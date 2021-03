Les Denver Nuggets gagnent 108-113 contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans

27/03/2021 à 03:53 CET

Pépites de Denver a été imposé loin de chez soi Pélicans de la Nouvelle-Orléans par 108-113 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Les Lakers de Los Angeles par 128-111. De leur côté, les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Rapaces de Toronto par 135-111. Avec ce résultat, Pépites de Denver ce qui lui permettrait d’accéder aux positions Play-off avec 27 victoires en 45 matchs joués, tandis que Pélicans de la Nouvelle-OrléansAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 19 victoires en 44 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre Pélicans de la Nouvelle-Orléans Il était le principal leader et protagoniste sur le terrain, il a continué à gagner par 10 points (22-12) jusqu’à ce qu’il termine avec un résultat de 33-26. Plus tard, au cours du deuxième quart-temps, l’équipe locale a réussi à se distancer sur le tableau de bord et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (40-26) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 30-28. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 63-54 dans la lumière.

Le troisième trimestre a connu plusieurs changements de leader dans l’électronique, qui se sont soldés par un résultat partiel de 23-31 (et 86-85 au total). Enfin, le dernier quart a également présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 22-28. Enfin, l’affrontement s’est terminé sur un score de 108-113 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

De plus, les joueurs de Pépites de Denver qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Nikola Jokic Oui Jamal Murray, qui a obtenu 37 points, neuf passes et six rebonds et 23 points, 11 passes et trois rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Zion Williamson Oui Eric Bledsoe, avec 39 points, cinq passes et 10 rebonds et 16 points, neuf passes et quatre rebonds respectivement.

Le prochain jeu de Pélicans de la Nouvelle-Orléans sera contre Mavericks de Dallas dans le Centre Smoothie King. Pour sa part, lors de la prochaine réunion, Pépites de Denver sera mesuré avec Atlanta Hawks dans le Ball Arena. Consultez le calendrier complet de la NBA.