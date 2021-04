Les Denver Nuggets remportent la victoire contre les San Antonio Spurs 106-96

04/08/2021 à 05:51 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner à domicile pour San Antonio Spurs 106-96 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Pistons de Detroit par 134-119, donc après le match, ils ont terminé une séquence de huit victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à domicile avec Les Cavaliers de Cleveland par 101-125, donc après le match, ils ont ajouté un total de cinq défaites d’affilée. Pépites de DenverAprès le match, il reste en barrage avec 33 matchs gagnés sur 51 joués. Pour sa part, San Antonio Spurs il serait exclu des play-offs avec 24 victoires en 49 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord jusqu’à la fin avec un résultat de 30-32. Par la suite, le deuxième quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 24-18. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 54 à 50 points avant la pause.

Le troisième trimestre a également connu plusieurs changements de leader dans la lumière, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et se termine par un résultat partiel 27-24 et 81-74 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Pépites de Denver Ils se sont à nouveau distancés sur le tableau de bord, en fait, ils ont obtenu un score partiel de 11-1 et ont atteint une différence de 20 points (103-83), et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 25-22. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 106-96 pour les locaux.

La victoire de Pépites de Denver a été construit sur 25 points, 10 passes et neuf rebonds de Nikola Jokic et les 18 points, une passe et 10 rebonds de Michael Porter. Les 18 points, six passes et cinq rebonds de Dejounte Murray et les 18 points, deux passes et quatre rebonds de Derrick White ils n’étaient pas assez pour San Antonio Spurs pourrait gagner la partie.

Le prochain affrontement, fera face à nouveau San Antonio Spurs avec Pépites de Denver dans le Ball Arena, tandis que Pépites de Denver va affronter San Antonio Spurs dans le Ball Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.