Les démocrates vulnérables effrayés après des dons surprises de 5k $ d’Ocasio-Cortez ⋆ .

Plusieurs démocrates de la Chambre seraient préoccupés par les retombées politiques après que la représentante américaine Alexandria Ocasio-Cortez leur ait fait des dons surprises de 5 000 dollars chacun pour les aider à financer leurs prochains combats de réélection.

Un rapport de vendredi de Politico affirme qu’Ocasio-Cortez « a envoyé les contributions à ses collègues pour aider à garder la majorité de la Chambre en avance sur un cycle difficile sans contribuer directement au Comité de campagne du Congrès démocratique, avec lequel elle s’est publiquement affrontée. »

Pourtant, certains des récipiendaires de ces dons n’auraient pas été ravis d’être financés par Ocasio-Cortez, l’un des politiciens progressistes les plus francs et les plus déconcertés actuellement au Congrès.

Le financement, a déclaré Politico, peut créer «une responsabilité pour les membres de son parti qui doivent gagner la réélection dans les districts où [Ocasio-Cortez’s] la marque politique est empoisonnée.

Les dons auraient été «non sollicités et sont venus sans avertissement», a déclaré Politico.

