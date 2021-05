Les Denver Nuggets remportent la victoire contre les Timberwolves du Minnesota 103-114

14/05/2021 à 04:54 CEST

Pépites de Denver a réussi à gagner contre Minnesota Timberwolves loin de chez soi par 103-114 dans une nouvelle journée de la NBA. Les habitants viennent de chez eux pour battre Pistons de Detroit par 100-119. De leur côté, les visiteurs ont également gagné à l’extérieur contre Charlotte frelons 112-117, complétant une séquence de trois victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs. Avec ce résultat, Pépites de Denver ce qui lui permettrait de se qualifier pour le Play-off avec 46 matchs gagnés sur 70 joués, tandis que Minnesota TimberwolvesAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 22 matchs gagnés sur 70 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé une course de 10-2 au cours du quart, même si à la fin l’équipe visiteuse a fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 26-35. Plus tard, au deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réussi à se distancer dans la lumière et ont augmenté l’écart à un maximum de 13 points (39-52) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 26-28. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 52 à 63 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, l’équipe locale a réussi à se rapprocher de l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce trimestre de 12-2 et a réduit la différence à des valeurs minimales à la fin du trimestre et a terminé avec un résultat partiel de 37-29 et un total de 89-92. Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Pépites de Denver Ils ont à nouveau augmenté leur différence, avaient une différence maximale de 13 points (94-107) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 14-22, terminant ainsi le match avec un résultat final de 103-114 en faveur de l’équipe visiteuse. .

Pendant le match, ils ont mis en évidence Nikola Jokic Oui Javale mcgee pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 31 points, quatre passes et 14 rebonds et 12 points et 13 rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Anthony Edwards Oui Villes de Karl-Anthony, avec 29 points, cinq passes et sept rebonds et 20 points, quatre passes et 11 rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Minnesota Timberwolves tu verras les visages avec Celtics de Boston dans le Centre cible, tandis que la prochaine réunion de Pépites de Denver sera contre Pistons de Detroit dans le Little Caesars Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.