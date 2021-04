Les Denver Nuggets l’emportent sur Memphis Grizzlies 139-137

20/04/2021 à 06:51 CEST

Pépites de Denver a remporté la victoire à domicile contre Memphis Grizzlies par 139-137 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire loin de chez eux contre Houston Rockets par 99-128, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires d’affilée. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à domicile contre Bucks de Milwaukee par 115-128. Pépites de Denver, après le match, ils restent en barrages avec 37 victoires en 57 matches disputés, tandis que Memphis Grizzlies il serait exclu des play-offs avec 29 victoires en 56 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart, les joueurs de Memphis Grizzlies étaient les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart de 11-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 10 points (25-35) jusqu’à terminer avec un résultat de 27- 35. Plus tard, au cours du deuxième quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-25. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 56 à 60 points avant la pause.

Au troisième quart, il y a encore eu des alternances dans la lumière, jusqu’à ce qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat partiel 31-35 et un résultat global 87-95. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs des Denver Nuggets ont réussi à égaliser le jeu grâce à un retour, en fait, ils ont obtenu une course de 14-2 et le quart s’est terminé sur un score de 29-21, atteignant la fin du quart avec un match nul à 116-116, il était donc nécessaire de prolonger le délai réglementaire à une prorogation.

L’extension a eu plusieurs changements de leader dans l’électronique et s’est terminée par un résultat partiel de 9-9, le résultat final du match étant 139-137 en faveur de Pépites de Denver.

Parallèlement à tout cela, les acteurs les plus importants de Pépites de Denver Ils étaient Nikola Jokic Oui Will Barton, qui a récolté 47 points, huit passes et 15 rebonds et 28 points, sept passes et six rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée JA Morant Oui De’Anthony Melton pour ses actions dans le jeu, avec 36 points, 12 passes et huit rebonds et 25 points, six passes et huit rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Pépites de Denver sera contre Portland Trail Blazers dans le Centre de la mode. De son côté, le prochain jeu de Memphis Grizzlies sera contre LA Clippers dans le Staples Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.