Les Denver Nuggets battent les Detroit Pistons 91-104

Pépites de Denver vaincu en tant que visiteur Pistons de Detroit 91-104 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de perdre à la maison avec Minnesota Timberwolves par 100-119, donc après le match, ils ont accumulé cinq défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont gagné à l’extérieur contre Minnesota Timberwolves par 103-114, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de quatre victoires consécutives. Avec ce résultat, Pépites de Denver Il compte 47 victoires en 71 matchs joués, ce qui lui permet de s’imposer dans les positions Play-off, tandis que Pistons de DetroitAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 20 victoires en 71 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a été marqué par le leadership des joueurs des Denver Nuggets, en fait, ils ont réalisé une course de 15-2 au cours du quart et ont eu une différence maximale de huit points (19-27) pour terminer avec 25-29. Après cela, le deuxième quart a été caractérisé par différents changements de leader au tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-28. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 53-57 à l’électronique.

Au troisième trimestre Pépites de Denver il a pris ses distances dans la lumière, en effet, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart de 14-2 et a élargi l’écart à un maximum de 17 points (70-87) et a terminé avec un résultat partiel de 21-30 et un 74 – 87 au total. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont maintenu leur différence et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 17-17. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 91-104 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Pépites de Denver a remporté la victoire grâce à 20 points, 11 passes décisives et 15 rebonds de Nikola Jokic et les 20 points, deux passes et trois rebonds de Markus Howard. Les 18 points, trois passes et 12 rebonds de Hamidou Diallo et les 11 points, sept passes et 10 rebonds de Josh Jackson ils n’étaient pas assez pour Pistons de Detroit A remporté le match.

Au prochain tour de la NBA, Pistons de Detroit mesurera sa force avec chaleur de Miami dans le Little Caesars Arena, tandis que Pépites de Denver va affronter Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.