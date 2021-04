Les Denver Nuggets remportent la victoire contre Orlando Magic 119-109

05/04/2021 à 06:50 CEST

Pépites de Denver a remporté la victoire à domicile contre Orlando Magic 119-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Auparavant, les joueurs des Denver Nuggets battaient sur la route contre LA Clippers 94-101, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de six victoires consécutives. De leur côté, les Orlando Magic ont perdu loin de chez eux avec Jazz de l’Utah par 137-91, obtenant un total de trois défaites au cours des cinq derniers matchs. En ce moment, Pépites de Denver Il compte 31 victoires en 49 matchs joués, ce qui lui permettrait d’accéder à des positions de barrage, tandis que Orlando Magic il serait laissé en dehors des positions des barrages avec 17 matchs gagnés sur 50 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, les joueurs d’Orlando Magic ont été les principaux protagonistes, en fait, ils ont réalisé une course de 13-2 au cours du quart et ont augmenté l’écart à un maximum de neuf points (20-29) pour conclure avec 23-29. Après cela, au deuxième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer sur le tableau de bord.En fait, l’équipe a réalisé une autre course de 11-0 au cours du quart et a réussi à marquer la différence maximale (18 points) à la fin du quart, qui s’est conclu par un résultat partiel de 24-36. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 47-65 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe locale a réduit les distances dans le jeu électronique jusqu’à ce qu’il se termine avec un résultat partiel de 38-21 et 85-86 au total. Enfin, au cours du dernier quart, il a présenté les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 34-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 119-109 pour les joueurs de l’équipe locale.

De plus, les joueurs de Pépites de Denver qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Nikola Jokic et Michael Porter, qui avait 17 points, 16 passes et neuf rebonds et 20 points et 12 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Chuma okeke et Wendell Carter pour ses interventions pendant le match, avec 19 points, cinq passes et sept rebonds et 16 points, quatre passes et neuf rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Pépites de Denver sera contre Pistons de Detroit dans le Ball Arena. Pour sa part, dans le prochain match, Orlando Magic sera mesuré avec Wizards de Washington dans le Centre Amway. Consultez le calendrier complet de la NBA.