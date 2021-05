Les Denver Nuggets gagnent les Portland Trail Blazers 128-109

25/05/2021 à 9h25 CEST

Pépites de Denver a gagné à la maison pour Portland Trail Blazers 128-109 après le deuxième tour des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Avec ce résultat, la série est pour l’instant à égalité en attendant le prochain match (1-1).

Au cours du premier quart-temps, les joueurs des Denver Nuggets étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont obtenu une course de 17-2 et ont continué à gagner par 13 points (27-14) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 31-25. Plus tard, au deuxième trimestre Pépites de Denver il a pris ses distances sur le tableau de bord et a eu une différence maximale de 18 points (53-35) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 42-36. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 73 à 61 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale s’est distancée dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et est venue l’emporter par 20 points (99-79) jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 28-26 et un total de 101-87. Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe locale ont réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-2 et ont eu une différence maximale de 23 points (125-102), et le quart conclu avec un résultat partiel de 27-22. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un score de 128-109 en faveur de l’équipe locale.

La victoire de Pépites de Denver a été construit sur 38 points, cinq passes et huit rebonds de Nikola Jokic et les 18 points, une passe et quatre rebonds de Michael Porter. Les 42 points, 10 passes et quatre rebonds de Damian Lillard et les 21 points, deux passes et six rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas suffisants pour Portland Trail Blazers pourrait gagner la partie.

Après la victoire des locaux, les deux équipes s’affronteront à nouveau, cette fois dans le Centre de la mode dans le troisième duel de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.