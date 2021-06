Les dems se font arrêter en poussant une fausse histoire sur le tir par impulsion, en omettant certaines informations critiques – RedState ⋆ .

Les médias et les démocrates font la promotion d’une fausse perception à l’occasion du cinquième anniversaire de la fusillade de masse au Pulse Nightclub, au cours de laquelle Omar Mateen a tué 49 personnes et en a blessé 53.

Il n’y a jamais eu aucune preuve que la fusillade était due au fait qu’il s’agissait d’un club gay. C’est un incident assez horrible en soi, mais ce n’est pas un aspect prouvé de l’affaire. En effet, le motif, du moins tel qu’exprimé par Mateen, était lié à ISIS et aux actions américaines d’Obama (et de Biden) en Syrie.

Mais vous ne le sauriez pas si vous lisiez cette histoire d’AP, qui ne mentionne pas le tireur, son nom ou la connexion terroriste islamique – ne parle que de “l’attaque la plus meurtrière contre la communauté LGBTQ”. Il cite également Joe Biden disant qu’il créera un mémorial national et que “la nation doit reconnaître que la violence armée a blessé les membres de la communauté LGBTQ”.

“Nous devons chasser la haine et les inégalités qui contribuent à l’épidémie de violence et de meurtre contre les femmes transgenres – en particulier les femmes transgenres de couleur”, a déclaré l’AP citant Biden.

Si vous lisiez simplement l’article, vous penseriez que les homosexuels étaient ciblés parce qu’ils étaient homosexuels, pas seulement parce que c’était un club bondé et qu’il était inspiré par le terrorisme. Il avait en fait recherché des emplacements Disney, mais il est devenu concerné par la police là-bas. Il pensait que c’était trop sûr, alors il a choisi le club à la place. Il n’y avait aucune preuve qu’il y soit déjà allé ou même qu’il sache que c’était un club gay.

Mais, c’est l’une de ces histoires que les médias ont été paresseux à rapporter la vérité ou même à suivre les faits révélés dans le procès de sa femme, parce que certains étaient plus intéressés à pousser le récit.

Les membres démocrates du Congrès ont continué à pousser ce mensonge aujourd’hui.

Des sénateurs démocrates et des groupes d’activistes font la promotion d’un récit faux et irréfutablement réfuté sur la fusillade de Pulse pour leur propre bénéfice. L’animosité anti-LGBT ne faisait pas partie de ce massacre. Cela déshonore la mémoire des victimes – et la cause LGBT – de mentir sur ce qui s’est passé. https://t.co/bhjpeaVSS5 – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 12 juin 2021

Ce tweet est un mensonge absolu. Tous les journalistes qui ont couvert la fusillade et le procès de PULSE vous le diront. C’est exaspérant de voir les sénateurs mentir ainsi de façon flagrante. https://t.co/tYxqNEU8pZ – Glenn Greenwald (@ggreenwald) 12 juin 2021

Si vous voulez honorer les gens et vous souvenir d’eux, honorez-les en disant la vérité. Ne les honorez pas en inventant des choses, car cela correspond au récit que vous voulez promouvoir. Honorez-les pour la vie qu’ils ont vécue et qu’ils méritaient de vivre encore aujourd’hui. Ils ont été tués parce qu’ils étaient américains – parce que, pour autant que nous puissions en juger, il s’agissait d’une attaque contre l’Amérique, à cause de l’influence terroriste islamique, selon le tireur. Pourquoi est-ce absent de ces souvenirs ? Parce que certains veulent pousser un récit, plutôt que la vérité de ce qui s’est passé.