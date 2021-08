Les Dems de Floride craignent que le redécoupage du GOP ne leur coûte plus de sièges ⋆ 10z viral

AVIS: Cet article contient des commentaires qui reflètent l’opinion de l’auteur

Les démocrates de Floride sont une minorité et cette minorité est susceptible de croître une fois que la législature contrôlée par le GOP commencera son processus de redécoupage plus tard cette année, les laissant plus loin derrière et rendant encore plus difficile pour la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, de garder son emprise sur le bas chambre.

Selon Politico, les démocrates craignent que les républicains n’utilisent la croissance démographique massive de l’État, en particulier le long du corridor clé I-4, qui a le plus augmenté au cours de la dernière décennie, comme moyen d’éliminer certains de leurs sièges au Congrès comme les démocrates prévoient de le faire. effacez le siège du représentant du GOP Adam Kinzinger dans l’Illinois bleu.

“Pour comprendre comment le processus de redécoupage de la Floride va considérablement remodeler les lignes politiques de l’État et la carte du Congrès, regardez le district du représentant démocrate Darren Soto le long du légendaire couloir I-4”, a rapporté dimanche le média.

« Le 9e district de Soto, qui s’étend d’Orlando aux communautés du comté d’Osceola regroupées près de Disney World, puis le long du côté sud de l’Interstate 4, a connu la plus forte croissance de tous les districts du Congrès du pays entre 2010 et 2020, selon un Analyse POLITICO. Son quartier compte désormais près d’un million d’habitants », a poursuivi le média.

Cette énorme croissance, cependant, rend beaucoup plus probable que les républicains, qui contrôlent 16 des 27 sièges de la législature de l’État, vont chercher dur et rapidement à réduire cela pendant le redécoupage d’une manière qui aidera à verrouiller une majorité du GOP pour les années à venir.

“Quand vous êtes en minorité, vous allez toujours vous inquiéter du redécoupage et des jeux que l’autre camp jouera”, a déclaré Christian Ulvert, un consultant démocrate du sud de la Floride, au média.

Les démocrates ont la Californie et New York comme leurs « grands » États, tandis que les républicains ont le Texas et la Floride ; Les démocrates s’efforcent de renverser les deux États rouges depuis des années, mais n’ont pas pu le faire. Au Texas, cependant, les démocrates ont fait des progrès : les présidents républicains ont gagné l’État avec des marges de plus en plus réduites depuis la victoire de George W. Bush en 2000.

Cela dit, les deux grands États bleus ont régulièrement perdu de la population au cours des 10 dernières années, en grande partie en raison d’une combinaison de conditions et de facteurs liés aux coûts élevés du logement, aux impôts élevés et à la réglementation excessive, ainsi qu’à des problèmes sociaux tels que l’augmentation de la criminalité et de l’itinérance. . La Floride a obtenu un siège au Congrès lors du recensement récemment achevé ; New York en a perdu un, mais de justesse.

Et tandis que la Floride a gagné 3 millions de nouveaux habitants entre 2010-2020, la population de la Californie a augmenté comme depuis 1850. Mais elle a chuté de 182 083 personnes l’année dernière, la première année de déclin démographique depuis l’époque de la ruée vers l’or. Et ces dernières années, sa croissance démographique a été parmi les plus faibles marges depuis des décennies.

Tous ont déclaré que les républicains de Floride devront suivre les dispositions des districts équitables que les électeurs ont ajoutées à la constitution de l’État en 2010 et ont été sommairement contestées devant les tribunaux. Les cartes des challengers ont finalement été adoptées par la Cour suprême de l’État.

Cependant, comme le note Politico, «Le gouverneur Ron DeSantis l’a refait en nommant plusieurs juges à l’esprit conservateur, ce qui fait craindre que cette fois-ci, le GOP puisse avoir plus de facilité à créer une carte qui leur soit amicale.», bien que les démocrates aient déclaré qu’ils retourneraient à nouveau devant les tribunaux si besoin était pour contester les cartes républicaines qu’ils considèrent comme injustes.

L’un des districts, le 13e Congrès de Floride, qui pourrait disparaître appartient à l’actuel représentant Charlie Crist, un républicain devenu démocrate et ancien gouverneur qui défie DeSantis l’année prochaine.

« …[T]e district du comté de Pinellas n’a pas assez d’électeurs actuellement. L’étendre au nord attirerait probablement plus d’électeurs républicains et cela pourrait probablement être fait d’une manière qui ne viole pas les districts équitables », a rapporté Politico.