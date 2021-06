Les Democratic Socialists of America approuvent six candidats aux élections municipales de mardi à New York

Les Democratic Socialists of America ont soutenu six candidats au conseil municipal aux élections primaires de New York mardi, deux d’entre eux ayant pris la tête mercredi.

Selon le New York Post, les candidats approuvés par NYC-DSA pour la primaire sont Adolfo Abreu, Tiffany Caban, Jaslin Kaur, Michael Hollingsworth, Alexa Aviles et Brandon West.

Les résultats des courses de mardi à New York, en particulier la course à la mairie de renom, sont considérés comme un autre indicateur possible de la façon dont les candidats de l’aile la plus libérale du Parti démocrate s’en tireront, compte tenu des appels passés à « financer » les services de police au milieu d’une augmentation de la criminalité dans de nombreuses villes dans tout le comté, y compris à New York.

Dans la course à la mairie, le leader mercredi, avec environ 36% des voix, était le président de l’arrondissement de Brooklyn, Eric Adams, un ancien capitaine du NYPD.

