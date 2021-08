Les démos Steam Next Fest ont considérablement augmenté les ventes de jeux

Valve a partagé des nouvelles sur la façon dont il a généré des ventes grâce à son événement numérique réussi avec un rappel aux développeurs et aux éditeurs d’enregistrer leurs jeux depuis que le Steam Next Fest d’octobre est à nos portes.

En l’absence de démos de jeux et d’événements en personne en 2020, Valve a créé le Steam Next Fest pour offrir aux fans une multitude de démos de jeux à télécharger. Plusieurs développeurs en ont profité pour parler de leurs jeux via des livestreams pendant l’événement. Le Next Fest a suscité une forte participation des joueurs, ce qui a entraîné une augmentation de l’engagement et des bénéfices, selon les données de Valve.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible javascript pour regarder des vidéos.

Taille : 640 × 360480 × 270

Voulez-vous que nous mémorisions ce paramètre pour tous vos appareils ?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec les vidéos html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier invalide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu !

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year20212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur ‘entrer’, vous acceptez les



Conditions d’utilisation et politique de confidentialité

Entrer

En cours de lecture : Spiritfarer – Nominé pour le jeu de l’année 2020

L’année dernière, “le jeu médian a vu les ajouts quotidiens à la liste de souhaits bondir de 421% pendant le festival, par rapport aux deux semaines précédant l’événement”, a expliqué Valve. Environ un mois après le Next Fest, le taux d’ajouts quotidiens à la liste de souhaits était toujours de 15 % plus élevé qu’il ne l’était deux semaines avant l’événement.

Valve a conclu que le jeu médian publié avait remarqué une augmentation de 292% de la conversion des ajouts de la liste de souhaits du Next Fest en ventes “par rapport à la conversion des ajouts de liste de souhaits effectués au cours des deux semaines précédant le Next Fest”.

Plus tôt cette année, l’édition de juin de Steam Next Fest s’est associée à l’événement de démonstration ID@Xbox Summer Game Fest après l’E3 2021. Next Fest a proposé aux joueurs plus de 700 nouvelles démos à tester dans le confort de leur foyer. Il comprenait les 40 démos de jeux d’ID@Xbox telles que Tunic, un jeu d’aventure isométrique avec un adorable protagoniste de renard, et Sable, un jeu en monde ouvert fascinant se déroulant dans un paysage désertique inspiré de l’art de Moebius.

L’édition d’une semaine du Steam Next Fest d’octobre 2021 se déroulera du 1er au 7 octobre.