont les règles d’obstruction au Sénat sont utilisées.»

Sénatrice Tammy Duckworth (D., Ill.)

ALORS (mars 2018): publie une déclaration vantant son utilisation de l’obstruction systématique pour bloquer la loi sur l’éducation et la réforme de l’ADA, après avoir rassemblé avec succès ses collègues démocrates – «Nous nous opposerons fermement à tout accord de temps ou demande de consentement unanime concernant l’examen des RH 620, ou toute autre législation similaire visant à affaiblir les protections fédérales pour toute une classe protégée d’Américains. »

MAINTENANT (février 2021): avertit que si les républicains «vont être obstructionnistes et ne pas nous permettre de faire sortir les priorités que j’ai énumérées pour aider le peuple américain, alors tout est sur la table en ce qui me concerne . »

Sénateur Ed Markey (D., Mass.)

ALORS (avril 2017): promet que «lorsque les démocrates reviendront à la majorité et prendront la présidence – ce que nous ferons, ce jour arrivera – nous rétablirons la marge de 60 voix», après que Neil Gorsuch a prêté serment sur le banc de la Cour suprême.

MAINTENANT (mars 2021): dit que l’obstruction systématique est explicitement d’origine raciste, gagnant «Trois Pinocchios» du vérificateur des faits du Washington Post).

L’obstruction systématique a été créée pour que les propriétaires d’esclaves puissent détenir le pouvoir sur notre gouvernement. – Ed Markey (@EdMarkey) 16 mars 2021

Sénateur Brian Schatz (D., Hawaï)

THEN (novembre 2017): dit que l’obstruction systématique aide à prévenir «une législation sur les ordures précipitée».

60 votes plus faciles à obtenir que 51. Ignorer l’autre parti crée une législation sur les ordures précipitée. Quand vous en faites 60, c’est un compromis. – Brian Schatz (@brianschatz) 17 novembre 2017

MAINTENANT (février 2021): dit que le seuil de 60 voix est «stupide et paralysant».

L’obstruction systématique n’a jamais été inscrite dans la constitution, elle a pour origine la plupart du temps un accident et a historiquement été utilisée pour bloquer les droits civils. Aucune législature sur terre n’a d’exigence de supermajorité parce que c’est stupide et paralysant. Il est temps de détruire l’obstruction systématique de Jim Crow. – Brian Schatz (@brianschatz) 26 février 2021

Sénatrice Debbie Stabenow (D., Mich.)

THEN (avril 2019): dit à Politico que la réforme de l’obstruction systématique est «la seule chose que les gens ne feront pas. Je pense vraiment que cela n’arrivera pas.

MAINTENANT (mars 2021): dit par l’intermédiaire d’un porte-parole qu’une « discussion sur l’obstruction systématique » est justifiée « si les républicains refusent de travailler de l’autre côté de l’allée. »

Nouveau: la Dem du Sénat, Debbie Stabenow, déclare que les démocrates doivent maintenant avoir une discussion sérieuse sur la neutralisation de l’obstruction systématique – «il y a des choses vraiment importantes comme le droit de vote qui ne peuvent pas être faites par la réconciliation.» – Hugo Lowell (@hugolowell) 6 mars 2021

Sénatrice Mazie Hirono (D., Hawaï)

ALORS (octobre 2020): reconnaît qu’elle a signé la lettre de 2017, expliquant que «l’obstruction systématique est censée protéger les voix des minorités».

«Nous sommes en minorité. Je ne pense pas que nos voix soient protégées, donc je suis ouverte à cette discussion, mais cela ne se produira que si les démocrates reprennent le Sénat », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse.

MAINTENANT (mars 2021): maintenant que les démocrates ont une majorité infime, grâce au vote décisif de Kamala Harris, Hirono est prêt pour une conversation sur la modification de l’obstruction systématique.

La sénatrice Mazie Hirono dit à @jimsciutto qu’elle soutient la réforme de l’obstruction systématique.

«Je suis définitivement ouvert à faire ce genre de changements afin que nous puissions faire des choses qui aident les gens, plutôt que de ne rien faire, ce qui est la posture des républicains. https://t.co/8pphUqtFV0 pic.twitter.com/rEK8VYpKci – CNN Newsroom (@CNNnewsroom) 5 mars 2021

Sénateur John Tester (D., Mont.)

ALORS (novembre 2019): à la question de John McCormack de National Review: «Pouvez-vous voir des circonstances qui vous feraient changer d’avis [on the legislative filibuster]? » Le testeur répond: «Non.»

MAINTENANT (septembre 2020): pris dans une impasse après avoir signalé une volonté de changer l’obstruction systématique, il rétrograde «s’il y a beaucoup de barrières qui continuent, cela ne me laisse pas beaucoup de choix.»

Le sénateur Dick Durbin (D., Ill.)

ALORS (janvier 2018): bien qu’il n’ait pas signé la lettre de 2017, il est apparu à la télévision un an plus tard – alors que Trump exhortait McConnell à se débarrasser de l’obstruction systématique – pour avertir que mettre fin à l’obstruction systématique «serait la fin du Sénat car il a été conçu et créé à l’origine en remontant à nos pères fondateurs.

MAINTENANT (mars 2021): en tant que deuxième démocrate le plus haut gradé de la chambre, Durbin dit que « si suffisamment de membres du Sénat sont d’accord, nous changerons les règles. »

Durbin a cité les actions de McConnell comme la motivation de son changement de position, mais a omis de mentionner que McConnell n’avait pas utilisé l’obstruction systématique une fois au cours des trois années précédentes.

Interrogé Durbin sur cette citation de 2018 lorsque Trump a appelé à l’élimination de l’obstruction systématique. «Le sénateur McConnell m’a appris que j’avais tort. Il a réussi à utiliser et abuser de l’obstruction systématique tant de fois et a stoppé le Sénat dans sa course. https://t.co/XGo7iQ5EcT – Igor Bobic (@igorbobic) 16 mars 2021

